El ex ministro y ex embajador de Chile en Ecuador, Jorge Burgos, se refirió a la ola de violencia que ha afectado a ese país, señalando que «si te quedas sólo con decir que ‘en Chile no va a pasar’, cometes un error, porque te puede pasar».

En entrevista con EmolTV, Burgos comentó sobre Ecuador «si yo tuviera que elegir algo que yo tengo recuerdo de las causalidades, que aprovechaban esa debilidad institucional de las policías, ciertos elementos de corrupción, cierta debilidad política (…) El narcotráfico. El narcotráfico muy vinculado al país del norte, a Colombia».

«El origen de esto es de larga data, no es una cuestión que hubiese explotado ahora», acotó.

Consultado por el paralelo entre Ecuador y Chile, Burgos planteó que «igual como ocurre en nuestra situación, distinta, por cierto, en Chile. Totalmente distinta, pero hay que cuidar que siga siendo distinta, también nuestra situaciones complejas en este momento están vinculadas esencialmente al narco. El crimen organizado en Chile, cuando hablamos de crimen organizado, es esencialmente narco».

«Hay que tener cuidado en ser temerario y en ser lo contrario. Es decir, ‘esto nos va a pasar mañana’. Como en todo, a juicio hay que ser prudente. ¿Posibilidades de? Yo creo que son muy pocas las posibilidades que Chile pase por una situación como la que está viviendo Ecuador, porque hay diferencias bien sustanciales. Más allá de los problemas que tenemos hoy día, con una política muy discutida, muy reprochada y que ojalá la mejoráramos prontamente. Nuestra situación de Estado es mucho más fuerte que la de Ecuador», sostuvo.

Y si bien insistió en que «es muy difícil, pero es también esencial cuidarlo, profundizarlo. Si tú te quedas sólo con decir ‘en Chile no va a pasar’, cometes un error, porque te puede pasar. Si tú dices ‘no va a pasar, porque yo estoy trabajando todos los días para que no pase’, esa es la respuesta».

«Tenemos una debilidad respecto de uno de los orígenes en Ecuador, en esta última etapa, que son las cárceles. Mi impresión, como ciudadano, tenemos una debilidad en el control de las bandas al interior de las cárceles», apuntó. Finalmente, Burgos expresó que «me da la impresión de que nosotros ya debiéramos ir pensando en segregar de frentón a los presos por narcotráfico. De frentón. Construir cárceles modulares, con todo el respeto a los DD.HH., qué duda cabe, en zonas donde no tengamos que preguntarle mucho a los vecinos qué opinan, porque nos van a decir que no. Nos va a salir caro, pero hay que hacerlo».

