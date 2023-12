Hijo Ilustre y sus concomitancias.

Ver los ojos llorosos de felicidad y orgullo en mi madre al ser distinguido como hijo ilustre, es algo que les agradezco haberme ayudado a conseguir. Reconocimiento a todos los que durante mi quehacer y devenir permitieron ser quién soy. Gracias.

Introducción

A través de la narrativa de los desafíos y metas que tracé para mí, donde quehacer y devenir se conjugaron de una manera superlativa, -más los factores idiosincrásicos-, verbigracia, mi origen familiar, podrán comprender como todo confluyó y me ayudó a caminar por los senderos del logro, del desafío y del éxito, y, por, sobre todo, a no claudicar jamás ante la adversidad, incluyendo el tema de la dislexia, que resultó a temprana edad un desafío y no un problema.

La dislexia:

Es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, de carácter persistente y específico, que se da en niños que no presentan ningún hándicap físico, psíquico ni sociocultural y cuyo origen deriva de una alteración del neuro-desarrollo.

Razón de ser de esta columna

Esta columna es un intento de narrar como se puede llegar a conquistar las cimas que están ahí, esperando que alguien las complete con su lucha.

Además, y, antes que nada, agradecer a los que directa- indirectamente me ayudaron a Ser y aprender a hacer .

. Por otra parte, un comentario de mi querido amigo Joaquín Prieto me hizo meditar, cuando escribió en referencia a los reconocimientos nacionales e internacionales

Por lo tanto, cavilé, quizás sea necesario dejar un documento histórico, un testimonio en vida, de la lucha que emprendí y los frutos de ella.

Mencionaré muchas situaciones, que expresan la lucha, los logros, pero, de verdad, quedarán demasiadas en el tintero, lo que me confirma, el merecimiento de la distinción con que me han galardonado.

Todos nacemos triunfadores en está vida, de hecho:

Hemos sido seleccionado por la naturaleza, ya que, por cada mililitro de una eyaculación, hay a lo menos quince millones de espermatozoides queriendo ser el más fuerte y rápido;

El que ganó, está hoy aquí presente, “Eres tú, soy yo”, somos los elegidos, los triunfadores;

No olvidemos que, si bien se necesita un espermatozoide para que entre en el óvulo, estos tienen que pasar por una carrera de obstáculos desde:

La vagina;

El cuello uterino;

El útero;

Hasta la Trompa de Falopio y ámpula que es la parte de la trompa uterina donde ocurre el milagro de la vida.

Luego, tenemos que hacernos cargo de:

Nuestro “mundo”;

De nuestras circunstancias;

De nosotros mismos;

De nuestra lucha en una sociedad llena de injusticias sociales y humanas, que en realidad solo retrata el mundo occidental del cual somos parte.

en una sociedad llena de injusticias sociales y humanas, que en realidad solo retrata el mundo occidental del cual somos parte. Esto es lo que hemos podido construir hasta hoy dada nuestra condición y "naturaleza humana". Pero, no hay que olvidar que "ayer" vivíamos en cuevas.

Hijo ilustre

Comienzas a recorrer los senderos que te han trazado de antemano, ya que, claramente llegamos a un mundo predeterminado, con la adición, de tus propias habilidades y ambiciones.

Nuestro mejor y peor coadjutor camina junto a nosotros, -el tiempo- junto a él viajas buscando tu realización integral y un día cualquiera:

Te dicen que quieren reconocer tus méritos;

Tus logros;

Que quieren premiarte por todo ello;

Que tu lucha por la consecución de tus sueños, merece una distinción pública;

Ser distinguido como hijo ilustre.

El proceso íntimo

Miles de recuerdos e interrogantes fluyen en un largo proceso introspectivo, y, terminas agradeciendo tal distinción, como lo hago ahora, a todos los que transitaron junto a mí, empezando por la familia.

Un abrazo a todos.

Mis agradecimientos al alcalde Raúl Schifferli Díaz y al Honorable Concejo Municipal de Lautaro por la distinción otorgada.

El honor de ser distinguido como hijo ilustre del pueblo que me vio nacer , en una fecha tan especial como lo es la celebración de nuestras Fiestas Patrias, me ha llevado a procesos reflexivos que quiero compartirles;

, en una fecha tan especial como lo es la celebración de nuestras Fiestas Patrias, me ha llevado a procesos reflexivos que quiero compartirles; Al mismo tiempo, creo, puede servir a muchos que están comenzando a soñar y deliberar sobre su futuro.

Lautarino de nacimiento

Llegué al mundo un cinco de noviembre, en la clínica de mi abuelo.

Por ser mi abuelo materno médico, el Dr., Juan Sepúlveda Muñoz, mi madre viajó para ser atendida por él y, por ende, el nacimiento, no sólo del infrascrito, también para el de mis dos queridas hermanas, Silvia Patricia y María Cristina, quienes desde siempre han sido un gran soporte en todos los aspectos.

Arribamos finalmente a Lautaro, en el año 1960, el mismo mes del terremoto que asoló Chile en mayo de ese año, viviendo en Lautaro, hasta ingresar a la Universidad.

Reminiscencias

Mientras se desarrollaba tan magno acto, por un instante, por mi mente desfilaron cual calidoscopio demente, miles de imágenes de mi infancia-adolescencia.

Por tal razón, nacieron en lo más profundo, sentimientos que me llevaron a escribir un poema, conectado con los respectivos recuerdos, sentimientos y pensamientos de:

Mi infancia;

Mis amigos de los mágicos momentos de ella;

Las peripecias que vivimos juntos en nuestra calle Mac-Iver, incluyendo a mis queridos primos Juan Antonio Q.E.P.D y Sergio Patricio Aspée, que nos “visitaban en nuestra calle”.

Mi vieja niñez

Dedicada a los amigos del alma,

los amigos de la fantasía mágica.

Desde las profundidades de mi ser

surgen sonidos, olores, sensaciones,

de mi añorada y polvorienta

calle Mac- Iver.

Ojos vivaces,

llenos de un futuro lejano

miran el mundo

con ilusión,

de sueños por alcanzar.

El suelo besa mis pies

como agradeciendo

mi infantil alegría.

Un grito por allí,

un salto por allá

nos fusionan

en interminable algarabía.

La moneda de un peso

se estira

ante la potencia del gigante de acero

al que la hemos sometido.

El olor de su encuentro queda impregnado

en sus metálicas paredes.

Su último carro comienza a desaparecer,

¿adónde llegará?,

me prometo algún día

resolver el misterio.

Mi espíritu presiente

que es portador de sueños,

de ilusiones, y que algún día

transportará los míos.

El trompo al girar

llena el espacio con los brillos

de los clavos al herir su madera,

y hace volar la chapa

que sueña con desplegar alas imaginarias.

Otro día, otro momento,

un montículo de tierra

con una herida radial

hecha por una moneda

ignorante de las emociones

que despertará su acción,

nos ofrece el declive suficiente

para la danza de los bolitos

con un ¿par o nones?

que nos enseña y nos prepara

para vivenciar la emoción del riesgo.

Una pistola de madera

nos trasporta al Lejano Oeste,

¡pa, pa, pum! ¡te maté!

“el pato” cae fulminado

desde dos metros “gigantes”

rodando y rodando

por un deseo portentoso

de quitar la palabra o voz.

El volantín acaricia el viento

mientras sueño ser como él

para flotar en las nubes

ser uno con el viento

y, perderme en horizontes lejanos

en un momento de mágica omnipotencia.

Comienza el atardecer,

la hora de la pichanga,

unas tímidas piedras

delimitan el umbral

del éxtasis.

Enajenados infantes

corren, luchan, se esfuerzan

por la de treinta y dos cascos

llena de un aire especial, mágico,

que se mueve, rebota

al compás de los descoordinados

pero entusiastas bríos

de sus dueños ocasionales.

Me asombro por unos pies desnudos

de mis entrañables amigos.

Me siento mal por los míos,

cubiertos de cuero y punta de acero

que terminan en peligrosos toperoles.

La pobreza ha endurecido su piel,

afortunadamente, no su alma.

Y, como si no existiera diferencia

corren, saltan y luchan

llenos de un afán que me reconforta,

mas… ¡no me calma!

Un nuevo día terminó,

nuevamente el misterioso sol

con su bello atardecer

llena de melancolía mi ser.

El cansancio feliz nos determina,

no hay futuro,

sólo existe mañana

en el que mi vieja calle Mac-Iver

nos espera con ansias.

Hoy, en la letanía del tiempo,

no hay nada.

Ella, llora nuestra ausencia

como estoy llorando

por los fantasmas ausentes

que jamás despertarán.

Queridos amigos

de días interminables,

de auténtica felicidad,

duerman en paz.

Estoy comenzando a sentir sueño,

el kronos para mí

también se extingue,

estoy preparando mi alma

para que juguemos

el juego eterno.

Dedicada a los amigos del alma, los de la fantasía mágica, los inolvidables amigos de infancia, todos los de nuestra calle Mac-Iver y alrededores.

Este poema será publicado en la Gaceta Literaria «Vatescopio» Nro. 13 de la Sociedad de Escritores de Chile, Filial Lautaro.

Lo diacrónico

Para ser congruente con lo que he predicado durante tantos años, respecto a enfocar los hechos en forma:

Diacrónica –(con historia)-;

Sincrónica, – (sin historia)-;

Esta distinción, tiene una historia, y lo más importante:

Tiene sus personajes, los cuales, no solamente son los que me permitieron llegar tan alto, si no más bien, es que sin ellos no habría sido posible, razón por la cual, quiero presentárselos y rendirles un reconocimiento:

Mi madre

Cuando se dio cuenta, de que, a pesar de mis trastornos de aprendizaje, -dislexia- era un niño con inquietudes diferentes y una capacidad intelectual por sobre la media, que precozmente tenía ansias de saber de todo, procedió como lo hace una buena madre, y, entre otras cosas, todos los días íbamos a casa de mi abuelo a buscar la página del diario Austral de Temuco donde estaban los siguientes segmentos:

Aunque usted no lo crea;

Digno de Ripley;

El averiguador Universal, que era el más atrayente para mí.

