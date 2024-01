El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió este lunes a la caída de aprobación de Carolina Tohá, asegurando de que hay instituciones que «están tomando palco».

Esto sucedió en marco de la nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, en la cual se reveló que la ministra de Interior bajó 8 puntos porcentuales en su nivel de aprobación, quedando solo con un 38%.

Esta nueva cifra la convierte por primera vez en la figura peor evaluada del gabinete del Presidente Gabriel Boric, estando lejos de otros ministros tales como Jaime Pizarro (79%), Antonia Orellana (61%), Jeanette Jara (56%) y Mario Marcel (56%).

Refiriéndose a lo anterior, en Radio Pauta, Claudio Orrego dijo que varias instituciones no han cooperado con la agenda de seguridad, mencionando que «hay instituciones que nunca he visto, por ejemplo el SII, el Servicio Nacional de Aduanas, no es solamente una tarea de una ministra, es una tarea de toda una sociedad».

Por último, el gobernador concluyó que «yo creo que falta sentido de urgencia en muchas instituciones que están tomando palco, mirando como la ministra del Interior y otros se deslomas sacando adelante una agenda que es muy difícil».

