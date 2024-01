El gremio del gran empresariado no ve mayores problemas en los diversos encuentros que tuvieron varios ministros del Presidente Gabriel Boric con empresarios y en dependencias de Pablo Zalaquett, pero que no quedaron registrados por Ley de Lobby, según reveló un reportaje de Ciper a la hora de dar cuenta de dichas reuniones. La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) valoró que existan estos espacios de conversaciones para tratar temas generales -según aseguraron las partes involucradas en este caso al ser consultadas por Ciper-, pero también estimó la necesidad de avanzar en más transparencia de estas instancias para evitar los cuestionamientos.

“Más allá de que se hagan o no registrar, a mí me parece que hay momentos en general, y para hacer un poquito de historia, también he tenido esas reuniones con otros ministros, y uno va generando confianza, uno no habla de temas específicos que puedan tener un impacto en algún tipo de proyecto de ley o alguna norma específica, uno va, en esas reuniones, va generando un lazo para poder conversar”, comentó a Radio Agricultura el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, al ser consultado por el tema.

De esta forma, el dirigente gremial contextualizó estas instancias como medidas para acercarse con el Ejecutivo y al Parlamento, como lo puede ser un evento empresarial, pero Mewes añadió que, cuando ya se traten temas puntuales, como un proyecto de ley, se deben abordar en los ministerios correspondientes o en el Congreso, entre otras instancias más formales.

Mientras que, al ser consultado sobre por qué no se registró el encuentro, Mewes le entregó esa labor al gobierno: “No sé por qué no se registran, no nos olvidemos que nosotros no somos los que nos debemos registrar. La autoridad lo tiene que registrar”.

Ante esto y tras las recriminaciones por no registrar el encuentro, como la de Chile Transparente, el dirigente gremial llamó a mejorar la normativa. “Deberíamos avanzar en ir perfeccionando la Ley del Lobby, a una ley que permita también tener estos tipos de encuentros para que sean registrados, yo no tengo ningún problema con eso”.

“Si hay que mejorar la legislación, se trabaje en aquello para que efectivamente esto sea súper transparente, que todo el mundo sepa con quién uno se reúne (…) siempre es mejor ir conversando e ir informando de lo que uno está haciendo”, dijo con base en la consulta sobre si hubiera sido mejor registrar los cuestionados encuentros en una casa de Zalaquett.

“Es legítimo el reunirse con autoridades, es legítimo en la medida que sea transparente y se publique también lo que se converse”, agregó

Sin embargo, Mewes también reiteró su defensa a este tipo de encuentros: “Va por la generación de espacios de confianza y conversación que permitan al final del día, como decía, ya sea en el Congreso o con los propios ministerios, ir ya después de que se genere ese espacio de confianza, (para así) ir trabajando en los proyectos de ley y aportando con lo que uno puede hacer desde el punto de vista gremial”.