Los recortábamos y pegábamos, los que leía y releía, conjugando en este acto, lo que sería toda mi vida, un ser humano deseoso de aprender.

Esto me ha llevado a participar de congresos, seminarios, tanto en Chile como en el extranjero, intentando calmar esas ansias de saber.

Gracias madre por ayudarme a encauzar mis inquietudes.

Siempre me sentí admirado y respetado por mi madre, lo cual ejerció un efecto extraordinario sobre mi devenir.

lo cual ejerció un efecto extraordinario sobre mi devenir. Dedicada a ella https://youtu.be/XRIm-8P8u1A?si=mmJU37sg8nyEdh36

Esta canción habla entre otras cosas, de las generosas palabras de una madre, a lo que agregaría, las sabias palabras de una madre que moldean tu moral, tu respeto por el otro, pues bien, les contaré una anécdota:

Un día cualquiera de mi niñez , me encontraba en las afuera de mi casa jugando a las polcas con un vecino, Juanito Q.E.P.D., -es increíble cuantas pérdidas tenemos en nuestras vidas- y comenzó una discusión, que, de verdad, no sabría decir quién tenía la razón, pero mi respuesta final fue “déjatela, total yo puedo comprarme más” y me entré. Debo aclarar que mi amigo era de bajos recursos económicos.

, me encontraba en las afuera de mi casa jugando a las polcas con un vecino, Juanito Q.E.P.D., -es increíble cuantas pérdidas tenemos en nuestras vidas- y comenzó una discusión, que, de verdad, no sabría decir quién tenía la razón, pero mi respuesta final fue "déjatela, total yo puedo comprarme más" y me entré. Debo aclarar que mi amigo era de bajos recursos económicos.

Mi madre estaba por causalidad en el living y lo escuchó todo, no me retó, me miró y dijo "Eso no se hace, nunca humilles a nadie por su condición económica."

Entendí claramente su mensaje y se lo agradecí, … un día cualquiera.

Mi padre, un soldado de la patria. Q.E.P.D

El guionista

Padre, –Víctor Mario Sforzini Luna-, aquí estoy recorriendo el camino que, en parte importante, trazaste y organizaste para mí.

Me preparaste para ser quien soy, me decías «estoy haciendo de ti un líder» y me hechizaste de buena manera. Creo, que las palabras con las que me presenta el periodista, en mis comienzos, reflejan claramente lo que tú querías lograr en y para mí.

Este logro, es nuestro, gracias.

Eres el gran artífice de mi personalidad, por:

Tu amor expresado;

Tus palabras;

Dichos;

Tus preguntas, que me llevaron por el camino de la búsqueda de las verdades de la vida, del ser y existir;

Reflexiones y enseñanzas que me prepararon para mi quehacer y devenir;

Incluso, tus debilidades y errores me sirvieron para definir mi camino.

Enseñanzas permanentes, verbigracia, en mi niñez, me decías:

“Cuando el hombre primitivo tenía algún problema o era asolado por alguna calamidad de la naturaleza, el grupo instintivamente dirigía la mirada hacia uno de ellos, como diciéndole, ¿qué hacemos?; ¡ayúdanos! reconociéndole su condición de líder”.

Y, luego aseverabas: “yo estoy haciendo de ti un líder”. –

El lenguaje construye realidad

Frases:

“Los Sforzini somos gente superior”, y como lo he relatado infinidad de veces, en serio y en broma, me lo creí.

“Primero, hay que aprender a obedecer para saber mandar”.

“Estos pueblos no prosperan porque la mayoría de la gente solo quiere acumular, no tienen visión de futuro”.

Me inculcaste y desarrollaste el gusto por la música clásica.

En lo ético, como buen soldado, me enseñaste a valorar en toda su extensión, la lealtad como valor supremo, de la cual pueden dar fe, todos aquellos que me conocen o están en el ámbito de los afectos o necesitados.

Por otra parte, pese a tus defectos, -propio de todo ser humano-, cuando niño me sentí profundamente amado por ti, y al momento de escribir estas líneas, lágrimas recorren la geografía de mis mejillas.

Biografía

Mi padre, fue primero oficial de ejército, de lo cual se sintió siempre orgulloso, donde logró distinción otorgada por el presidente de la República en el año 1947, diploma y decreto que tiene un lugar especial en nuestro hogar;

Luego, pasó a ser oficial de Investigaciones dónde dada su gran capacidad e inteligencia, detentó, desde muy joven, el cargo de jefe de la unidad tanto en Collipulli, -dónde además ejerció como gobernador subrogante-, como en Lautaro;

Formó y dirigió grupos de teatro, aportando a la cultura de ambos pueblos;

Músico, compositor y poeta;

Radical;

Masón;

En fin, un hombre muy inteligente, dotado de una memoria privilegiada.

Mi abuelo materno Q.E.P.D.

Médico;

Masón;

Presidente del Partido Radical;

Presidente del Rotary Club;

Gobernador del distrito 478 del Rotary Club;

Intendente de Cautín, hoy novena región;

Superintendente de Bomberos;

Médico director del Hospital de Lautaro en distintos períodos;

Columnista del Diario Austral;

Músico y compositor.

Concertista de guitarra clásica

Debido a su gran inteligencia y rendimiento académico en la Universidad de Chile, donde se tituló de médico cirujano, le ofrecieron quedarse en Santiago trabajando como tal, sin embargo, me refería que su respuesta fue:

“No”, a causa de quería hacer patria;

Que iba a ser pionero en tanto y en cuanto a realizar cirugías y atender los partos en su tierra”, (hoy novena región) pues, en esa época, la “mayoría” viajaba a Santiago a realizar tales menesteres.

(hoy novena región) pues, en esa época, la "mayoría" viajaba a Santiago a realizar tales menesteres. Su legado fue importante, era un referente que admiraba y quería ser como él.

Su discurso:

“Tú eres yo aumentado y corregido”, era muy motivador y al mismo tiempo me incitaba a hacerme responsable de tales expectativas.

Mi abuelita Natty

Ella era la ternura personificada , una de las mujeres más importantes de mí vida.

, una de las mujeres más importantes de mí vida. Llena de un amor incondicional. Siempre presente.

Gran compañera de vida de mi abuelo.

Mi familia paterna

Los Sforzini en Chile

Mis bisabuelos, (paternos) llegaron a la zona de Talcahuano – Arauco:

Están en la historia de la zona como inmigrantes italianos que levantaron sus negocios y fortuna en Chile.

En una investigación de la Universidad del Bío-Bío encontré lo siguiente:

“El mismo Boggiano formó una compañía de comercio con su compatriota Luis Sforzini, – (mi bisabuelo)- quien también figura en las nóminas de armadores y capitanes de barcos antes aludidas. De modo que a la nacionalidad común se unía la similitud del oficio originario.

De modo que a la nacionalidad común se unía la similitud del oficio originario. Estos lazos se vieron reforzados al desposar Sforzini a una hija de su socio, Juanita Boggiano". Gestiones empresariales de tempranos inmigrantes italianos radicados en Concepción, pág., 216. Tiempo y Espacio /7-8/ 1997-8 Depto. Historia, Geografía y Cs. Sociales Universidad del Bío-Bío Chillan – Chile Leonardo Mazzei de Grazia

Mi primer viaje a Italia

Desde niño escuchaba a mi padre hablar de Italia, de sus sueños de poder viajar y conocerla antes de morir. En los años 60, era muy común el que se “se daba la vuelta al mundo” y, mi abuelo materno que realizó tres veces ese viaje, acogió su pedido y le trajo una porción de tierra de Italia en un pequeño frasco que él atesoró toda su vida.

En el año 1997, en mi primer viaje a la Universidad en España, dónde cursé mi Master en Psicología, recorrí Europa. De Madrid, viaje a Paris y luego a Italia:

Viajé en tren, me despierto y preguntó:

¿Cuánto falta para ingresar a Italia?, a lo que el conductor me contesta: “salimos de esta estación francesa e inmediatamente estamos en Italia, estamos en la frontera Francia-Italia”.

Lloré como un niño

Saben, para mi propia sorpresa, me puse a llorar, sentí que estaba cumpliendo el sueño inconcluso de mi padre;

Que de estas tierras provenían mis predecesores, que, siempre había llevado a Italia en mi corazón y lloré con toda la emoción y sentimiento que la situación provocaba en mí. Fue un día muy especial, un gran día.

La sensación de que los Sforzini estábamos de vuelta en Italia, aunque fuera transitoriamente, me llenó de un sentimiento que no puedo describir, era un cierre gestáltico a todos los mensajes recibidos en mi infancia.

Pergaminos Familiares

De niño escuchaba que:

Un tío, Alberto Rodríguez Rosales, tenía un monolito en Tocopilla por su labor profesional y humana como médico y director del Hospital de Tocopilla;

tenía un monolito en Tocopilla por su labor profesional y humana como médico y director del Hospital de Tocopilla; Que otro tío, Mario Rodríguez Rosales, -con quien compartí lindos momentos de mi adolescencia-, médico, había sido condecorado por el gobierno peruano al acudir a ayudar en la catástrofe de 1970 debido al gran terremoto que azotó a nuestros hermanos peruanos;

-con quien compartí lindos momentos de mi adolescencia-, médico, había sido condecorado por el gobierno peruano al acudir a ayudar en la catástrofe de 1970 debido al gran terremoto que azotó a nuestros hermanos peruanos; Que, además, fue uno de los médicos fundadores de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte;

Que estábamos emparentados, por mi ascendiente materno, del gran guerrillero de Chile, Manuel Rodríguez

Que nuestro bisabuelo materno, por parte de mi padre fue héroe de la guerra del Pacífico, don Remigio Luna;

Que Salustio Montalva, primo hermano del entonces presidente de Chile, Eduardo Frei Montalva, era parte de nuestra familia.

