El fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, afirmó este jueves que no tiene problemas para competir nuevamente para convertirse en Presidente de la República, en un tercer intento y que, una eventual candidatura de Michelle Bachelet no lo generaría problemas.

A 23 meses de la próxima elección presidencial fijada para noviembre de 2025, una de las posibles candidaturas es la de la expresidenta Michelle Bachelet, quien tuvo un rol especial en la propaganda electoral hacia el plebiscito del 17 de diciembre pasado, donde triunfó el “En Contra” y se desechó la propuesta de Carta Magna elaborada por el Consejo Constitucional. Desde ahí, distintas voces han planteado que la exmandataria sería una buena carta para competir por un tercer período.

En ese contexto, el excandidato presidencial de Republicanos, en entrevista con Estado Nacional de TVN, aseguró que una competencia entre ambos no le generaría inconvenientes. “Yo no tengo problemas. Si ella quiere tomar ese desafío, bienvenida. Si yo creo que aquí hay libertad de la persona y de los conglomerados políticos”, señaló Kast.

Kast también fue requerido por la dificultad de enfrentar una campaña presidencial con Bachelet como adversaria política, a lo cual afirmó que “yo creo que es más fácil, (porque ella) tiene que dar explicaciones por su último muy mal gobierno. Ella va a, entre comillas, arriesgar su capital político, porque claramente tendrá que hablar de temas que no tienen hoy solución. Ella estudió Medicina, es médica. (El sistema de salud) un desastre. Ella hizo la reforma educacional, un desastre. Preguntemos a cualquier ciudadano si está feliz con la tómbola o los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), quién firmó: ella. Entonces, yo creo que sería bastante bueno que ella vuelva a presentarse ante la ciudadanía para dar cuenta de su mal gobierno”.

“Yo puedo decir que yo estaría feliz en la papeleta, pero no tengo la garantía. Cualquiera que vaya por el gobierno, va a perder porque es un desastre de gobierno. El gobierno va cayendo todos los días, quizá la figura presidencial no. Pero el gobierno no tiene cómo explicar la situación en seguridad, en salud y vivienda”, sostuvo el fundador de Republicanos, quien añadió que en las próximas elecciones “la gente les va a pasar la cuenta” a las actuales autoridades.

Asimismo, el exmilitante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido de Chile Vamos, se mostró reticente ante la posibilidad de participar de una primaria con el bloque.

“Ya dos veces no hemos hecho primarias y hemos sido exitosos en el resultado. Entonces hemos demostrado en los hechos sin primaria, nosotros potenciamos los votos del sector. Uno nunca descarta todo, pero si me preguntan, yo no iría a primaria, pero no me mando solo tampoco. Soy parte de un equipo, de un partido político”, afirmó.

“Me encantaría, no depende solo de mí. Si Dios me da vida y salud, yo quiero estar ahí”, dijo respecto a sus nuevas intenciones presidenciales.

Resultados plebiscito constitucional

El referente político de derecha, también se refirió a los resultados del pasado plebiscito constitucional, donde el “En Contra” se impuso por un 55,76% de los votos frente al “A Favor” que concentró el 44,24% de las preferencias.

Respecto al resultado del texto que era ampliamente respaldado por Republicanos –quienes tuvieron la mayoría de escaño en el Consejo Constitucional para su redacción- Kast señaló que “yo me tomo la política con calma, uno gana y pierde y nosotros lo dijimos el domingo. Las elecciones no hay que interpretarlas, se ganan o se pierden”.

Consultado por las causas de la derrota electoral, Kast señaló que “no llegamos a comunicar bien lo que nosotros planteábamos en el proyecto, que creíamos que era un buen proyecto, hubo mucha noticia que interpretaba el texto de una manera que nosotros no pudimos revertir. Hubo confusión. Gente que pensaba que votar ‘En Contra’ podía ser votar en contra de una política de gobierno. No pudimos no más”.

Durante la conversación, se le pidió a Kast una autocrítica por la derrota: “la autocrítica es que no pudimos comunicar bien, se instalaron temas que no eran los correctos y que nosotros no hablamos, nos instalaron ciertos temas (…) entonces no supimos revertir cierta campaña que nos instalaron y que en algunos minutos vino de gente del sector”.

En esa búsqueda de los motivos de la derrota, se le consultó al exdiputado si fue la campaña, la redacción del texto o el proceso de negociación entre republicanos y otras fuerzas políticas lo que propició el resultado del domingo pasado.

“Nosotros no nos hemos jodido. nosotros actuamos con convicción y coherencia. Tomamos un proceso que la gente no quería. Nosotros de hecho votamos en contra de este segundo proceso, dijimos al primer proceso que no correspondía porque era con violencia. Al segundo dijimos que el mundo político no entendía el rechazo de la ciudadanía, por lo tanto, asumimos una responsabilidad que en un principio no buscamos y salimos electos con una mayoría importante. Redactamos un buen texto, no supimos explicarlo y la ciudadanía con un hastío del tema constitucional (…) Nadie celebró el día 17 de diciembre, entonces el ‘que se jodan’, era una expresión de decirle al gobierno ‘saben, estamos cansados’. No han sido capaces de levantar al país en temas de seguridad, corrupción, delincuencia o economía”, sostuvo Kast en su análisis.

Si hubo o no propuestas identitarias de la derecha que llevaron a la ciudadanía a rechazar la propuesta pasada, Kast afirmó que “para nada” y añadió que “no hay comparación posible” entre la Convención Constitucional y el Consejo Constitucional.

