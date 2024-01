Justo a las 00.00 de este jueves se dio cumplimiento a la resolución del Comité de Libertad Condicional, dando como resultado que Celestino Córdova quedé en libertad condicional desde este jueves. De esta forma, no se acogieron los dos recursos presentados por el gobierno.

El machi fue trasladado desde el Centro de Educación y Trabajo en la zona rural de Vilcún, llevándose todas sus pertenencias.

Recordar que el pasado martes la Corte de Apelaciones de Temuco revocó la resolución de la Comisión de Libertad Condicional que le negó el acceso a la libertad condicional al machi, quien cumple una pena de 18 años por el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay.

“Al momento de postular al beneficio, avances en su proceso de reinserción social, y los antecedentes que Gendarmería ha exhibido respecto del condenado Córdova son mayoritariamente favorables a su persona y representan un avance significativo en el proceso de reinserción social, el que debe culminar en libertad”, relató dicho dictamen.

Con esto, el machi cumplió 11 años de cárcel, ya que el 2014 ingresó a la prisión preventiva por el homicidio realizado el 4 de enero del 2013, justo al cumplirse un nuevo aniversario del crimen.

Ante esto, el gobierno apeló ante la Corte Suprema el recurso de amparo de Celestino Córdova. También ingresó una solicitud de orden de no innovar, para que el machi no quede libre antes de que se discuta el recurso ingresado. Las que finalmente no fueron tramitados por el máximo tribunal previo a la medianoche -hora en que estaba fijada el inicio de la libertad condicional-; sin embargo, estas aún pueden ser ejecutadas en las próximas horas.