Vicente Pérez Rosales, por mi ascendiente materno era parte de nuestra familia.

Que mi tío, Gabriel Ormeño Melet, oriundo de Victoria, con el cual compartí grandes momentos en mi niñez, era Carabinero, llegando al grado de General, con tan brillante carrera, que llegó a ser sub-Director General y por ende Director General subrogante cuando la ocasión lo ameritaba.

oriundo de Victoria, con el cual compartí grandes momentos en mi niñez, era Carabinero, llegando al grado de General, con tan brillante carrera, que llegó a ser sub-Director General y por ende Director General subrogante cuando la ocasión lo ameritaba. Para un niño, todo esto es algo grandioso, tienes frente a ti un espejo muy grande de hechos y figuras que introyectar y, al mismo tiempo, reflejarte.

Los pro y contra de provenir de un pueblo

Los que procedemos de pueblos, crecemos con muchas desventajas en relación a las oportunidades y opciones de la población de las grandes ciudades, principalmente, de la capital de nuestro país, no obstante, estas líneas, tienen una significancia muy especial que quiero dejar a todos aquellos que están comenzando a recorrer caminos y senderos, y, decirles que:

El que pueda hoy estar escribiendo esta columna y publicarla, en un medio como es el Diario de Santiago, es la evidencia cierta de que todo es posible si se lo proponen.

Que, por tal razón, detallaré muchos de los logros que han decidido a la Ilustre Municipalidad mediante el Consejo y su alcalde, distinguirme;

detallaré muchos de los logros que han decidido a la Ilustre Municipalidad mediante el Consejo y su alcalde, distinguirme; Con documentos, fotografías, que son un testimonio histórico de como he tratado de aportar para mejorar nuestra sociedad chilena, algo que cualquiera de ustedes puede llevar a cabo;

Al mismo tiempo, y se que seré injusto, nombraré a muchos que allanaron el camino al éxito y/o colaboraron, me abrieron las puertas de su éxito ya logrado para que yo pudiera expresarme y construir el mío.

Eternamente agradecido, en eso consiste la madurez de la interdependencia.

Hace menos de un mes, tuve la oportunidad de vivir una experiencia extraordinaria que pasé a relatar en esta columna, la que les invito a leer, ya que creo, sentirán el eco y la representación de vivencias vividas por mucho de ustedes https://eldiariodesantiago.cl/archivos/12541

Que ya tenía, algunos aspectos de mi vida muy definidos, queda expresado en las elogiosas palabras que recibí de Elisa Rojas, asistente social de la universidad en aquellos años, en relación a la columna, y, en referencia a mi primer año de universidad en Punta Arenas que les dejo a continuación:

El ser “pueblerino”

Un pro importantísimo de crecer en un pueblo está, en la estructura familiar:

Toda la familia participa de nuestra formación;

Las fiestas familiares son algo esperado con ansias;

Recibes mucho afecto y “caricias positivas” que alimentan tu alma y personalidad;

Almuerzas cada día con tus padres, pudiendo mantener un nivel de comunicación que no existe en las grandes ciudades, ellos ven a sus padres los fines de semana.

El “poder” visto por un niño

A pesar de provenir de un pueblo tan pequeño:

En mi infancia coexistí al alero del poder y, además, conocí los distintos tipos de poderío que impactan a un niño y que tienen su lugar en la sociedad, entre estos:

El del poder desde quien lo detenta, por el tipo de figura que representa;

El económico;

El político

El poder ejercido por figura de autoridad.

Las interacciones

El poder con representaciones ancestrales

El poder del hombre respetado por lo que representa en la mente humana, el de mi abuelo materno, que como médico y director del hospital del pueblo tenía un halo atávico;

El económico

En aquellos años, existía como ya señalé, “La vuelta al mundo”, pues bien, es impresionante para la mente de un infante, que tus abuelos dieran tres veces la vuelta al mundo, ello te “hablaba” de un poder, el económico y sus correlaciones.

El político

En casa se quedaba, por ejemplo, Julio Durán, senador y candidato presidencial, ya que, quién quería ser alguien políticamente hablando en la provincia de cautín, -hoy novena región-, necesitaba estar bajo el alero de mi abuelo.

Los ministros, diputados y senadores que visitaban a mi abuelo y tantos otros políticos;

Samuel Fuentes, diputado del partido radical, me contaba que un día, estaba trabajando como siempre en ferrocarriles y llega mi abuelo y le pregunta: “¿quieres ser diputado” ?, a lo que él contestó: “pero doctor, si yo soy un simple empleado”, recibiendo sólo como respuesta, “¿quieres o no?

?, a lo que él contestó: Resultado, tuvo una larga y brillante diputación hasta el año 1973.

Todo esto me permitió, observarlos, analizarlos, verlos en acción, aprender de ellos.

El poder de la autoridad

Y, el poder detentado por mi padre, como autoridad, Jefe de Investigaciones. El poder detentado del lado de los “buenos”.

La proyección del “poder”

En la foto número (9), mi abuelita Natty corta la cinta (como “primera dama”) para:

Dar paso al Ministro de Salud de la época en la inauguración del nuevo hospital de Lautaro, a su lado se encuentra Julio Durán, en esa época Senador de la República.

Con ellos y personajes como ellos, compartí permanentemente mi infancia, incluso, momentos más íntimos con la familia.

El Legado

Todas estas historias familiares me hicieron sentir que:

Tenía que responder a ellas, manteniendo la tradición de logros y desafíos;

Ser pionero en algún campo, servir a mi sociedad y país;

Que debía trascender, lejos de los límites de nuestro querido Lautaro:

Estimados lectores de nuestro diario y en especial a la juventud lautarina, aquí estoy incentivándoles a iniciar su propio camino;

A buscar lo mejor de ustedes mismos, ya que, la distinción que he obtenido, es una que tiene un brazo muy largo, no es totalmente mía, solo la he recibido;

es una que tiene un brazo muy largo, no es totalmente mía, solo la he recibido; Soy el fruto de un árbol muy generoso.

La auto-presión, el compromiso, el deber ser.

Pues bien, crecí con esa responsabilidad arraigada en mis entrañas:

De sentir que debía honrar a mis bisabuelos que viajaron desde Italia a iniciar una nueva vida y desafíos en Chile;

Honrar a mis padres y abuelos y todos los que me antecedieron en nuestra familia

La familia como factor

La clave de nuestro éxito está en la familia, aprender en ella y de ella, a desarrollar la capacidad de tolerar todas las frustraciones que están esperando a la vuelta de la esquina para:

Impedir nuestros logros;

Truncar nuestros sueños;

Para dejarnos llorando a la orilla del camino;

Es una de las grandes responsabilidades en forma sistémica de nuestros padres y familiares;

Y, de nosotros con nuestros sucesores;

Sin embargo, no puedo soslayar el hacer presente que, -desgraciadamente- a veces encontramos luchas intestinas entre hermanos, ya sea, por celos, envidias, conflictos no resueltos, que terminan afectando futuras generaciones.

Distorsión emocional al más alto nivel;

Básicamente esto sucede en familias disfuncionales dónde los padres muestran afecto indiscriminadamente, o preferencias por unos en desmedro de los otros;

Es decir, alguno creció con un “apego insuficiente”;

O, uno de ellos, llegó en un momento no deseado para la familia.

Como lo he expresado muchas veces, la vida no es un cuento de hadas, ni muchos de los que se cruzan en tu camino, ángeles.

Sociedad chilena

Somos una sociedad reconocidamente chaquetera y envidiosa, que se defiende de los disímiles, de los que quieren marcar la diferencia, algo que “sufrimos todos” los desemejantes desde nuestra infancia.

que se defiende de los disímiles, de los que quieren marcar la diferencia, algo que "sufrimos todos" los desemejantes desde nuestra infancia. Aquí no se perdona ser "distinto".

Sin embargo, siempre está la opción de caer y “levantarnos”:

“Por lo que hombre cae, por eso se levanta”. Sforzini 1977

Porque el justo cae siete veces, y vuelve a levantarse, Nueva Biblia Latinoamericana;

Ingrediente principal para el éxito

Carlos Mario Hoyos, capitán y extraordinario lateral del deportivo Cali y de la selección colombiana, gran persona, mejor amigo, me preguntó un día:

“Profe, ¿Por qué usted hace tanto hincapié en las frustraciones, su manejo y adaptación?

Mi respuesta fue la siguiente y que él debe recordar, sobre todo, en su carrera ahora como entrenador:

“Mira Carlos Mario, no importa cuales potencialidades y/o habilidades, coexistan en ti, hay un factor que lo define todo;

no importa cuales potencialidades y/o habilidades, coexistan en ti, El manejo y adaptación a las frustraciones ;

; “Si eres lo suficientemente fuerte ante cualquier tipo de frustración, el éxito es tuyo”;

Luego, sólo tienes que poner la energía de lucha necesaria a tus ambiciones y, ya eres alguien por sobre la media, en el campo que sea”.

Por eso tú has triunfado, tu físico, por ejemplo, habría hecho que muchos técnicos te descartaran, como pasó con nuestro gran Iván Zamorano en Chile;

Le miraron el físico, no el gran competidor, el gran guerrero que existía dentro de ese físico;

Le agredieron, ya que, le enviaron a tomar más “cazuela”, cuando en realidad, eran todos esos “magos” los que deberían haberse ido para su casa.

En una entrevista de la revista Apsi dije al respecto:

Otros actores fundamentales

En mi etapa educativa:

Debo aquí señalar a cuatro importantísimos actores y ellos son:

Héctor Meirone, mi profesor de Física Q.E.P.D.;

Norton Flores, mi profesor de Química y Biología Q.E.P.D.;

Gustavo Ortiz, mi profesor de Matemáticas Q.E.P.D.;

Ellos incentivaron y fortalecieron mis inquietudes por:

El saber;

Por ser mejor;

Por sacar siempre lo mejor de mí, complementando toda la labor realizada por mi familia y abuelos;

Quizás los decepcioné, ya que esperaban un Ingeniero y/o un físico nuclear;

Mis promedios con ellos, fueron básicamente un 7 final, durante los 4 años de la enseñanza media.

Distinción académica en el ramo de física

Tuve el honor de haber sido, me refiero al señor Meirone, en el ramo de física, el primer alumno, en sus 30 años de profesor, a quién distinguió con nota siete finales, e incluso hizo un discurso en clase, explicándole a mis condiscípulos la razón de tal medida;

Esto ocurrió en tercero medio, primer año de física, hecho que se repitió en cuarto medio;

Esto me lleva a confirmar, lo increíble que un buen maestro puede hacer con y por uno, en las etapas del desarrollo en que estamos en la búsqueda de los caminos por recorrer.

Todo esto queda ratificado en carta que me escribe el señor Meirone:

Mis otros grandes maestros

En el caso de don Norton Flores, a veces nos encontrábamos en las noches, y nuestras tertulias sobre la materia, el átomo y la vida, dejaban un deseo de querer ahondar en los inescrutables senderos de la vida.

Además, cuando supo que había abandonado los estudios de ingeniería, al revés de muchos que me criticaron, me dijo:

“ Te ha costado y te va a costar encontrarte. Es el precio de las personas muy inteligentes, buscan cosas diferentes”;

“Eres muy distinto al común, sigue así, siempre vas a triunfar, lo vas a lograr y yo estaré orgulloso de haber sido tu profesor”.

Don Gustavo Ortiz , nuestro profesor de matemáticas, siempre me distinguió como su mejor alumno;

Don Gustavo Ortiz , nuestro profesor de matemáticas, siempre me distinguió como su mejor alumno; Su alta exigencia para los mejores, me ayudó a entender lo que tantas veces he traducido en artículos y columnas , "la responsabilidad ligada al éxito";

Fue el profesor más justo que he conocido. Nunca reprobó a nadie;

Supo estar al lado de cada uno de sus alumnos, nos exigía de acuerdo a nuestras verdaderas capacidades.

En mi etapa de lucha

Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, “Don Francisco”;

Patricio Varela;

Juan Guillermo Baldeig Zunzunegui;

Fernando Chuecas;

Gerardo Ayala Pizarro;

Luis “Zorro” Álamos;

Ricardo Calderón;

Julio Videla;

Vicente Pérez Zurita;

Max Flores.

A ellos les debo

Mención especial

Para los siguientes personajes, grandes en todos los sentidos:

Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, “Don Francisco” quién me abrió las puertas de su programa “Sábados Gigantes”, en el año 1973, y que, como les sucedió a muchos en este país, hay un antes y un después de trabajar en dicho programa;

quién me abrió las puertas de su programa en el año 1973, y que, como les sucedió a muchos en este país, hay un antes y un después de trabajar en dicho programa; Por otra parte, el ser mi participación, parte destacada de la programación en la prensa, implicaba el valor que el programa la daba a mi intervención, sirvió, sobre todo a esa edad, (19) para fortalecer convicciones;

Radio Gigante

Mientras trabajaba en Colombia, fui corresponsal de prensa de su radio Gigante;

Y, a mi regreso a Chile en los comienzos de los 90 continuó nuestro vínculo como:

Comentarista de Radio Gigante, la radio de “Don Francisco” en la mañana con Julio Videla y;

la radio de "Don Francisco" en la mañana con Julio Videla y; En la noche, con mi propio programa de la "Escuela para Padres".

Radio Portales

Patricio Varela, – otro grande muy importante en mi trayectoria- y su programa “Saludando la Noche”, fue quien me abrió las puertas a la radiotelefonía.

otro grande muy importante en mi trayectoria- y su programa fue quien me abrió las puertas a la radiotelefonía. Estuve como comentarista del entonces programa más escuchado de la radiotelefonía chilena, -a mis diez y nueve años- desde el año 1973 a 1980.

En toda la historia de su gran programa, fui al único que distinguió entregándome los días martes como único panelista. Lo usual era y fue, que tenía varios invitados en tiempos de veinte minutos cada día;

Vicente Pérez Zurita , Periodista, director de radio Portales y revista Ercilla con quien colaboré en la producción y como invitado en varios programas a "La Gran Encuesta", transmitido por cadena nacional y conducido por él;

Hernani Banda , Periodista director de las radios Minería y Portales misma situación anterior;

Sergio Brotfeld , Q.E.P.D., Periodista y Gerente general del Comité Olímpico de Chile, quién me distinguió en muchos aspectos, incluso como asesor en lo personal;

, Q.E.P.D., Periodista y Gerente general del Comité Olímpico de Chile, quién me distinguió en muchos aspectos, incluso como asesor en lo personal; Max Flores director de la “Escuela de Talentos del Comité Olímpico de Chile con quien logramos grandes triunfos para el deporte chileno, tanto nacionales como internacionales.

Mención especial se merece Max Flores, quién en el trascurso de la vida, primero fue mi entrenador de la selección de la universidad, integrado por grandes jugadores que brillaron en el básquetbol nacional y la selección.

Max Flores, fue el entrenador de la selección chilena de caza submarina, cuyo momento de gloria llegó el 4 de noviembre de 1971, cuando Chile se tituló campeón mundial de caza submarina .

. Fue realmente impresionante el logro, ya que el país se impuso por equipos a Estados Unidos, que era el campeón vigente.

Posteriormente, se acerca un día en el gimnasio Nataniel, al que fue especialmente a verme pues sabía que yo jugaba ese día y me dice:

“Te quiero conmigo en el Comité Olímpico y no me presentes plan de trabajo, te conozco, vi lo que hiciste por Martín Vargas en Chile y Mérida;

"Te quiero conmigo en el Comité Olímpico y no me presentes plan de trabajo, te conozco, vi lo que hiciste por Martín Vargas en Chile y Mérida; "He estado a cargo de equipos chilenos en Juegos Olímpicos y estoy de acuerdo con tu diagnóstico del deporte chileno. Te necesito". Allí nació una gran amistad y mancomunión profesional.

Alfredo Lamadrid, invitado a muchos de sus programas “Humanamente hablando” y “Cada día mejor” (5-6) del cual les dejo link de uno de ellos https://youtu.be/Gscf6J5JRKM?si=Dl67TcjZhQmZv5aP

invitado a muchos de sus programas del cual les dejo link de uno de ellos Alfonso Rodríguez Abrego, médico psiquiatra-psicoanalista e hipnotista, escritor, gran amigo y excelente profesional.

Todos por haber generado un espacio importante para que desarrollara mis potencialidades y entregará a nuestra sociedad lo mejor de mí, y, en el caso del Dr., Alfonso Rodríguez, que esto fuera extensivo a México, participando como ponente en el Congreso Internacional de Psicoterapia e Hipnosis.

Miembro Distinguido

Por otra parte, ellos me han distinguido, tengo el gran honor, de haber sido nombrado miembro distinguido de la Comunidad Mexicana de Profesionales en Psicoterapia e Hipnosis.

Y, además, me han distinguido como miembro Honorario de la misma Comunidad de profesionales, de Puebla. }

Caso Especial

Gerardo Ayala Pizarro, Premio Nacional de Periodismo Radial, mi mejor amigo en la etapa adulta de mi existencia, profesional de excelencia, estuvo y ha estado siempre presente.

Juntos hemos logrado y generado cosas buenas para nuestra sociedad y la familia chilena en distintos medios de comunicación, tales como:

Radio Portales;

Radio Gigante;

Radio Universidad de Chile;

Nacional de Chile;

Radio Santiago;

Radio Colo Colo programa deportivo “Colo Colo en el aire”

En las Universidades:

SEK;

De las Américas;

Logrando el apoyo de esta última para que un semestre de la carrera de Relaciones Públicas versara en un trabajo de investigación dirigido por ambos que pronto será publicado como libro.

Televisión:

Canal 13 tv;

Canal 11 tv;

Megavisión.

El “Zorro” Álamos:

Si bien mi ingreso al Fútbol profesional, se debe a Luis Santibáñez, mi verdadero mentor, el más grande, el mejor DT con quien trabajé, es el “Zorro” Álamos;

Los dos equipos mas grandes de la historia, el Ballet Azul y Colo Colo 73, fueron dirigidos por él;

Él mostró el camino, eso es lo más difícil, cosechar siempre será un esfuerzo menor.

Tuve el honor de que me solicitara, a través de Luis Venegas, el PF, integrar su cuerpo técnico;

Habiendo trabajado y asesorado a una gran cantidad de DT., con quién pude realizar de la manera más extraordinaria mi labor, fue con él y su cuerpo técnico.

Los hechos, la historia, el comienzo

Algunos de los quehaceres que me han permitido ser honrado de una forma tan egregia, comienza a forjarse desde:

Mi ingreso a mi querida Escuela Nro. 1, pasando por el anexo del Liceo, para culminar la básica y media en el Liceo de Lautaro, a toda honra.

Ya señalé las desventajas de crecer en los pueblos, no hay colegios particulares ni mucha infraestructura que favorezca una formación integral, y/o a desarrollarte, por ejemplo:

Mi querido primo, Juan Antonio Aspée Q.E.P.D., poseía oído absoluto, capacidad que la poseen una de cada 10.000 personas, por lo tanto, se trata de algo extraordinario.

por lo tanto, se trata de algo extraordinario. La población total de la comuna de Lautaro es hoy de 40.000 personas, por lo tanto, actualmente podrían existir, sólo cuatro como mi querido primo. Si hubiera crecido en una gran ciudad con conservatorio, hoy sería un gran músico.

Por otra parte, tuve un condiscípulo, querido amigo, Julio Raposo, con una capacidad innata para la gimnasia. Era increíble todo lo que hacía, sin embargo, solo pudimos admirarnos de su performance. No existían competencias internas o externas dónde el pudiera prosperar.

con una capacidad innata para la gimnasia. Era increíble todo lo que hacía, sin embargo, solo pudimos admirarnos de su performance. No existían competencias internas o externas dónde el pudiera prosperar. ¿En que quedaron las potenciales capacidades de ambos? En nada.

