El senador socialista, Fidel Espinoza, se volvió a referir a la arremetida judicial presentada este lunes por el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, de “injurias, calumnias y difamaciones” en su contra en el marco del denominado caso líos de platas y bajo el contexto del robo de computadores en el Mideso.

En conversación con Radio Agricultura, el legislador comenzó diciendo que “más allá del legítimo derecho que tenga Giorgio Jackson de presentar una acción en mi contra, lo importante es que hoy día se esclarezca en su integralidad en el caso Convenios donde están involucrados sus amigos que él formó junto con Crispi”.

Bajo esa línea, el parlamentario enfatizó que “yo no me retotraigo en ningún centrímetro de mis palabras porque es así. Ellos formaron a quienes fueron a cometer estos delitos a las regiones con plata de todos los chilenos. Por lo tanto, no me voy a callar, ni me voy a silenciar, porque haya presentado una acción judicial en mi contra”.

En ese sentido, el senador hizo un alto y señaló que “hay una diferencia entre la acción criminal que le imputa al empresario Errázuriz y a la UDI. A mí me presenta una demanda civil indemnizatoria y en Chile los temas civiles pueden durar seis, siete, ocho años. No sé cuál fue el sentido. Si él considera que yo lo calumnié (…) debió haber tenido la misma acción, pero probablemente eso hubiera significado un desafuero”.

Consultado por si cree que la acción legal contra él fue diferente debido a a que podrían perder un voto en el Senado por un posible desafuero, Espinoza respondió que “capaz, pues ellos son capaces de todo (…) Yo he sido leal con el gobierno del presidente Boric, nunca he votado en contra, nunca me he condicionado mi voto para nada, eso no significa que yo sea obsecuente y me quede callado”.

Por otro lado, el senador reconoció que “a lo mejor fue con dureza, decir ‘el líder que se ha formado justamente de esta banda’ de personas que cometieron estos actos en el norte del país, y eso no significa obviamente que él sea el que esté involucrado en actos de dinero, yo no he dicho eso, pero sí que tiene que saberse si ellos tenían conocimiento o no”.

Tras las últimas declaraciones del abogado de Jackson, Miguel Schürmann, sobre abrir la posibilidad a las disculpas públicas con el fin de “resarcir el honor, la honra y el reconocimiento público” de su representado, Espinoza señaló que “como él ha pedido que se le pidan disculpas públicas yo le digo lo siguiente a Giorgio: ‘no se apresure’”.

“Dejemos que el caso Convenios al menos termine su investigación completa, si él demuestra al final de toda la investigación que nunca tuvo conocimiento y que nunca sabía de nada de todo esto, que yo no lo creo, yo creo que ellos sabían, recién de puertas a eso, a nadie en Chile se le va a perder su nombre por por por pedir disculpas, pero en este caso, ¿cómo voy a pedir disculpas yo si la investigación se está recién iniciando?”, complementó el senador.

Por último, consultado por si el PS fue avisado con anticipación, el parlamentario señaló que “Diego Vela, que no sabe dónde está parado, llamó un minuto antes de presentar la querella a la presidenta de mi partido (Paulina Vodanovic) (…) eso es un error político porque institucionalizan algo que no es institucional, y mire el conflicto que arman, porque esa llamada fue la que gatilló la declaración que saca el partido en mi favor, porque ellos dicen esto no es institucional”.

