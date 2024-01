“Sus palabras son un bálsamo en esta prisión política, son mi mayor luz y esperanza entre estas celdas y murallas”, señala Andrade en un texto dirigido a quienes le han manifestado apoyo, posteado este domingo.

Además de declararse víctima de una injusticia, en su posteo el presidente de Democracia Viva relata su rutina en la Cárcel de Antofagasta y dice que “esta injusticia no quedará acá”. “La impotencia, la rabia, la traición será movilizadoras”, agrega.

Andrade, ex presidente de la FECH y militante de RD hasta que tuvo que renunciar en medio del escándalo, cayó preso el 13 de diciembre como parte de la investigación por asignaciones directas de recursos públicos a fundaciones.

El ex dirigente de RD fue detenido el mismo día que el ex seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras, su contraparte en los 3 convenios firmados en 2022 con Democracia Viva para ejecutar proyectos en campamentos, pese a que Democracia Viva no tenía experiencia en ese rubro, y que implicaron gastos por $ 426 millones.

La investigación por la que se detuvo a Andrade y al ex seremi de Vivienda de la región de Antofagasta Carlos Contreras incluye delitos de fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.

Andrade mantuvo una relación afectiva con la diputada Catalina Pérez (RD), y durante este gobierno tuvo cargos en el gobierno, pese a que su foco fue Democracia Viva. Fue analista de estudios y política del Ministerio Obras Públicas (MOP, agosto y septiembre de 2022) y asesor en el seguimiento de división de evaluación de proyectos y empresas estratégicas del Ministerio de Defensa, entre octubre de 2022 y junio de este 2023.

LEA EL TEXTO COMPLETO DE ANDRADE:

