Con impuestos generales es la fórmula que estiman convenientes las AFPs para financiar el componente de solidaridad de cara a la discusión de la reforma previsional y el destino del 6% de cotización adicional con cargo al empleador. La postura del gremio se contrapone a la última propuesta del gobierno del Presidente Gabriel Boric, donde, tras llegar a un acuerdo con sectores que no son oficialistas ni de derecha, se plantea que un 3% de la cotización extra se destine a la cuenta individual y otro 3% a un pilar solidario.

“Todos los sistemas que tenían componentes de reparto o fondos comunes han tenido que ir reemplazando o combinándolo con ahorro individual. ¿Por qué? Porque a la larga los sistemas de reparto no son sostenibles, la población va envejeciendo”, dijo la presidenta de la Asociación AFP, Paulina Yazigi, en el marco de la cuenta pública del sector y tras una consulta sobre la última propuesta del gobierno en esta materia.

De esta forma, Yazigi estimó que para subir las pensiones por medio de ahorro individual y solidaridad se debe plantear otro escenario al cual se discute en el Congreso: “Para realmente subir pensiones sosteniblemente lo que tenemos que hacer es subir el ahorro individual y este acompañarlo a un pilar solidario financiado con impuestos generales”.

Tras los dichos de Yazigi, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, compartió la nota de Pulso arremetiendo contra el comentario de las AFP en relación al financiamiento de la solidaridad: “Las AFP buscan perpetuar su negocio rentable para ellos, pero que entrega pensiones de hambre”.

“La principal solidaridad que debemos tener, es la empatía, y al parecer a esta industria le falta”, cerró en sus dichos vía X (ex Twitter).

Sin embargo, el intercambio de opiniones no quedó ahí, y luego, Yazigi, respondió la publicación de la ministra Jara: “Estimada ministra, empatía implica ponerse en los zapatos del otro. No confundir, ni instalar mitos, ni menos descalificar al interlocutor. Hablemos de la reforma con datos y argumentos”.

“La solidaridad debe, sin duda, venir de todos, no solo de nuestros trabajadores formales, dañando aún más el empleo, a nuestras pymes, incentivando la informalidad. Esta reforma está imponiendo un impuesto al trabajo, dañando las pensiones de las generaciones futuras y abre un camino para que el Estado tome el control de los fondos”, disparó.

La dirigente gremial defendió su postura inicial argumentando que las bajas pensiones responde al contexto de “bajos sueldos, porque tenemos un mercado laboral débil, con informalidad, con lagunas, con subcotizaciones, con falta de ahorro (1 de cada tres mujeres ha cotizado menos de 5 años, 1 de cada 3 hombres, menos de 10 años). Tenemos una tasa de cotización de casi la mitad de los países OCDE, y mayores expectativas de vida”.

En esa línea, Yazigi acusó a la secretaria de Estado de no abordar estos temas en la reforma previsional y de no tomar en cuenta la opinión de la industria. “Estos temas no se han abordado y tampoco se han acogido a tiempo nuestras propuestas sobre regímenes de inversiones. Y a esto se suma el gran daño que significaron los retiros. Y Ud lo sabe ministra”, dijo en su cuenta de X.

En relación al debate sobre el futuro de las pensiones y en el marco de la cuenta pública, las AFP recordó su propuesta titulada hoja de ruta 555. “Estas propuestas dicen con resolver la falta de cotización y las lagunas provisionales, elevar la tasa de cotización y generar los medios adecuados para ir postergando la edad de jubilación, perfeccionar la regulación existente respecto del régimen de inversiones para poder mejorar el perfil riesgo-retorno de los fondos, seguir fortaleciendo y adaptando nuestro pilar solidario y generar mayor conocimiento y cercanía con el sistema”, dijeron desde las AFP para resumir su propuesta.

“Creemos que se requiere un gran acuerdo país entre el sector privado, gobierno, Congreso, los trabajadores, los empleadores y la sociedad civil en su conjunto para revelar la importancia del trabajo formal, bien remunerado y que contribuya a la seguridad social”, añadieron desde las administradoras para abordar mejorar las pensiones reduciendo los niveles de informalidad.

Desde las AFP también resaltaron que, según el informe de 2023 del Índice Global de Pensiones de Mercer y CFA Institute 2023, el sistema de pensiones chileno se ubicó en el lugar 14 a nivel mundial, escalando dos posiciones respecto de 2022 y situándose como mejor evaluado en Latinoamérica.

“El avance es principalmente por los aspectos de sostenibilidad financiera y por su integridad, transparencia y regulación. En este ranking 2023 aún no se ve el impacto de la PGU”, comentaron desde el gremio tras comentar los resultados del índice Mercer.

2023 en cifras

En 2023, al mes de octubre, el sistema alcanzó un total de 11.723.780 afiliados, presentando un incremento del 1,4% con respecto al mismo mes de 2022, cuando la cifra alcanzaba los 11.567.182 afiliados. Este porcentaje se traduce en un aumento de 156.598 personas.

En los últimos 12 meses (noviembre 2022 a octubre 2023), se ha presentado un incremento del 9,3% en el número de pensiones pagadas, alcanzando un total de 18.842.628. Esta cifra representa un aumento de 1.604.103 pagos comparada con el periodo anterior, cuando el total alcanzó las 17.238.525 liquidaciones.

