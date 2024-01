El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el oficialista Jorge Rodríguez, vinculó este jueves a la candidata presidencial de la principal coalición opositora, María Corina Machado, en supuestos planes de “exterminio” de “todos los dirigentes” del chavismo, y la acusó de haber pedido una “intervención extranjera”.

Además, en un discurso ante los legisladores, Rodríguez aseguró que “no hay forma de que (Machado) sea candidata a nada en ninguna elección en Venezuela”.

En una encendida intervención, el chavista dijo: “Con sanciones o sin sanciones. Con oposiciones o sin oposiciones. Con observadores internacionales y nacionales. O si no quieren venir, que no vengan los observadores internacionales. En Venezuela en 2024 habrá elecciones presidenciales porque eso es lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y elegiremos al Presidente de la República, o a la Presidenta de la República. Y se nos irá la vida en defender el derecho que tiene este pueblo para elegir Presidente en paz, en democracia, con el mejor sistema electoral del mundo entero. Con acuerdo de Barbados o sin acuerdo de Barbados. Porque ese acuerdo de Barbados está guindando sin ser mango (NdR: bestá ‘en peligro’). Porque estos sectores de la derecha venezolana tienen la mala costumbre de firmar papeles y después no hacer respetar su palabra”.

Se refirió al documento suscrito en octubre pasado en el marco del proceso de diálogo, en el que ambas partes acordaron elecciones en el segundo semestre del año con observación de la Unión Europea.

Por otro lado, frente a periodistas, el diputado insistió en que la “casta maldita de los apellidos”, entre los que menciona “Machado”, planeó una “operación de exterminio” y “asesinato de todos los dirigentes chavistas, nacionales, regionales, locales”, así como de grupos de ciudadanos, entre ellos simpatizantes del Gobierno.

Asimismo, vinculó a la ex diputada en planes para “destruir los servicios públicos”.

Rodríguez dijo haber conseguido el “programa de gobierno para los primeros 100 días” de Machado, en alusión a algunas publicaciones que la opositora hizo en la red social X en “junio de 2020″, tres años antes de que anunciara su aspiración a la Presidencia.

“Ni siquiera tuvo la precaución de borrar sus post (publicación), antiguamente llamados tuits, y yo conseguí lo que ella denomina su programa de Gobierno para los primeros días después de que nos exterminen”, expresó.

Rodríguez -quien también mencionó los apellidos del ex gobernador Henrique Capriles, de los ex presidentes del Parlamento Juan Guaidó y Julio Borges y del ex alcalde Leopoldo López- dijo que supuso “erróneamente” que estos “sectores de la extrema derecha” iban a “retraerse de cualquier acción violenta” tras el acuerdo electoral firmado en octubre en Barbados entre ambas partes.

Sin embargo, señaló que, desde el año pasado, hubo cinco planes conspirativos, de los cuales dos eran “muy poderosos”, ya que buscaban el “secuestro y el magnicidio del presidente de la república”, Nicolás Maduro.

En este sentido, aseguró que entregará al jefe negociador de la oposición en el diálogo político, Gerardo Blyde, “todas las pruebas que hasta ahora se han presentado sobre estas conspiraciones”, para luego esperar por la posición de esta parte en las negociaciones.

La Fiscalía venezolana informó el lunes de la detención de 32 personas, entre civiles y militares, y la emisión de 11 órdenes de aprehensión contra supuestos implicados en cinco planes conspirativos.

En las últimas 72 horas, Vente Venezuela, el partido de Machado, ha denunciado la detención de tres jefes regionales del comando de campaña y la vandalización de varias de sus sedes, en cuyas fachadas escribieron “Furia Bolivariana”, nombre de un plan lanzado por el jefe de Estado para “defender el derecho a la paz”.

(Con información de EFE)

/psg