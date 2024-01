De los 100 colegios con mejores resultados en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), 97 de ellos corresponde a establecimientos particulares pagados, sólo dos son municipales y uno es subvencionado.

El listado además abrió la interrogantes respecto a qué ha ocurrido con los llamados liceos emblemáticos, cuyo desempeño parece estar lejos de los primeros lugares del ranking.

Si miramos la nómina con detención, entre los municipales aparece en el puesto 21 el Liceo Augusto D’Halmar de Nuñoa, mientras que en el 60 figura el Liceo Bicentenario de Temuco.

El emblemático Instituto Nacional se ubicó en el lugar 201, 58 puestos más abajo en 2022 cuando estaba en el puesto 143. Mientras que el Liceo 1 Javiera Carrera caía del lugar 475 al 544; el Internado Barros Arana del 691 al 883 y el Liceo de Aplicación, del 886 al 904, según consignaba en enero pasado El Mercurio.

Este año se prohibió a las Ues dara conocer los resultados, por lo que el ex ministr Raúl Figueroa, director ejecutivo Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, comentó a Emol que «la opacidad con que se ha entregado la información de la PAES dificulta hacer un análisis más riguroso para conocer en detalle la evolución del sistema».

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, puso paños fríos al tema y explicó esta mañana que «los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior no constituyen una evaluación del sistema educativo, es decir, no es equivalente al Simce. Por lo tanto, uno no puede inferir de aquello conclusiones como las que se hacen habitualmente a partir del Simce, mucho menos pensar en rankings, ni en elementos de esas características, creo que sería un error».

Obviamente, las redes sociales difieren radicalmente de lo dicho por el secretariode estado. He aquí algunos ejemplos:

¿Sentirá algo de culpa la generación que nos gobierna?

Los colegios municipales que impulsaban la movilidad social (Instituto Nacional, Carmela Carvajal.,etc) desaparecieron de la lista.

Una vez más son las familias humildes y esforzadas las que pagan. pic.twitter.com/9VcatxqXTc — Patricio Artiagoitia (@artiagoitia) January 3, 2024

Mis hermanos y yo (somos 4) estudiamos en colegios emblemáticos (Carmela, Instituto Nacional, Liceo 7 de niñas). Duele ver cómo la educación pública salió de la excelencia para el ingreso a la universidad. Éramos de Peñalolén, viajábamos horas pa estudiar. Tuvimos suerte. — Leslie Ayala (@lesliona) January 3, 2024

Destrucción del Instituto Nacional https://t.co/ZbIcFJyo6d — Jorge Errázuriz 🇨🇱 (@jorgeerrazuriz) January 3, 2024

Desde Bachelet se ha destruído al Instituto Nacional. Es como si la IZQ⬅️ le tuviera resentimiento. https://t.co/FfCNB8jB99 — Tomás Jocelyn-Holt (@tjholt) January 3, 2024

A propósito del Instituto Nacional y la destrucción de la educacion pública en manos de la extrema izquierda;

" Háblale a tus hijos de política antes que la izquierda lo haga por ti" pic.twitter.com/glg2aZJ8Xm — Carlo (@cherrAL62) January 3, 2024

