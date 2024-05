El comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, reconoció la tarde de este miércoles que la información preliminar que se otorgó tras la muerte del soldado conscripto Franco Vargas, “adoleció de falta de precisión”, lo que habría llevado a “diferentes contradicciones”.

Fue el pasado sábado 27 de abril, cuando el conscripto de 19 años, que se encontraba realizando su Servicio Militar en la comuna de Putre, Región de Arica, falleció tras realizar una marcha de instrucción desde el Campo de Entrenamiento Pacollo hacia el Cuerpo Militar de Putre.

Bajo ese contexto, el general Iturriaga, desde la Brigada Motorizada n.º 24 “Huamachuco” -división a la que pertenecía Vargas- informó de los antecedentes recabados estos días, en virtud de los cuales decidió relevar a dos altos mandos de sus cargos.

“La información inicial, que fuere difundida por diferentes autoridades del Ejército, obedeció a los antecedentes que entregó el personal que se encontraba a cargo del período de instrucción”, señaló el mandamás de la institución castrense.

En ese sentido, reconoció que “es doloroso constatar que la información preliminar entregada, adoleció de falta de precisión, y ello llevó a las diferentes contradicciones que han sido de público conocimiento, materia que seguimos investigando para establecer la verdad y precisar si existió ocultamiento de información o derechamente se mintió”.

El general admitió que los antecedentes recabado estos días, respecto a lo ocurrido esa fatídica jornada, le han “dejado una duda razonable respecto de la correcta ejecución de la instrucción del cumplimiento de los protocolos de régimen interno, y protocolos sanitarios”.

En esa línea, aseguró que, de comprobarse a través de las investigaciones dichas falencias, “deberán asumirse las responsabilidades que se determinen”.

En ese sentido, afirmó que “hubo falta de diligencia y omisiones para pesquisar adecuadamente y en un tiempo prudente, falsedades y tergiversaciones que conducen a la responsabilidad de mando de las máximas autoridades de la zona”.

Por lo anterior, anunció la relevación de mando del general de la Brigada Huamachuco, Rubén Castillo comandante en Jefe de la VI División y del coronel Sebastián Silva, comandante de la Brigada Huamachuco. Además de “proponer su retiro de la institución por su responsabilidad de mando al Presidente de la República”.

“Quiero ser enfático que el Ejército de Chile está compuesto por miles de hombres y mujeres y tiene la obligación y el compromiso de ser garantes del resguardo y protección de nuestros soldados”. Por tanto, las investigaciones en curso determinarán si el soldado Franco Vargas, que en paz descanse, debió o no haber marchado de acuerdo a los protocolos de instrucción y de salud”, indicó el comandante en jefe del Ejército.

Tras la marcha donde falleció Franco Vargas, otros 45 conscriptos fueron atendidos en centros asistenciales por un brote infeccioso, dos de ellos permanecen hospitalizados y se mantienen en estado grave.

Al respecto, el general Iturriaga aseguró que “habrá que determinar las causas que mantienen a dos soldados graves en el Hospital Militar y un grupo importante que fue afectado por otras complicaciones de salud”.

“La evaluación de mi desempeño y de mi cargo está en el Presidente de la República”

En la ocasión, el general Iturriaga fue consultado por su permanencia en el cargo. En ese sentido, aseguró que dicha decisión depende del Presidente Gabriel Boric.

“La evaluación de mi desempeño y de mi cargo está, como siempre, en el Presidente de la República, afirmó.

El comandante en jefe además, fue crítico respecto a quienes han cuestionado su gestión tras la muerte de Vargas y el caso de los 45 jóvenes afectados por un cuadro respiratorio.

En ese sentido, afirmó que “se ha instalado una duda respecto de que estamos haciendo las cosas, tal vez ocultando información, tergiversando los hechos y eso no es así”.

“He estado todos los días preocupado de que la investigación avance, yo no tengo injerencia en los detalles, no me corresponde por ley, pero sin embargo, he estado preocupado que todos los fiscales tengan a los testigos que correspondan”, sostuvo.

En esa línea, agregó que su decisión de remover del cargo a altos mandos se basa en que deben “asegurar que la ciudadanía siga confiando en el Ejército”.

El general informó que mañana jueves viajará a Santiago para reunirse con la ministra de Defensa, Maya Fernández y que el viernes concretará su encuentro con el Presidente Boric, luego que este último lo citara a La Moneda para esa jornada.

