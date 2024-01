Luego de que la comisión organizadora del Festival de Viña del Mar ratificara la presentación de Peso Pluma en el certamen, el sociólogo Alberto Mayol emitió un comunicado criticando la decisión y a los entes públicos involucrados. Todo esto, en medio de la polémica iniciada el lunes por una columna del académico, en donde acusa que la música del mexicano reivindicaría la cultura del narcotráfico.

“En su declaración, la organización (que no tuvo vocería ni se refieren las firmas de los concurrentes en la decisión) califica los esfuerzos realizados por quienes hemos señalado la gravedad de la invitación como ‘censura’ y ‘discriminación’. El uso de los dos conceptos y la declaración en su totalidad no solo califica a quienes hemos señalado la crítica como censuradores y discriminadores, sino que (no bastando aquello) han optado por ensalzar la figura de Peso Pluma”, apuntó.

El académico de la Universidad de Santiago (Usach) cargó la responsabilidad en diferentes entes y órganos públicos, pero particularmente a la alcaldía liderada por Macarena Ripamonti (RD). Mayol, quien dejó el Frente Amplio en 2019, criticó que sea una “autoridad política afín al gobierno”, y del “mismo partido que me inscribió hace poco más de seis años como candidato presidencial”, la que no se haya pronunciado hasta el momento sobre la situación.

“Se ha hablado en toda América Latina y Estados Unidos de esta disyuntiva, pero la alcaldesa guarda riguroso silencio y el directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN) se lavó las manos haciendo una declaración evasiva”, lanzó.

Entes públicos “no han de pensar igual que una empresa”

Según el sociólogo, su interpelación a los entes públicos tiene dos argumentos: éstos deben -dijo- “preocuparse siempre de salvaguardar su mandato (el bien común)” y, segundo, porque “este gobierno (por el que voté y de cuyo proyecto político fui su primer candidato presidencial) ha señalado con énfasis que en las alianzas público-privadas la presencia de entes estatales otorga un valor y una visión diferente a los proyectos”.

“Por ejemplo, los ejecutivos de un canal privado deben (es una obligación) salvaguardar los derechos económicos de los inversionistas. Es así que suspender a un artista que vende muchos tickets o cuya salida puede acarrear pérdidas de distinta índole, deba ser rechazado por sus ejecutivos, salvo acuerdos de mayor complejidad”, sugirió.

Sin embargo, agregó, “es obvio (sobre todo desde la perspectiva del actual gobierno nacional y de Viña del Mar) que las empresas públicas (como TVN) y los municipios (gobiernos locales) no han de pensar igual que una empresa”.

Críticas contra el Frente Amplio

Por otro lado, Mayol arremetió contra su excoalición: “Recuerdo que desde el Frente Amplio siempre se fue crítico con los 30 años (1990 a 2020), una crítica que era compleja porque eran los mejores años económicos de la historia de Chile (…). El argumento desde el movimiento estudiantil primero y el Frente Amplio después fue claro: se postergaron dimensiones fundamentales, se fue ciego a todo aquello que no es el éxito”.

“Hoy son ellos mismos los que dicen: Peso Pluma es exitoso, con eso basta”, encaró.

Además, dijo que la alcaldía de Viña del Mar “desoyó” a la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien señaló que al gobierno le genera preocupación el seguimiento a canciones que promueven la “narcocultura”.

“Se han escondido de la discusión y han enviado un papel respecto del cual nadie da la cara. Eso se llama cobardía, el alimento del narcotráfico. Al mismo tiempo han activado su más frecuente y patético recurso: los compañeros matones del curso van por delante atacando a quienes hemos planteado estos argumentos sin hacerse cargo del fondo. He ahí los defensores de la calidad de la política”, añadió.

Al finalizar el escrito, el exfrenteamplista advirtió que “Peso Pluma ha ganado un lugar en nuestro principal festival público, nos ha derrotado el narcotráfico con los recursos que tiene: la violencia y el dinero. Y nos ha ganado con la ayuda del Estado, con sus recursos y sus autoridades, promocionando el narco con recursos públicos”.

