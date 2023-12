Los políticos, son muy hábiles para jugar con las personas que los votan, que los rechazan o los cambian según lo ofrecido por cada uno de ellos. Se acabó, al menos por el momento, la idea de cambiar la constitución vigente, la de Pinochet, la de Lagos, La de los 4 generales, la hecha en dictadura, la que no era democrática cuanto epíteto se usa para denigrarla y cambiarla al antojo del que mejor le acomode.

Hoy nos quedó claro que el problema no era la constitución, sino que los políticos que se dan mil volteretas acompañando al campeón panamericano que no es un deportista sino un inexperto, un hombre que no pudo terminar sus estudios, que nunca ha trabajado, que nunca ha emprendido una pyme, que juega permanentemente, que no genera trabajo, que no conoce la realidad y disfruta su vida presente a costa del sacrificio de todos nosotros, y que hasta su progenitora reconoce que “no estaba preparado” para el cargo que ostenta.

El gustito de tratar de cambiar la constitución vigente, en sus 2 intentos fallidos, es una farra que todos pagamos y que se calcula asciende a la suma de 68 mil millones de pesos, de los cuales perfectamente se pudieron haber construido aproximadamente 2.300 casas con un costo de $ 30.000.000 c/u y alrededor de 6 hospitales de un valor promedio de 11 mil millones de pesos cada uno de ellos. Valores estimativos dependiendo del lugar y condiciones.

A nuestro país, lo han convertido en el “robar y llevar”, donde los delincuentes tienen asegurado el indulto, donde ellos saben que quien le roba a un ladrón tiene mil años de perdón, donde tienen asegurada una pensión vitalicia por hacer lo que les permitió llegar a la más alta jefatura, donde los recibieron como héroes, donde, el monto de esas pensiones ascienden a $ 2.300.000 millones de pesos, que lo pagan desde los más vulnerables hasta los más ricos.

Hoy el gobierno nuevamente quiere retomar la reforma previsional inconclusa y que no tiene sintonía con lo que los pensionados necesitan y requieren, como es incrementar el mayor aporte como es la Pensión Garantizada Universal, implementada en el gobierno anterior y que ha sido el mayor aporte y ayuda para los mayores de 65 años, y que esta siga financiándose con los impuestos generales y que estos no sigan siendo transferidos a fundaciones de uno de los partidos que sustenta el gobierno actual.

