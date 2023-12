Los últimos antecedentes que se han conocido del caso Democracia Viva han marcado la recta final de la campaña para el plebiscito constitucional.

Una declaración de la ex subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas, donde dice que habría informado al ministro Carlos Montes sobre los polémicos traspasos de dinero a Democracia Viva antes de que el caso se conociera en la prensa; una acusación constitucional contra el ministro PS que toma fuerzas en el Congreso; la detención de Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, y de Carlos Contreras, ex seremi de Vivienda; y el traspaso de millonarias cifras de dinero a la cuenta de la diputada Catalina Pérez son el cocktail que ha debido enfrentar el oficialismo a tres días de la elección.

A todo esto se sumó la detención de Luis Castillo, uno de los indultados por el Presidente Gabriel Boric hace casi un año.

En un nuevo «Mirada Líbero», la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincon, se refirió a estos hechos, y al efecto que podrían generar en el plebiscito de este domingo.

Rincón: «Hay dos Camilas posibles»

El abogado y ex secretario ejecutivo de Revolución Democrática, Edson Dettoni, se ha convertido en el nuevo personaje clave del Caso Convenios, luego de que se diera a conocer un informe policial que registró las capturas de pantalla de los diálogos entre el entonces director ejecutivo de Democracia Viva, Daniel Andrade, y Dettoni, nueve días antes de que el caso estallara.

En esta conversación, Dettoni dice que «por nuestro lado no se va a filtrar nada, pero de que va a salir, va a salir. Y hay cuatro aspectos que tenemos que trabajar en explicación (con Camila estamos preparando una fecha para armar (un) relato en base a ello)”.

Sobre esta polémica, la senadora Rincón sostuvo que “hay dos Camilas posibles, cualquiera de los dos escenarios es malo”. Y aseguró que «si es el escenario de la ministra Vallejo, supongo que a esa se refiere, obviamente significaría que este tema estaba muy presente en La Moneda y por lo tanto el Presidente lo conocía. Ahora, es algo que se ha dicho en otras oportunidades y, por lo tanto, uno debiera suponer que el Mandatario estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo».

Además, dijo que «si este WhatsApp tiene que ver con la ministra vocera me parece de una gravedad mayor», y que la «otra Camila es una de las implicadas en uno de los tantos temas que hay, que es Camila Polizzi«, relacionada con el caso de corrupción del gobierno regional del Biobío.

«Quienes llaman a votar ‘En contra’ son personas que terminan cuestionadas por prohibidad y contradicciones»

En relación a los últimos antecedentes del caso Democracia Viva, Rincón planteó que «estos jóvenes que llegaron al poder, al gobierno, a través de la violencia, con el estallido social, en que se denostaba a los 30 años, que han ocupado el robo, un arma para tener recursos, y que a través de la mentira tratan de instalar falsedades respecto de la opción del texto constitucional y llaman a votar ‘En contra’, creo que es algo que tenemos que superar con la verdad».

Rincón se refirió también a los cuestionamientos al ministro de Vivienda, Carlos Montes. «Algunos dicen que ya habría renunciado el ministro, y estarían esperando que pase el plebiscito para hacer pública esta situación, para que no afecte en la decisión de la ciudadanía», advirtió la senadora.

Respecto al efecto electoral que todos estos hechos podrían generar, sostuvo que «la situación respecto del plebiscito se ha ido consolidando bastante y la ciudadanía creo que ya interiorizó que la campaña del ‘En contra’ ha ocupado la mentira como herramienta (…). Además, quienes llaman a votar ‘En contra’ son personas que terminan al final cuestionadas por probidad, cuestionadas por robo, cuestionadas por contradicciones».

«¿Por qué voy a estar del lado de los que me llamaron a aprobar un mamarracho, un mal texto, el 4 de septiembre del año pasado, y que ahora me llaman a rechazar, estar en contra de este texto? No puedo estar del lado del que me dice vote ‘En contra’, cuando tiene un prontuario de tal magnitud», afirmó, y agregó que ese sector se opone a este texto «porque consagra una institucionalidad contra la corrupción«.

«Espero que el Presidente hable y reconozca el error que cometieron (al indultar), porque esto es muy grave»

También, la senadora abordó el tema de la detención de Luis Castillo, uno de los indultados por el Presidente Gabriel Boric.

«El tema del indulto, otorgado por el Presidente de la República fue cuestionado por nosotros como Demócratas en su oportunidad. Lamentablemente, ellos creían que todo valía, que la violencia era válida. Y esto obviamente iba a pasar«, aseveró.

«Espero que el Presidente hable y reconozca el error que cometieron, porque esto es muy grave», agregó.

«Aquí la insolencia la cometieron los que llevaron a la Presidenta Bachelet a filmar este spot»

Por último, Rincón habló sobre la aparición de la ex Presidenta Michelle Bachelet en un video para la opción ‘En contra’: «Yo sólo le digo que si nos juntamos podría yo aclararle muchas de las afirmaciones, como lo hacíamos cuando trabajábamos juntas, revisar los antecedentes que le entregaron y despejar dudas y malas informaciones».

«Creo que aquí la insolencia la cometieron los que llevaron a la Presidenta Bachelet a filmar este spot, y a hacerla sostener el relato que no tiene asidero en el texto que se plebiscita el día 17 de diciembre», agregó.

