Este martes el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley que busca estabilizar las tarifas eléctricas, congeladas desde 2019, junto con mitigar las inminentes alzas en las cuentas de la luz que fueron alertadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Y es que el informe presentado por esta institución previó aumentos de 8,21% para el primer tramo (consumo de hasta 350kWh), 11,55% para el segundo (consumo entre 350 y 500 kWh) y de 88,43% para el tercero, el de mayor consumo (sobre 500 kWh).

La iniciativa cuenta con tres ejes. Por una parte, estabilizar los precios de electricidad, mitigando las alzas en las cuentas de los clientes regulados a través del aumento del Fondo de Estabilización de Tarifas. Además, apunta a un descongelamiento gradual de las tarifas de distribución eléctrica, para evitar subidas excesivas a los clientes.

Por último, la iniciativa propone un subsidio transitorio, dirigido a hogares vulnerables, para mitigar los aumentos en sus cuentas eléctricas. El beneficio sería, en principio, para cerca de 850 mil hogares y su costo sería cerca de US$20 millones, al extenderse entre 2024 y 2026.

La idea del Ejecutivo es que la ley se promulge durante el primer trimestre, justamente para evitar las subidas de los precios, por lo que buscarán abrir un espacio de trabajo reglamentario durante febrero con asesores del Congreso.

La propuesta del Gobierno, sin embargo, no dejó contentos a los parlamentarios. Y es que hubo tanto aspectos de contenido, como de compromiso, con los que varios no estuvieron de acuerdo. Escenario que ahora, el ministro Diego Pardow, deberá ver cómo afrontar.

La molestia y advertencia de los diputados

Los diputados de la bancada transversal -que va desde la UDI al PC-por la baja de la tarifa de la electricidad sostuvieron varias reuniones con el ministerio de Energía, durante el último tiempo. En ellas, le plantearon sus puntos de vista acerca de lo que, a su juicio, debía contemplar la iniciativa. Pero tras el anuncio del Ejecutivo, no quedaron conformes.

La molestia de los parlamentarios se debe, en términos sencillos, a tres factores: no se sintieron escuchados, no les pareció correcto el contenido y sienten que desde el ministerio no se cumplió un compromiso, al ingresar la iniciativa por el Senado.

El diputado Jaime Araya (independiente – PPD) fue uno de los que criticó el ingreso del proyecto.

«Queremos mostrar nuestro profundo desacuerdo en que se haya anunciado un proyecto que es profundamente regresivo, que no arregla el problema, que encarece el costo de la energía, sobre todo para las familias de clase media y más vulnerables de nuestro país», indicó el parlamentario.

Además, agregó que «lo que más nos genera molestia es que no nos haya escuchado con el respeto que se merecen a los diputados que representamos distintas regiones, distintas realidades».

La diputada Marlene Pérez (UDI), por su parte, sostuvo que «el ministro Pardow hizo todo lo contrario de lo que le solicitó este grupo transversal de diputados».

Añadió, en esa línea, que «lamento que haya ingresado el proyecto por el Senado, porque sabe perfectamente que acá no va a tener los votos. Este proyecto de ley aumenta las cargas de lo que van a pagar las personas en nuestro país respecto al alza de la energía y no lo podemos permitir».

El Dipuado Rubén Oyarzó (PDG), por su parte, lanzó una advertencia: «si bien ya tiene un acuerdo en el Senado, le digo que acá en la Cámara de Diputados no tiene acuerdo. Venga a hablar con nosotros, renegocie con las empresas, esa es la fórmula, no aumentando el precio de la electricidad a la clase media, a la clase media emergente, a las pymes, a los emprendedores, esa no es la fórmula».

Diputados: Renegociar los contratos

Una de las solicitudes de los miembros de la bancada transversal por la baja de la tarifa eléctrica es la renegociación de los contratos con la industria. Esto, también, con el objetivo de evitar los aumentos en las tarifas.

«Hemos propuesto la renegociación de los contratos. Creemos que ese es el camino y para eso también hemos ido tomando algunas medidas», señaló al respecto la diputada Karol Cariola (PC).

Su par de la UDI, Marlene Pérez, también se mostró a favor de avanzar en esa medida y solicitó al Gobierno «renegociar los contratos antiguos con la industria privada». Cuestionamientos desde Hacienda Uno de los aspectos clave de la iniciativa presentada por Pardow es el subsidio a los 850 mil hogares vulnerables en sus cuentas de la luz.

Hace unos días, sin embargo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue abiertamente crítico del impacto fiscal de esta medida.

Así, en el marco de su presentación en el seminario del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), según constató El Mercurio, Marcel comentó respecto del subsidio: «¿Hasta dónde queremos llegar creando un subsidio para la electricidad? Yo creo que si analizamos la experiencia, las experiencias en el mundo, de por dónde se producen los grandes desequilibrios fiscales, vamos a encontrar básicamente dos responsables: los sistemas de pensiones y los susidios a las tarifas.

En esa línea, agregó: «Porque los subsidios a las tarifas tienen cuna dinámica que es casi imposible de parar».

