El ex presidente Donald Trump se impuso este martes en las primarias republicanas de Nueva Hampshire, consolidando su liderazgo en la carrera por la nominación de su partido y acercándose a una posible contienda con el mandatario Joe Biden a finales de año, según proyecciones de las cadenas Fox News, ABC News y NBC News.

Su principal rival, la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU Nikki Haley, sufrió una dura derrota en el estado, donde había apostado fuerte por su campaña. Haley quedó como la única contendiente de peso tras el retiro del gobernador de Florida, Ron DeSantis, el fin de semana, y trató de presentarse como una alternativa moderada y renovadora frente a Trump. Sin embargo, sus ataques al ex mandatario, a quien acusó de tener un deterioro mental, no convencieron a los votantes.

Con el 47% de los sufragios contados, Trump aventaja con un 53,6 % a Haley (45%), que ya aclaró que no abandonará la competencia en caso de que se confirme la tendencia y el magnate la supere ampliamente.

Trump suma 81.813 votos frente a los 68.956 de Haley, según datos oficiales difundidos por los medios de comunicación locales.

Para Haley, la victoria de Trump beneficiaría tanto al actual presidente, el demócrata Joe Biden, como a la vicepresidenta, Kamala Harris. (REUTERS/Faith Ninivaggi)

Tras conocerse los resultados, la ex gobernadora de Carolina del Sur felicitó a Trump por su victoria, pero no dio su propia carrera electoral por terminada.