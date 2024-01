El presidente de la Confederación y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, rectificó sus dichos en los que declaraba que no está de acuerdo en que se rechace la idea de legislar en pensiones. El líder del gremio aclaró que “estamos a favor de legislar una buena reforma de pensiones; no la actual reforma”.

El empresario argumentó su posición criticando el actual proyecto del Gobierno, señalando que “es refundacional y presenta muchas debilidades, como el rol que adquiere el Estado en desmedro del sector privado, la solidaridad vía impuesto al trabajo y la reorganización de la industria sin evidencia de que ello beneficie las pensiones”, dijo.

“El diagnóstico respecto del diseño que debe tener esta reforma cambió post PGU y, por lo tanto, requiere un análisis mucho más acabado que la mera distribución del 6%. Tenemos que pensar en un sistema que mejore las pensiones de todos, y no por mejorar las pensiones de los actuales jubilados, terminemos perjudicando a los actuales trabajadores o futuros pensionados”, agregó.

Durante la mañana de este lunes, Mewes en radio Cooperativa había señalado que “Uno no puede pensar en que no se vote la idea de legislar. Es un mecanismo que incluso mucha gente no entiende. Si se presenta un proyecto a la cámara es distinta la situación al Senado. Si a la cámara se presenta un proyecto que no se quiera debatir, a mí no me parece”, afirmó.

De esta forma, cuestionó que se vote en general en la Cámara de Diputados, luego de haber sido aprobado por dos comisiones, declarando que “es algo que se entiende poco”.

Además, apuntó a que el proyecto debe discutirse profundamente en el Congreso para llegar a acuerdo apoyados por técnicos. “No dejemos a los técnicos de lado, creo que es tremendamente relevante que ellos asistan a los parlamentarios, para que se tomen buenas decisiones”, estableció.