Desde Kínder hasta enseñanza media

Gracias a la intervención de mi padre y mi familia, pude encauzar el desarrollo de mi personalidad, una de las causales de mis logros tan precoces, que, me permitieron alcanzar distinción nacional e internacional, consiguiendo desde niño ser electo por mis pares, como:

Presidente del Gobierno Estudiantil de mi querido Liceo;

Presidente de curso casi toda mi vida estudiantil;

Presidente del partido político que alguna vez integré;

Desde 1ero., básico a 4to., medio, integrante del coro de cada colegio.

Destacado como el mejor alumno en los ramos de Matemáticas; Química; Biología y Física.

Anécdotas y méritos

Dos sucesos vienen a mi memoria, que indudablemente me marcaron positivamente:

Leo en el diario mural del Liceo que se invitaba a reunión del gobierno estudiantil a los presidentes de curso, y, yo era presidente de curso.

Pero, sexta preparatoria no pertenecía al Liceo, éramos un anexo, por ende, aún siendo presidente de curso, no tenía derecho alguno para participar;

Los gobiernos estudiantiles eran de las humanidades;

Cuando entro, me quedan mirando y me preguntan que estoy haciendo ahí, y cuando respondo, uno de los integrantes de la directiva dice, proféticamente: “Señores, estamos frente al futuro presidente del gobierno estudiantil”

Concurso Bernardo O’Higgins

La otra dice relación en que leo una invitación del Club de Leones en el diario Mural del Liceo, para los alumnos de primero a sexto humanidades, -agosto 1965 – para participar en el concurso del natalicio de Bernardo O’Higgins cuyo primer premio era un diploma y 2000 escudos;

Ese día, le digo a mamá, voy a participar y me voy a ganar esos dos mil escudos para ti, a lo que mi madre me dice que no me preocupe.

Busqué todos los libros de historia, enciclopedias que había en casa y esa noche leí todo sobre Bernardo O’Higgins y me presenté al concurso, del cual no me querían dejar participar por no estar en humanidades, estaba en la primaria.

Finalmente me dejaron, y gané el primer lugar con 18 puntos de un máximo de 21.

Después del Liceo

Ingresé a la Universidad con el primer puntaje en mi carrera de Ingeniería;

Auspiciado por Extensión y Comunicaciones de la Universidad en Punta Arenas, doy varias charlas en el Aula Magna 1972;

Auspiciado por Extensión y Comunicaciones realizó una charla experimental de Hipnosis en la Escuela de Artes de Oficio de la Universidad en Santiago 1973;

A mis diez y nueve años , dicté una clase a los cuartos años del área de ciencias biológicas en la Universidad de Chile, sede Temuco, invitado por el profesor Juan Guillermo Baldeig Zunzunegui, con un Post-Grado en USA, -ex Rector U. Católica de Temuco-, sobre “Neurofisiología del sueño y de la hipnosis”, de quién estaré siempre muy agradecido por sus elogiosas palabras.

, dicté una clase a los cuartos años del área de ciencias biológicas en la Universidad de Chile, sede Temuco, -ex Rector U. Católica de Temuco-, sobre de quién estaré siempre muy agradecido por sus elogiosas palabras. En 1974, contratado por Extensión y Comunicaciones de la Universidad Católica de Temuco, a través de Fernando Chuecas, -ex intendente de Temuco años después-, para dictar una clase magistral a toda la comunidad Universitaria en la sede de Avenida Alemania, como informa el Diario Austral de Temuco.

Básquetbol

Jugué por los mejores equipos de básquetbol “profesionales” de Chile:

Italiano de Punta Arenas;

Selección de básquetbol de la Universidad de Punta Arenas

Selección de básquetbol UTE de Santiago;

Unión Española de Santiago;

Flecha de Temuco;

Audax italiano de Temuco;

UDE de Temuco;

Banco Estado de Santiago;

Vulco de Santiago;

Wanderers de Valparaíso, donde además fui entrenador de las divisiones inferiores al lado de un gran dirigente Francisco Amador Oyarce, Q.E.P.D., sobre quién ya escribiré en su honor.

U de Chile de Valparaíso;

Esperanza Valparaíso.

Etapa Senior

Campeón invicto de Santiago, durante varios años, en la serie Honor con el equipo Lautaro A, dirigido por mi, además de ser su capitán;

Este club con el nombre de nuestro pueblo, fue formado junto a mi coterráneo y amigo Pedro Morris, “creador” de la idea, llegando a participar en dos series, A y B;

La B compuesta por jugadores de Lautaro radicados en Santiago más el gran aporte del angolino Carlos Jara, tremendo jugador y excelente persona;

La serie A integrada por grandes jugadores y amigos que pueden apreciar en el poster publicado por la revista de la Asociación Maxi de Santiago, por ser los campeones del año 2006

Campeón invicto de la Maxi Liga Metropolitana dónde participan los mejores jugadores de la historia del basquetbol santiaguino y nacional;

Campeón Nacional de básquetbol en el Nacional de Maxi-básquetbol en Puerto Montt año 2019, con el equipo de Arica, conformado por un grupo de amigos

Capitán de casi todos los equipos de básquetbol en los que jugué;

Logros profesionales en el deporte 1973-2023

El deporte chileno y su incapacidad agonística

Como todo niño chileno cuando escuchaba los relatos de los partidos internacionales, ya sea, de selección o clubes y, perdíamos una y otra vez, como todos:

Me llenaba de frustraciones por nuestra incapacidad agonística;

Resonaban en mi cabeza, la frase acuñada sin mayor sentido por los periodistas “Jugamos como nunca, perdimos como siempre”

Luego, me hice deportista “profesional” y comencé a observar como muchos compañeros y/o rivales, con pergaminos de grandes jugadores:

“Desaparecían” en partidos importantes y/o;

Eran grandes “estrellas de entrenamiento”, pero la “nada misma” en la competencia.

Cansado de:

La mediocridad del medio;

De nuestra mentalidad perdedora siendo su máxima expresión la señalada por mí, como “La Apología del Fracaso y de la Derrota”.

De las excusas;

De la falta de racionalidad e inteligencia de los integrantes del deporte nacional;

de los integrantes del deporte nacional; De la ignorancia ante y frente al deporte, la agonística y el estrés en la alta competencia;

Más la actitud y comportamiento del chileno en general ante el éxito;

Comprendí que era necesaria una intervención, razón por la cual

Me propuse cambiar nuestra mentalidad perdedora, asumiendo que lo más importante, lo que era evidente;

La necesidad de intelectualizar y “humanizar” la actividad deportiva, ya que, al parecer, nadie comprendía que los deportistas eran el producto de una sociedad como la nuestra:

Acomplejada;

Apocadora, Julio Martínez Q.E.P.D, comentando un amistoso Chile Inglaterra en Chile dijo: “Ni en cien (100) años les podremos ganar a los ingleses”. Ya sabemos los dos triunfos que tuvimos, uno con el golazo de Salas en Wembley, con una presentación exultante de toda la selección.

Este tipo de narrativa nos mantuvo estancados por mucho tiempo:

Con miedo al ridículo;

Sobreprotectora… ejemplos, “Los pollitos de Veliz”; “Los niños” al referirse a deportistas adultos jóvenes, etc.;

Que en nuestro país existía y aún perdura lo que denominé como la “Apología de la derrota y del fracaso”.

Que parte del periodismo deportivo chileno era de una mediocridad y falta de conocimientos sobre lo que escribía y comentaba increíble, y;

deportivo chileno era de una mediocridad y falta de conocimientos sobre lo que escribía y comentaba increíble, y; Que se habían acostumbrado a parasitar y nutrirse de las derrotas y la detracción de nuestros atletas, pero, que eran "cero" aportes para nuestra evolución.

Por el mismo motivo, puedo afirmar taxativamente, que a pesar de que he sido entrevistado en Chile por “todos” o la mayoría de:

Los diarios;

Canales de televisión;

Revistas:

Deportivas;

Políticas y económicas;

Femeninas;

Suplementos;

“Tienes cinco minutos para demostrar que eres inteligente” Joan Manuel Serrat a periodista

Con cientos de páginas a través de los años, incluso en portada de todos los diarios, la verdad, es que, son contadas con los dedos de una mano las que me dejaron satisfecho, debiendo hacer hincapié en las del:

Mercurio por Jaime Valencia;

Emol por Ilona Goyeneche noticia más leída ese día después del Festival de Viña;

Tiempo en Familia de la Tercera por Carmen Ibarra;

Gerardo Ayala suplemento deportivo del día lunes del Diario La Tercera;

Luis Vidal, Jefe de Redacción y deportes del Diario Austral de Temuco;

Gerardo Ayala, Diario la Nación;

Ramón Cuellar Diario La Nación;

https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2009/11/09/727787/hombres-amorosos-en-sms-.html

Tan así, que en una entrevista que van a realizar a mi oficina, del “Zoom Deportivo”, con todo lo que implica en movilización de logística, le preguntó después al periodista:

“¿Por qué editaron y sacaron los más importante”?

Su respuesta que podría servir a mi ego, pero dejó muy en claro porque nos ha costado tanto prosperar en muchos aspectos en nuestro país, no solo en lo deportivo:

El editor consideró que el nivel era demasiado elevado”, o sea, los que ven y escuchan los programas, ustedes, ¿son considerados tontos?

