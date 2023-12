Apocos días de cerrar el año, la tarotista Vanessa Daroch compartió una serie de predicciones para el esperado 2024.

En su estilo, la brujita respondió a todo tipo de preguntas y anunció un buenas noticias en términos económicos.

“Este año es de crecimiento y nacimiento en lo económico. Si tiene pensando independizarse o generar una pyme, es el año. Así que sin miedo. Es el momento de comenzar a cumplir sueños y hacer cosas nuevas”, adelantó.

Eso sí, dio un consejo para alcanzar el éxito: “Tenemos que juntarnos con personas que sean afines a lo que queremos realizar”.

¿Terremoto en Chile?

En La Hora de Jugar, Daroch también tiró las cartas tras recibir una consulta sobre un posible terremoto en Chile.

“En este momento, están todos los sismólogos atentos porque hay un enjambre sísmico en el Biobío”, aclaró la brujita.

Acto seguido, lanzó su vaticinio: “Este año sí va a venir un evento especial. Viene un evento… no sé por qué me suena el número 7, 7 y algo (grados). No asustarse, pero sí este año se viene algo, pero lo veo más hacia el norte”, aclaró.

En La Hora de Jugar, Daroch también respondió a las dudas sobre las noticias que impactarán al planeta durante el año venidero.

“Algo va a pasar. Nos va a dejar una persona conocida a nivel internacional. Todos en el mundo lo conocen. Él es tan importante que guía al mundo”, aseguró Vanessa.

Además, anunció que “puede que cerremos este año con un tratado muy especial que va a liberar ciertas cosas en la economía”.

¿Y la política? “Va a ser un año intenso, de hartos cambios. Habrá un cambio de gabinete inesperado. No porque sea un cambio de gabinete en sí, sino por las personas que se van a ir. Algo va a pasar con las listas de esperas; este 2024 se soluciona en parte”, dijo.

“Vamos a tener un año más de unión, muy de acompañarse. Va a ser un año intenso, pero no de violento, sino de cosas que van a cambiar”, concluyó.

