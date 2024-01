La empresa canadiense Summit Nanotech ha desarrollado una tecnología de extracción directa de litio que reinyecta la salmuera, haciendo más sustentable el proceso. Amanda Hall, CEO y fundadora de la empresa, cuenta que comenzaron en 2018 y tienen operaciones en Canadá, Estados Unidos, Argentina y Chile.

Actualmente tienen pequeñas plantas piloto en Chile para conseguir data de los salares y pretenden ser parte de los procesos de explotación de litio en el país. Aunque Hall advierte que “estamos viendo cómo va a participar el Estado de Chile y de eso dependerá nuestra capacidad de desarrollar exitosamente los proyectos. Una vez que entendamos bien estos aspectos, vamos a estar en condiciones de acelerar el paso”.

-¿Cuál es el producto que ofrecen ustedes y de qué forma pretenden invertir en el país?

-Tenemos dos modelos de negocios para asociarnos con un dueño del litio para desarrollar un proyecto: el primero es donde nosotros simplemente le vendemos nuestra tecnología a dicho dueño y aseguramos que esa tecnología opere correctamente antes de retirarnos de ese proyecto.

El segundo consiste en una asociación tipo joint venture. Aquí el dueño del mineral aporta los recursos de litio y nosotros aportamos nuestra experiencia en el desarrollo del proyecto, como por ejemplo los estudios de inyección, la gestión ambiental y comunitaria, y todo lo necesario para asegurar una operación exitosa, para luego compartir las utilidades del negocio.

-¿Qué asociaciones o joint ventures están viendo en Chile?

-Respecto de posibles joint ventures en Chile, estamos mirando muchas oportunidades porque se trata de salares muy atractivos. Estamos estudiando en detalle las diferencias entre los distintos salares, cuáles son estratégicos y cuáles no. También estamos viendo cómo va a participar el Estado de Chile y de eso dependerá nuestra capacidad de desarrollar exitosamente los proyectos. Una vez que entendamos bien estos aspectos vamos a estar en condiciones de acelerar el paso.

-Qué les parece la estrategia nacional del litio de Chile?

-⁠Esperamos con interés y paciencia las definiciones pendientes en materia de reglas y condiciones para el desarrollo de los proyectos. Entendemos que esto toma tiempo, que el historial de Chile en esta materia es complejo, y donde se trata de resguardar los intereses del país. A nosotros nos interesa lo mismo y, por lo tanto, tenemos que esperar las definiciones en estas materias para determinar cómo nos insertamos en la estrategia del país.

-¿Cómo ves que se nacionalice el litio?

-Hay buenas formas de hacer esto. Como en Canadá, donde el Estado es el dueño del recurso y arrienda la propiedad a privados a cambio del pago de royalties. Nosotros invertimos todo el capital del proyecto, el que es remunerado a través de las utilidades que genera. De esta manera, el Estado y la empresa comparten los beneficios. Entonces nos sentimos muy cómodos trabajando en ese marco institucional.

-¿Qué tipo de definiciones o certezas necesitan?

-Para desarrollar un proyecto tenemos que realizar los estudios del recurso geológico y de factibilidad económica de dicho proyecto para así determinar primero si es sostenible económicamente. Y en este momento todavía no podemos responder esta pregunta básica.

Por ejemplo, no sabemos qué porcentaje de la propiedad debe quedar en manos del Estado, cuáles salares son estratégicos y cuáles no. Entonces no podemos determinar si los proyectos son viables financieramente hasta que la autoridad revele las reglas que aplicarán.

-¿Cómo ve la industria del litio en Argentina?

-Si bien el litio no es de tan alta calidad como en Chile, la operación parece menos compleja en Argentina. Entendemos, por ejemplo, que la obtención de permisos es más expedita. En todo caso, tenemos que esperar las decisiones que tomen las nuevas autoridades en Argentina para determinar cómo encajamos nosotros en ese marco.

-¿Qué conversaciones han tenido con el gobierno de Chile?

-Nos hemos reunido con la ministra y con el subsecretario. Allí, hemos indicado las definiciones que necesitamos para avanzar. También realizamos una presentación en el Congreso. Existen muchos aspectos regulatorios y de permisos que deben abordarse porque representan barreras para el desarrollo de los proyectos. Se trata de nuevas reglas para una nueva tecnología, donde las reglas antiguas ya no aplican.

También nos hemos reunido con las compañías de la industria del litio en Chile. Están muy interesadas en nuestra tecnología innovadora y nos animan a demostrar su operación a escala industrial antes de tomar una decisión de comprar nuestra tecnología. La idea es poner a disposición nuestra tecnología a todas las operaciones en Chile.

-Si el gobierno se demora en entregar mayores definiciones de la estrategia del litio a los inversionistas, ¿podría perderse el interés en participar de la industria?

-Sí, necesitamos más certezas para que los inversionistas estén dispuestos a invertir en Chile. Concretamente, tenemos que estar en condiciones de convencernos de la viabilidad de las inversiones.

/Entrevista de Vicente Browne para Ex Ante