En suma

“Descubrí y confirmé los dichos de mi padre en cuanto y en tanto que:

Éramos una sociedad orientada hacia el fracaso, y, aunque no es el leitmotiv de esta columna, pasaré a detallarla

Estar “motivado” por el fracaso significa:

Tener una actitud miedosa y pesimista frente a los objetivos o metas;

Ser menos arriesgado;

Tener nivel de aspiración no realista, o muy bajo o muy alto;

Depender de un reforzamiento permanente, ese era el motivo porque salían y muchos regresaban fracasados;

Influyen también la sobreprotección de la familia y el medio -caso Lucas Tudor-:

No pudo triunfar en el exterior y volvió “fracasado” a Chile

Cuando fracasan, atribuyen como causales la falta de capacidad o la mala suerte;

Desarrollan lo que designo “Apología de la Derrota”;

La suerte en la narrativa

Por lo tanto, mientras nuestros relatores, comentaristas, entrenadores, dirigentes, sigan ocupando la “suerte o la mala suerte” para:

Explicar o justificar nuestras incapacidades agonísticas, seguiremos siendo una sociedad con complejos de inferioridad, mediocre, chaquetera.

Grave gravísimo, con una falta de respeto hacia los verdaderos triunfadores, se colige, de nuestra narrativa que ellos no ganan por:

Ser mejores;

Por haber trabajado al límite sus capacidades;

Por saber hacer;

No, según nosotros, ellos ganan por la suerte y;

Nosotros perdemos por la mala suerte.

Algo que molestó demasiado a algunos con los que compartí micrófono como comentarista, fue cuando irrumpí el:

“Si la pelota hubiera entrado”;

Si no fuera por la mala suerte que el balón rebotó y no entró, otro partido estaríamos comentando.

Harto de ello dije:

Habiendo tanto de comentar, analizar, sobre lo que si ocurrió:

¿Por qué perdemos nuestro tiempo en fantasear con hechos que no sucedieron? ¿Por qué no analizamos los comportamientos técnico-tácticos, las capacidades individuales y colectivas?

La Hipnosis y su aplicación sobre los factores agonísticos y estresantes.

Pues bien, eso me llevó a implementar el “Método Sforzini”, que me ha permitido lograr junto a grandes deportistas records y medallas, refrendado por ser el:

Pionero de la Hipnosis aplicada al deporte en Chile y Colombia con grandes éxitos, records históricos, iniciando mi lucha por cambiar la mentalidad perdedora de nuestro deporte.

iniciando mi lucha por cambiar la mentalidad perdedora de nuestro deporte. Pionero en Chile en la aplicación de la hipnosis en el deporte en el gran equipo de fútbol, el campeón, Unión Española.

Récords deportivos

Indiscutiblemente, si un método es bueno, debe y tiene que ser revalidado por la praxis.

Mi teoría y la praxis han sido puesta a prueba una y otra vez, y el resultado ha sido uno sólo:

Lleno de éxitos;

Records nacionales e internacionales;

Campeón en el fútbol profesional;

Coadyuvando a salvar la permanencia en primera a equipos que estaban absolutamente perdidos en la tabla de posiciones.

Y todo está basado en brindar asesoría a:

Entrenadores;

Jugadores;

Dirigentes;

Equipos en la consecución de metas;

Así como a atletas o grupos de estos.

Las metas

Ser campeones;

Batir o lograr récords y/o medallas de oro;

Y/o, algo muy importante , ¡No Fracasar!, ya que, en la lucha con algún “otro”, en el ganar no está el verdadero y último significado de la agonística, siempre podrá existir alguien mejor que “nosotros”, mejor que “yo”;

ya que, en la lucha con algún "otro", en el ganar no está el verdadero y último significado de la agonística, siempre podrá existir alguien mejor que "nosotros", mejor que "yo"; P or ende, el primer y gran objetivo es que voy a vencerme a mí mismo, ese es el verdadero agonista.

or ende, el primer y gran objetivo es que voy a vencerme a mismo, ese es el verdadero agonista. Por ejemplo, si me mejor tiempo es de 11 segundos en 100 metros y el campeón tiene un registro de 9.7 segundos, es de lógica que no puedo vencerlo a él, pero, a mí, sí.

Ahora bien, es indiscutible que, si termino con 12 segundos, sencillamente “He fracasado”

De allí el discurso “perdedor” vendido por algunos y comprados por la mediocridad del medio:

“En los tiempos de los gladiadores, no existían segundos lugares”

“Vamos a ser Campeones Mundiales” para luego decir y repetir todos cual papagayos;

“No estuvimos en nuestro nivel”, no entendiendo que lo que rendimos de acuerdo a la carga psíquica de la situación agonística es nuestro verdadero nivel de rendimiento;

El árbitro, el clima… sobran las excusas.

Otros se dedicaron a “profetas”, predicando y profetizando:

“ Vamos a perder porque no me quieren hacer caso”;

Vamos a perder porque no me quieren hacer caso"; Entendamos que, en una época, lo más fácil era anticipar las derrotas, es como esos pseudos-adivinos que predicen "algo" terrible va a suceder en el mundo;

Por años, fracasábamos siempre en instancias de alta responsabilidad, en todos los deportes, exceptuado, escasas excepciones.

Éxito-triunfo; Derrota-fracaso

Ser derrotado es una cosa, fracasar es otra.

Para no fracasar, la fórmula es muy sencilla:

Es lograr dar lo mejor de nosotros mismos y luego, se verá para que nos alcanza;

Lo contrario a eso, es parte de la “mentalidad perdedora”, que podrán encontrar en mis siguientes columnas:

https://www.todofutbol.cl/destacados/victor-sforzini-la-agonistica-y-el-rendimiento-deportivo/

https://www.emol.com/noticias/deportes/2005/02/17/173129/psicologo-deportivo-los-chilenos-no-ganan-porque-se-acomplejan.html

Miedo al éxito

Otro gran aporte, algo que todavía, a pesar de haber acuñado el término “miedo al éxito” en los setenta, para explicar y anticipar porqué Martin Vargas perdería con Gushiken, este aún no forma parte del análisis de los rendimientos y momentos de los atletas en nuestro país.

Nadie reparó que, después de la pelea con Miguel Canto, Martín Vargas bajó de categoría.

De mosca a mini-mosca;

Eso fue resultado del miedo al éxito de Martín, de sus ansiedades;

Pasó de un boxeador que tenía que someterse a saunas increíbles para hacer el peso Mosca a un deportista que comía y no lograba subir de peso.

Por último, y, esta es la primera vez que lo digo o escribo, no estuve en el rincón de Vargas en Chile, porque no querían que Martín ganara, el no debía ganarle a Canto, había intereses económicos y pacto secreto;

Para todos fue una sorpresa la pelea de Martín en Mérida, no olviden, que Canto defendió su título en 14 ocasiones, y fue nombrado «Boxeador del Siglo» en la categoría de peso mosca por la agencia Associated Press.

¿Quieren indagar más sobre la Nikefobia? ¿Entender quienes o sus razones? https://www.todofutbol.cl/opinion/messi-sufre-de-miedo-al-exito/

Salvando la categoría:

Tres equipos me han contratado para salvar la categoría, estando últimos o penúltimos, caso Santiago Morning y Ñublense, ambos logrando en un total de ocho partidos un rendimiento final de un 80%, dejando a todos atrás y sin siquiera tener que participar de la liguilla. Al comenzar la diferencia era de a lo menos siete puntos menos que el que nos precedía.

Santiago Morning;

Ñublense;

Audax Italiano, en este caso, fueron dos partidos, uno de definición, sin perder ningún partido y por supuesto, logrando el objetivo.

en este caso, fueron dos partidos, uno de definición, sin perder ningún partido y por supuesto, logrando el objetivo. Todos son equipos que vivieron la diferencia y el cambio que se aprecia con una asesoría como la que instaure en el deporte.

Los dos primeros, Morning y Ñublense, de ir últimos, logramos estar invictos siete (7) de los últimos ocho (8) partidos, incluso, ambos, en cada año, ser el mejor equipo del mes de octubre, con un 80% de rendimiento .

Las cifras no mienten, ahí están los registros históricos para consultar y corroborar.

Records Históricos

En Chile

Récord de goles en un partido con Luka Tudor, siete goles, les invito a leer mi columna “El record de los siete goles, la verdadera historia” allí podrán enterarse de como se urdió un trabajo perfecto para llegar a algo tan increíble;

Martin Vargas en su disputa al título mundial en Mérida, México considerada por todos, la mejor pelea que Martín en su historia deportiva.

Campeón con Huachipato, equipo invicto desde mi llegada;

Medalla de oro para Chile con Leslie Cooper (100 metros), Torneo Orlando Guaita;

Esta medalla tiene una anécdota que quiero compartirles:

Invitado por Vicente Pérez Zurita al programa “La gran encuesta” de radio Portales, estaban entre otros atletas, Leslie Cooper. Allí analizamos la performance de los deportistas chilenos bajo presión.

Al día siguiente, recibo un llamado de Leslie preguntándome:

¿“Cuánto me cuesta para que me prepares para ganar el Orlando Guaita? Por mis problemas con la dirigencia y otros no he podido nunca ganar en Chile y quiero lograrlo”.

¿Resultado?:

Lo ganamos de punta a cabo, todas las series contra atletas de todos los países sudamericanos.

Antonio “Chino” Arias elegido el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos con quién trabajé hasta su retiro del fútbol;

Ha sido uno de los deportistas más profesionales en toda la extensión de la palabra que he conocido. Creo que no existe persona, dirigente, entrenador o futbolista que no le haya admirado ;

; Juan Plagman con quién logramos ganar una maratón con cinco minutos sobre el segundo corredor, estando presentes los mejores de Chile. (70)

Si bien, reitero, sé que escapa al motivo central de esta columna, que no es otro que referirme a la distinción de ser honrado como hijo ilustre de mi querido Lautaro, quiero exprofeso, dejar testimonio, para nuestro deporte, para todo aquel que quiera recorrer los senderos del éxito, que:

“Las cosas no nos suceden, somos nosotros quienes podemos hacer que ocurran, con análisis previo e inteligencia aplicada”.

