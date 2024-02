La animadora del evento más esperado de la Ciudad Jardín, detalló que junto a Francisco Saavedra están constantemente estudiando.

En entrevista con Página 7, María Luisa se mostró feliz por la preparación previa de sus looks.

Al respecto, dijo que estaban “trabajando intensamente con Pancho y nos escribimos, nos enviamos WhatsApp a cada rato, los dos estudiando; traje los libretos para acá (Olmué)”, reveló.

A su vez, dijo que: “Ahora febrero se viene muy intenso todos los días de ensayo, así que estamos muy motivados”.

Respecto a los looks, sostuvo que están casi todos listos: “Están muy entretenidos”.

“Te puedo adelantar que… siempre, ¿te has fijado que en todos los días he ocupado algo que nunca se ha usado? Nuevamente, va a haber algo que nunca se ha usado arriba del escenario y look muy distintos unos de otros”, confesó.

María Luisa Godoy por el Festival con Peso Pluma

Durante los últimos días, se ha generado una polémica con respecto a la participación de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar.

Esto, pues algunas figuras de la política se opusieron a la presentación del artista y a la televisación de su show por cantar sobre la “narco cultura”.

Por su parte, María Luisa Godoy, comentó que ellos presentarán a cada artista como se merece.

“Peso Pluma está confirmado en el Festival de Viña y nosotros con Pancho estamos trabajando intensamente para hacer lo mejor posible en lo que a nosotros nos compete“, indicó.

“Es que, como te digo, insisto, nosotros con Pancho estamos concentrados en hacer el mejor festival posible. Uno, para presentar como se debe a cada uno de los artistas y dos, para que la gente lo disfrute”, señaló.

Con ello, destacó que este será un gran festival, pues tiene grandes artistas.