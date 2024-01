La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a Sala el proyecto de ley de reforma previsional. Ahora, la iniciativa se verá este martes y miércoles en el pleno y todo apunta a que el Ejecutivo logrará que se apruebe la idea de legislar.

Con el debate aún abierto, el analista político Pepe Auth subraya en el podcast Política para Adultos de El Líbero que “la reforma previsional es la carta que dispone el Presidente Boric para combatir la irrelevancia histórica”. Agrega que por ello el Gobierno “tiene máxima flexibilidad y la negociación recién comienza” para tener éxito donde fracasaron previamente los ex presidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet.

“El gobierno no puede perder y está haciendo todo lo posible para no perder. No le puede ocurrir lo que le ocurrió con la reforma tributaria”, dice Auth en alusión a lo sucedido el 8 de marzo de 2023, cuando la Sala de la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar la reforma tributaria, propinando así una dura derrota al Gobierno.

En aquella ocasión 73 diputados votaron a favor del texto, mientras que 71 lo rechazaron y 3 se abstuvieron. De esta forma, no se logró el quórum necesario para aprobar la normativa, que requería mayoría simple, ya que las abstenciones se suman al rechazo.

Por tanto, Auth advierte que “cuando tienes tanta necesidad de aprobar una ley no haces cálculos sobre uno o dos votos de diferencia, negocias con el conjunto de la oposición si es que es tan importante para ti y el gobierno aquí optó por el ‘pirquineo’… y así es como se va desordenando”.

Pepe Auth y reforma previsional: “Lo más probable es que se apruebe y luego se rechace en particular”

Pese a esto, el ex parlamentario anticipa que “lo más probable es que se apruebe”. No obstante, hace la salvedad de que luego podría rechazarse en particular “porque te doy por hecho que si se aprueba en general se va a rechazar la distribución de 3 y 3 tal cual está planteado”; esto es que del 6% de cotización previsional adicional 3% vaya a un seguro social y el otro 3% a capitalización individual, “y que llegue al Senado votada en general a favor, pero con 2 o 3 de las cuestiones básicas votadas en contra ¿de qué te habla? De que el gobierno sabe ya que la negociación verdadera, la seria, la definitiva, la tiene que hacer en el Senado”.

Ejemplifica con que aunque los demócratas voten en general a favor, “eso no garantiza que los dos senadores demócratas hagan lo mismo, y los dos senadores demócratas son la diferencia entre perder o empatar, ni siquiera entre perder o ganar”.

Jaime Bellolio, ex ministro y militante UDI, coincide con que la Sala podría aprobar en general la idea de legislar la reforma previsional, pero subraya que “va a ser un triunfo bien un efímero porque va a tener unos forados gigantescos y ahora vamos al Senado, donde la discusión no parte 3-3, parte por lo menos en 2-4”.

Bellolio: “La PGU es un ‘problema’ para el gobierno porque hay una vía por la cual se pueden mejorar las pensiones sin hacer su reforma”

En este debate la posición de la derecha es que se rechace la idea de legislar. En este sentido, Bellolio plantea que esta es “de las pocas veces en donde la convicción de la derecha es hiper popular”. Y es que, de acuerdo con la última Cadem, sobre el destino de la cotización adicional de 6 puntos, 65% preferiría que vaya íntegramente a la cuenta individual de los trabajadores y tan solo un 32% preferiría que se divida en partes iguales.

“Votar a favor es un error y es caer en la trampa comunicacional de que no se quiere legislar sobre una materia”, afirma Bellolio. Argumenta que esto es “engañoso”, puesto que se trata de un proyecto que se ha discutido durante meses en la Cámara de Diputados y que tiene la particularidad de que en esto los legisladores “no pueden hacer ninguna indicación, porque por un lado implica mayores gastos y, por el otro, el Presidente tiene la exclusividad también en materia de seguridad social. Es decir, los parlamentarios no tienen más que decir sí o no a la propuesta que hace el gobierno”.

Bellolio advierte que, en este sentido, otros factores que van contra la pretensión del Gobierno son la PGU y la heredabilidad de los fondos.

De la primera, Bellolio indica que “es un problema, entre comillas, para el gobierno porque hay una vía por la cual se pueden mejorar las pensiones sin hacer su reforma”. En tanto, de lo segundo subraya que esos 6 puntos adicionales son muy importantes para las personas de los sectores más vulnerables. “No es que no quieran ayudar al otro. Es que dicen ‘esto es lo mío. Es lo que yo construí. Es mi esfuerzo y quiero poder dejárselo a mi familia’ (…). Habiendo, además, la opción de retirarla como en el pasado con mayor razón quiere que quede en su cuenta, que esté ahí con su nombre y apellido”.

Auth: “La idea de la solidaridad ha retrocedido en estos años y retrocedió muchísimo con los retiros”

Sobre esto, Auth señala que es “evidente que la idea de la solidaridad ha retrocedido en estos años y retrocedió muchísimo con los retiros. Los retiros lo que hicieron fue acentuar el carácter individualísimo de la cotización. Mostraron que era una leyenda urbana de que los fondos no existían, porque existieron. Y, por lo tanto, yo te diría que la sociedad chilena hoy día, como nunca antes, prefiere que la solidaridad se haga con recursos generales del Estado”.

Yendo al detalle de la Cadem, Auth, además, dice que “lo más relevante es que entre aquellos que se identifican de izquierda el acuerdo (3-3) tiene apenas 53% de respaldo y 45% de rechazo. O sea, el 45% de los electores que se definen de izquierda prefiere que vaya a capitalización individual. Esa es una derrota ideológica, yo diría un autogol ideológico, porque eso se debe en grandísima medida a que la izquierda empujó uno tras otro retiros consecutivos, que lo único que hicieron fue acentuar el carácter individualísimo del ahorro previsional y por lo tanto, hoy día, está en su propia trampa… una cuestión que puede tener consecuencias electorales insospechadas”.

Pepe Auth: “El gobierno equivocó el camino”

Auth señala otro punto: que el Gobierno haya optado por tramitar de cero la reforma previsional y no aprovechar lo que ya se había aprobado previamente en la Cámara. “Te podrías haber ahorrado este año y medio si hubieras hecho indicaciones al proyecto que fue aprobado en la Cámara y que pasó al Senado hace ya cuatro años con mayoría”.

“Es un déficit que tenemos nosotros, los políticos, los gobiernos, de no subirnos a la continuidad de las iniciativas, sino más bien cada uno tener la pretensión de recorrer el camino entero. Y hemos perdido un año y medio y resulta que llegamos a un punto similar del punto en que habíamos quedado cuando fue aprobado en la Cámara. Porque el gobierno terminó cediendo a la distribución paritaria de los seis puntos adicionales, aunque convengamos que, creo yo, con una trampita, porque 30% de eso que va a la capitalización individual se va a distribuir en partes iguales, independientemente de cuánto cotices tú y cuánto cotizo yo, es decir, con una solidaridad intergeneracional”.

Auth reitera que “el gobierno equivocó el camino, debió haberse aprovechado del trámite que ya había sido hecho, pero como la intención original era refundar el país naturalmente no se condecía eso con retomar una iniciativa que ellos mismos habían rechazado. La paradoja es que lo que rechazaron entonces hoy día estarían dispuestos, diría yo, a aprobarlo a ojos cerrados”.

Original de El Líbero