Y, por otra parte, que, quienes pretenden trabajar con la psicología del deporte, comprendan que no bastan las técnicas de motivación u otras, ya lo dije y escribí el año 1976:

“Estoy abriendo un campo laboral que los psicólogos no sabían que existe. He demostrado con logros, la efectividad y la necesidad de las técnicas psicológicas en el deporte. Espero que comprendan que sólo los resultados avalarán su trabajo. El deporte no espera, no hay excusas, uno es arma de triunfo. No puede suceder que la llegada de psicólogos al deporte sirva para seguir perdiendo y se sume un nuevo actor a nuestra mentalidad perdedora llena de justificaciones” Sforzini 1976.

O, como quedó más claramente definido, en mi respuesta a la periodista de EMOL, Ilona Goyeneche:

Periodista: Entonces, ¿qué hace falta para que nuestros deportistas triunfen?

Víctor Sforzini Respuesta: La frase ‘El camino el infierno está plagado de buenas intenciones’ se cumple a cabalidad con la mayoría de las personas que integran el deporte nacional. Hace falta una mayor rigurosidad en el trabajo. Intelectualizar el deporte, saber dónde queremos llegar y, por, sobre todo, que las cosas no nos acontezcan, si no, hacer que nos acontezcan. Es decir, responsabilizarnos de lo que hacemos, sin miedos.

Fuente:Emol.com – https://www.emol.com/noticias/deportes/2005/02/17/173129/psicologo-deportivo-los-chilenos-no-ganan-porque-se-acomplejan.html

Esto es extensivo a los técnicos, ya que espero que este ejemplo sirva para entender de una vez por todas que los toneles de sudor jamás transformarán a nadie en campeón:

Juan Plagman:

Me contrata con dos objetivos bien definidos:

Las metas

Ganar la Maratón de la Química Hoechst que daba dos pasajes para ir a competir a Alemania;

Mejorar sus tiempos en el campeonato nacional, ya que, según todos los técnicos, el debería tener mejor tiempo en pista de acuerdo a sus cronos en calle.

Historial

Luego de conversar y conocer todo su historial agonístico, llegué a la conclusión que su problema era su falta de agresividad:

Su relato

“Mi problema es que voy ganando en las carreras, en los últimos tramos se me acercan, descansan a mi lado (detalle táctico que entenderán los corredores) y finalmente en el remate me ganan”.

El trabajo para la Maratón:

El día previo a la carrera se fue a dormir a mi departamento y realizamos sesiones de análisis y de hipnosis para manejar:

Ansiedades pre-competitivas;

Pensamientos intrusivos;

Muchos otros factores propios de mi método

Hipnosis para que tuviera un descanso apropiado sin ansiedades y con programación post-hipnótica de la hora de despertar.

El día de la carrera:

Esa mañana, despertó a la hora indicada, preparamos el desayuno y, nuevamente se le hipnotiza hasta la hora de partir a la competencia.

Luego de una sesión de estiramiento, se realiza la última sesión de hipnosis específica a la competencia.

La carrera

Se inicia la carrera y le acompaño en bicicleta (está permitido). Cuando vamos en el km 15 le digo:

Diálogo

Sforzini (yo): ¿Juan, nos vamos?

Plagman: “Profe, quedan 27 kilómetros todavía

Sforzini: Juan, ¿te sientes capacitado para correr 42 km verdad? Mira viene sólo Silva al lado, hemos trabajado la agresividad, “¿Los “matamos” ahora?

Plagman: Bueno profe, tiene razón, yo puedo ganarles fácilmente, vámonos.

Epílogo

Ganamos con:

Record personal de Plagman, su mejor marca personal;

Record en una maratón en Chile, nunca ha sucedido ni creo que suceda, que un maratonista gane por más de cinco minutos al segundo, participando 70 corredores y entre ellos, los mejores de Chile.

Plagman 2horas 15 minutos 25 segundos; tiempo de Silva 2 horas 20 minutos 43 segundos diferencia de 5 minutos con 18 segundos, tiempos que llevados a números nos dicen que Plagman en cinco minutos recorrió 1.562,7 km lo que traducido a cuadras nos da exactamente 12,6 cuadras de diferencia entre él y Silva, que ocupó el segundo lugar, algo realmente espectacular.

¿Alguien se interesó por saber a que se debía una performance tan singular?

Allí está la razón de no prosperar, no indagamos lo suficiente sobre los grandes logros ni los grandes fracasos.

¿Alguien ha investigado sobre el record de los siete goles de Tudor?

Hugo Catrileo, que obtuvo la medalla de plata de los actuales Panamericanos lo hizo con un tiempo de 2:12:07; ya han trascurrido 39 años y hay entre estas dos marcas solo 3.18 minutos.

Como dato, el récord mundial de maratón esta hoy en 2:01:09;

Segunda causal del contrato

Solo voy a decir que se cumplió en su totalidad, bajamos las marcas en el nacional, en 5000 y 10.000 mts., y no daré mas señales de mi trabajo o método.

Rodrigo Zelaya

Récord chileno y Campeón Sudamericano del lanzamiento de la jabalina.

En el caso de este deportista, me contrata su padre, ya que, Rodrigo había participado como seleccionado chileno, pensando ser campeón y salió último en un campeonato sudamericano.

A partir del tercer mes de trabajo logramos:

Récord Nacional de jabalina (77.28m), 1998 aquella plus-marca fue batida 17 años más tarde;

Medalla de bronce en el Santiago Nakasawa, compitiendo contra lanzadores americanos y de la unión soviética;

-Campeón Sudamericano Lima 1993;

-Fue medallista sudamericano adulto durante 10 años seguidos.

-Tres veces podio Iberoamericano.

Su éxito le permitió irse becado a la Universidad de Texas Tech, EEUU, país donde aún vive

-3° lugar Campeonato Nacional Universitario de EEUU (NCAA)

Tomás Martínez

De este gran deportista joven de Chile, solo dejaré su propio testimonio, de él puedo decir que es y debe ser un orgullo para Chile tener un deportista de esa calidad humana y deportiva representándonos en Italia dónde estudia becado gracias a sus logros deportivos

Rodrigo Barrera

Este jugador me busca y me contrata ya que no ha podido plasmar en el primer equipo todo su pergamino de las divisiones inferiores, comenzamos a trabajar y:

Pasa a ser puntal de Católica y la selección chilena.

De hecho, como en el básquetbol soy conductor, le enseñe algunas jugadas que luego las conversaba con sus mediocampistas y de allí nació el gol a Bolivia que nos clasificó al mundial, pero, mejor, dejemos que él nos cuente:

Otras disciplinas

Campeón nacional con todos los atletas de la Escuela de Talentos Deportivos del Comité Olímpico de Chile;

con todos los atletas de la Escuela de Talentos Deportivos del Comité Olímpico de Chile; Campeón sudamericano y subcampeón con distintas disciplinas;

Para los Lautarino les dejo este video dónde se demuestra que se puede predicar con el ejemplo, en esta final oficial del basquetbol de Santiago, en 38 años, dando 20 años de ventaja soy el goleador de la final con siete (7) triples y dos tiros libres con un total de 23 puntos. Lautaro Campeón

https://web.facebook.com/victor.sforzini/videos/10210066140186119

Pionero en Colombia

En la aplicación de la hipnosis en el deporte, en el Deportivo Cali, con jugadores de la talla de:

Carlos “Pibe” Valderrama, mejor jugador de américa;

Bernardo Redin, mejor jugador de américa;

Carlos Mario Hoyos;

Jorge Rayo;

Jorge Olaechea -peruano;

Jorge “Mortero” Aravena.

Record en Colombia

Jorge Rayo, treinta años mas tarde me distingue con lo que verán este video, con quién, gracias al método “Sforzini” logró pasar a la historia del fútbol colombiano como el “anti-penal de Colombia. Si quieren enterarse, vean este video en cualquiera de sus opciones.

https://onefootball.com/es/noticias/primer-conversatorio-de-psicologia-deportiva-en-colombia-entendiendo-la-mente-del-portero-35268692

https://www.todofutbol.cl/destacados/primer-conversatorio-de-psicologia-deportiva-en-colombia-entendiendo-la-mente-del-portero/?fbclid=IwAR0NnkdxEC5szdPObaCJgPUg4mAZgA78_z4za5jZwPFvrhFD3F66rU18lY4

https://www.youtube.com/watch?v=u4CIcObAfpI

Botín de Oro con Jorge “Mortero ” Aravena en el fútbol colombiano, debo resaltar el hecho de que la temporada anterior de Aravena en el Cali había sido un total fracaso.

" en el fútbol colombiano, debo resaltar el hecho de que la temporada anterior de Aravena en el Cali había sido un total fracaso. Los titulares de la prensa colombiana eran del tenor "Señor Aravena, sea honesto, ¡váyase!

Armando “Piripi” Osma, segundo goleador fútbol colombiano, es decir, nuestro equipo tuvo ese año, a los dos goleadores del fútbol colombiano, hecho inédito en el club y en fútbol colombiano;

Radio Portales

Mis inicios junto a Patricio Varela, una carrera como comentarista que ya lleva 50 años en distintos medios en diferentes temáticas: Política; Deportes; Sexología; Familia.

Programas deportivos radiales

Comentarista deportivo en:

Radio Portales;

Radio Nacional de Chile programa “Más Deporte”

Radio Colo- Colo programa “Colo Colo en el Aire”

Radio Santiago.

En Colombia:

Comentarista deportivo en Radio Caracol y su cadena nacional.

