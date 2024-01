El chileno Pedro Pascal se ha convertido en una de las figuras favoritas de Hollywood, por lo que pudo haber sido una decepción para muchos que no se alzara con el Globo de Oro en la categoría de Mejor Actor Principal en una serie de Drama tras su extraordinario trabajo en The Last of Us.

El codiciado galardón fue entregado a Kieran Culkin por su interpretación de Roman Roy en Succession. Culkin sabía que Pascal era el gran favorito de la noche para llevarse el Globo de Oro, por lo que aprovechó su momento en el escenario para mandarle un “mensaje de amor” al también protagonista de The Mandalorian.

Kieran Culkin se mofó de haber ganado el Globo de Oro a Mejor Actor de Drama en lugar de Pedro Pascal (AP) Kieran Culkin se mofó de haber ganado el Globo de Oro a Mejor Actor de Drama en lugar de Pedro Pascal (AP)

“¡Chúpala Pedro!”, le dijo Kieran Culkin a Pascal con una amplia sonrisa en su cara. De inmediato, las cámaras enfocaron al actor latinoamericano, quien decidió a ser una mueca de llanto que en redes ya han nombrado “el primer gran meme de 2024″.

La reacción de Pedro Pascal al comentario de Culkin ha sido considerada «el primer gran meme de 2024» (Créditos: X/@DimeMarkin) La reacción de Pedro Pascal al comentario de Culkin ha sido considerada «el primer gran meme de 2024» (Créditos: X/@DimeMarkin)

Pedro Pascal dio de qué hablar desde que pisó la alfombra roja de la gala, presentándose con un cabestrillo en su brazo derecho. En el encuentro con los medios en la alfombra roja, el actor declaró simplemente que se había caído, sin brindar más detalles al respecto.

