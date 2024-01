mpactantes antecedentes se dieron a conocer en torno al crimen de Michelle Silva en la comuna de San Felipe.

Durante la formalización de Claudio Figueroa, autor confeso del femicidio, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, leyó la declaración del imputado, quien atacó a la joven de 20 en una pieza y con un cordón.

De acuerdo a la persecutora, el sujeto relató que tomó contacto con Michelle a través de una aplicación, supuestamente, para comprarle drogas. Ella le habría ofrecido psicotrópicos y concertaron una cita en su casa.

“Estando en la pieza me habló de las pastillas que ella tenía para la venta, me mostró clonas, pero le dije que eso no quería y le dije que me esperara un rato que iba al baño”, señaló Figueroa.

Sin embargo, en su testimonio, el hermano del acusado aseguró que éste se acercó a su habitación para pedirle preservativos.

Continuando con el relato, el asesino confeso dijo que “al llegar unos minutos después, me di cuenta de que (la víctima) tenía mi celular y mi plata en su cartera. Le pedí que me las devolviera, pero no me hizo caso y fue ahí que me descontrolé y no sé en qué momento, miré el velador y vi que el cajón estaba medio abierto y había un cordón de zapatos, así que lo tomé y me acerqué a la niña por la espalda. Ella se encontraba sentada en la cama y por la espalda, la tomé por el cuello con el cordón y la empecé a asfixiar hasta que me di cuenta de que la había matado”.

Lo que vino después, quedó registrado en distintos videos: el sujeto intentó trasladar el cuerpo, envuelto en una bolsa, hacia el río Aconcagua. Primero en una bicicleta y, finalmente, en un carro de supermercado.