Investigador deportivo

Trabajo inédito de investigación y análisis del comportamiento de los deportistas chilenos en instancia de alta responsabilidad, verbigracia:

Trabajo que tuvo entre otras distinciones:

Ser publicado integralmente, en el suplemento deportivo del día lunes por el diario “La Segunda”, gracias a la decisión comprometida con el deporte chileno de Eduardo “Cañon Alonso director de deportes del diario, dedicando, las tres páginas de la sección deportes del día lunes a nuestro trabajo;

gracias a la decisión comprometida con el deporte chileno de Eduardo "Cañon Alonso director de deportes del diario, dedicando, las tres páginas de la sección deportes del día lunes a nuestro trabajo; Invitación a exponer el trabajo ante la Comisión Técnica del Comité Olímpico de Chile;

Carta de felicitación de la Federación de pesas de Chile que dejo a vuestra consideración:

Otras columnas

Aquí encontrarán variadas columnas de análisis del deporte de alto rendimiento

https://www.todofutbol.cl/?s=VICTOR+SFORZINI

Compartiendo el saber como profesor invitado o como conferencista:

Otras Universidades:

Universidad de Chile Temuco;

Universidad Católica de Temuco;

Universidad Católica de Valparaíso;

Universidad Técnica de Punta Arenas;

Universidad Técnica de Santiago;

Universidad Uniacc.

Universidad de las Américas

Universidad Sek

En los canales de televisión ya sea como comentarista y/o entrevistado:

Canal 13;

Canal 11;

Megavisión;

La red;

Canal 4TV;

Televisión nacional;

Radiotelefonía

Mis aportes a los Mas Media

Creador, director y comentarista de:

Creador de la primera “Escuela para Padres” en radio y televisión;

Con Ricardo Calderón , en Radio Portales realizamos la primera campaña de “Lactancia Materna” en la radiotelefonía chilena, año 1983.

, en Radio Portales en la radiotelefonía chilena, año 1983. Con Ricardo Calderón Radio Portales en su programa "Portaleando la Tarde", efectuamos la primera campaña de Educación Sexual en la niñez en la radiotelefonía chilena en el año 1986

Con Julio Videla en radio Gigante , campañas que repetí a mi regreso a Chile;

, a mi regreso a Chile; Pionero de programas sobre "Sexualidad en la Tercera Edad" junto a Julio Videla con referencias al libro "El Amor en los Tiempos del Cólera" analizando el encuentro sexual de Florentino Ariza con Fermina Daza a quien fue capaz de esperar 51 años, 9 meses y 4 días, por considerarla el amor de su vida;

en Radio Chilena, nuestra lo que me significó invitaciones a charlas en distintas parroquias del gran Santiago, ciudad capital. Director del programa "Mas Deporte" de radio Nacional de Chile Concepción.

en Radio Chilena, nuestra lo que me significó invitaciones a charlas en distintas parroquias del gran Santiago, ciudad capital. Director del programa “Mas Deporte” de radio Nacional de Chile Concepción.

Charlista

A través de los años, han sido muchas las asesorías, charlas y coaching llevado a cabo en distintas empresas a las cuales agradezco, entre muchas:

Expositor en el Congreso de Periodistas Deportivos Mundial Juvenil 1987

Indus Lever;

Compañía de Seguros la Chilena;

Antofagasta Minerals, donde fui Director Creativo de toda la campaña de Seguridad Vial.

Mi periplo en los mass media:

Radio Portales;

Radio Gigante;

Radio Universidad de Chile 102.5 FM

Radio Santiago;

Radio Corporación;

Radio Agricultura;

Radio Cooperativa de Santiago, programa “En la mañana por Cooperativa”;

Radio Cooperativa de Temuco;

Radio Ñielol de Temuco;

Radio Polar de Punta Arenas;

Radio Chilena con la Escuela para Padres con Carlos Bencini;

Radio Aníbal Pinto de Lautaro;

Radio Nuevo Mundo con el gran Eduardo Gallegos “Los amigos de la Noche ”

” Radio Manquehue.

Radio Nacional de Chile, junto al gran Leo Caprile con la “Escuela para Padres”

Revistas Deportivas:

Columnista de revistas especializadas en deportes, tales como:

Foto Sport

Contratado por la revista Foto Sport para que, durante diez números, con 4 páginas en cada una, llevará a cabo un análisis de la realidad del deporte chileno agonísticamente hablando, en el año 1977.

Revista “Deporte Total”

Como columnista y analista del deporte chileno

del deporte chileno Como corresponsal de prensa en Colombia

Revista Más Fútbol

Como columnista y analista

Estudio Estadio

Columnista y analista

Minuto Noventa

Columnista y analista

Diarios

En distintos diarios de todo el país como columnista, tales como:

Mercurio Valparaíso, con el director de deportes Jaime Valencia;

El Rancagüino;

Diario de Aysén;

Diario Austral de Temuco;

Diario de Santiago, medio en el cual me desempeño actualmente como columnista, y, que, gracias a ustedes, hemos logrado, verbigracia, lecturas de más de cuarenta mil (40.000) lecturas.

Pionero en televisión

Pionero de la Escuela para Padres de la Corporación Arrau en televisión, del cual fui creador y director, en el programa “Canal Once el Despertar”, primer matinal de la TV chilena;

en televisión, del cual fui creador y director, en el programa primer matinal de la TV chilena; "Educación Sexual en la infancia" inexistentes en el medio nacional en ese entonces.

Política

Manejo de imagen y discurso

Con nuestra empresa Feed-Back, junto a los periodistas Gerardo Ayala y Mariela Espejo, dirigimos la campaña presidencial de Francisco Javier Errázuriz , logrando una votación para todos inesperada, de un millón de votos.

, logrando una votación para todos inesperada, de un millón de votos. Preparación del candidato para el programa "De cara al país", conducido por Raquel Correa, Lucía Santa Cruz, Roberto Pulido, que nos dio grandes réditos al someter a nuestro candidato a un entrenamiento durísimo el día sábado previo, logrando revertir una situación catastrófica y transformarla en un gran triunfo generando una gran polémica nacional.

Analista político

Radio Portales;

Radio Gigante;

Radio Santiago.

Otras Labores de Pionero en Chile

Pionero de la hipnosis aplicada a los rendimientos académicos;

Dejó hasta aquí las referencias a los logros que determinaron la distinción otorgada, señalada únicamente para demostrar como la influencia de la familia, y principalmente la de los padres, más la interacción que significantes personas pueden llegar a potenciar las capacidades que hemos heredado genéticamente y que, con un propósito firme, con ambiciones definidas, se puede llegar a triunfar plenamente.

Por otra parte, dejo como un testimonio para mis futuras generaciones, mis logros, para que, al igual que en mi caso, que me encantaba leer las páginas de prensa y los logros de mis familiares, lo cual fue un incentivo para toda mi vida, pueda ayudarles a ellos y a ustedes a superar los logros de quienes les han precedido en la historia familiar.

Parafraseando a Ortega y Gasset:

“Yo soy yo y mis circunstancias y si no las salvo a ellas, no me salvo yo”.

Espero y deseo que las de cada uno de ustedes, sean tan buenas como las que me ha tocado vivir y no olviden que:

Hay muchas montañas por coronar, espero que entiendan que debemos luchar para llegar a ellas, y, que cuando te digan que algo que pretendes es imposible, distingas que están hablando de sus limitaciones, no de las tuyas.

El legado continúa

Mi hijo, Alessandro Sforzini González, quién ya terminó sus estudios superiores, – con los siguientes logros, -que, sólo volvería a Chile si es que existe alguna empresa que le ofrezca algo más que trabajo-:

Business Administration and Management

President’s List 2015:

Tenemos el honor de que nuestro Alessandro obtuviera un record, ya que durante todo el año 2015, mientras cursaba su carrera, en el tercer año, tuvo un rendimiento perfecto, logrando, tanto en el primer como en el segundo semestre, nota final 100% en todos y cada uno de los ramos, lo que es premiado al;

Ser distinguido en el cuadro de honor de la universidad.

Luego curso su MBA:

Master of Business Administration con calificación del 98% final.

Business Capstone, examen nacional, obtuvo:

Un puntaje final, superior al 93% del promedio nacional;

O, dicho de otra forma, solo el 7% de quienes rindieron ese examen de carácter nacional obligatorio, de todas las Universidades americanas, estaría por sobre su rendimiento, haciendo presente todas las dificultades de idioma y que, además, no fue notificado de la existencia de tal examen.

Corolario

Salutación

Al hacer introspección de los hitos que fueron determinantes en mi vida, viene a mi memoria el verdadero sentido de la salutación que existe en el judo;

Razón por la cual, simbólicamente, quiero hacer una salutación a todos los mencionados y muchos otros que no he señalado;

Cuando están frente a frente a instantes de comenzar la lucha, llevan a cabo una salutación, que es un saludo con una gran significación y que expresa:

“Mediante la lucha contigo, tu harás que yo de lo mejor de mí, por eso, yo te agradezco profundamente y mereces todo mi respeto”

Pues bien, todos los precedentemente mencionados, al confiar en mí, me hicieron sentir, que era, mi deber ser , dar siempre lo mejor de mí, y creo sinceramente, que no defraudé sus expectativas y siento, que les debo mucho más que un simple agradecimiento.

, dar siempre lo mejor de mí, y creo sinceramente, que no defraudé sus expectativas y siento, que Incluso, un personaje como "Oscarito" el portero del Liceo Q.E.P.D.…merece ser recordado en esta columna;

Con su sonrisa, cariño y afecto, ya hacía grato y motivante ingresar a un nuevo día de estudios, escenario que, en mi caso, adoraba y esperaba con una gran inquietud intelectual.

Citado internacionalmente

Es un honor ser citado como referencia en distintos trabajos de investigación y/o en la reproducción de nuestras columnas, tal como pueden apreciar en la siguiente foto;

Mis sentimientos

Ver los ojos llorosos de felicidad y orgullo en mi madre, es algo que les agradezco haberme ayudado a obtener. Reconocimientos a todos los que durante mi quehacer y devenir permitieron ser quién soy.

Padre, aquí estoy, recorriendo el camino que me trazaste y, cosechando los frutos del arduo trabajo de querer siempre lo mejor para mí y la sociedad que me enseñaste a respetar, pero, jamás aceptar tal cual era.

Creo que he dejado en alto el apellido que me enseñaste a honrar.

Dedicado a mis hijos Alessandro, Romina y Rocío.

Les invito a leer mis columnas en https://eldiariodesantiago.cl/archivo/tag/victor-sforzini

