En nuestro país pasa de todo, desde que un grupo de jóvenes, acomodados, con estudios, algunos recibidos con título colgado en la pared y a otros no les alcanzó para eso, que al final da lo mismo, ya que con amiguismo se consigue cargos públicos con buenos sueldos, con privilegios, no importándoles la experiencia ni el criterio con el cual fueron designados.

Dicho lo anterior, ya llevamos casi dos años, de aprendices de haber ofrecido un cambio radical, de haber vilipendiado los actos de gobiernos anteriores, en que solo dos han sido de derecha con un mismo presidente, y los restantes de izquierda, con un plato repetido, cuyo gobierno se incluyó al partido comunista, y hoy tenemos uno de extrema izquierda que sólo son muy hábiles para hablar y muy poco diligentes para gestionar.

En el tema previsional, la reforma que quiere aprobar rápidamente el gobierno, entra en ese lobby en que también la ministra del trabajo, del partido comunista, fue a disfrutar del buen caviar, del buen vino, con empresarios, con la elite que tanto basurearon, a negociar, como llegar a acuerdos, no en la casa de todos como es La Moneda, sino en forma soterrada, por no decir clandestinamente, como una botillería escondida, cuyos comensales tenían claro que esto no se divulgaría públicamente.

Por otra parte, Boric dice “hay que conversar hasta que duela” pero al parecer cambia de opinión, nuevamente, algo nada anormal y muy característico de él, y olvidó señalar a sus ministros, que debieran haber sido transparentes en sus conversaciones y éstas, le está produciendo “dolor”

Las encuesta son la foto del momento y el reflejo del actuar en diferentes temas nacionales, donde todos los gobiernos esperan ansiosamente para sentir el pulso de sus decisiones, lo que llama la atención es que una de ellas, incorpora como pregunta, si encuentran flojo al mandatario o no, y claramente nunca una entidad de encuestas, había considerado hacer esta pregunta, porque los presidentes de la república, tenían siempre ese atributo de ser “trabajólicos”, no solo de lunes a viernes, llegando muy temprano a trabajar y se retiraban muy tarde, sino que siempre estaban disponibles sin horarios de término, y más aún en situaciones urgentes.

Por último, algunos expertos han manifestado su preocupación por una posible “estatización” de los ahorros previsionales que se visualiza en la reforma previsional, donde se dicen, “que después de algunos años, permitiría que el estado, concentrar el 60% de los ahorros previsionales”. Este es un tema muy sensible para todos los trabajadores y que se debe tener mucho cuidado, cuando tenemos un vecino que vivió aquello y no queremos tener esa mala experiencia.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com