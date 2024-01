La alcaldesa de Providencia, Evelyn Mattei (UDI), se refirió este lunes a los dos primeros años de la administración del Presidente Gabriel Boric, en medio de las críticas por la crisis de seguridad que afecta al país y la entrega de las pensiones de gracia en el marco del estallido social a personas con antecedentes penales.

Sin guardarse nada, la jefa comunal entregó un análisis bastante duro del primer tiempo del Mandatario en La Moneda, sobre todo por la manera en que el Ejecutivo ha abordado ciertos asuntos como la probidad o la relación con Carabineros.

Sobre la figura de Boric, dijo que ha demostrado “falta de experiencia” por las “volteretas que se pega una y otra vez”.

“Uno al final no sabe en qué cree, para dónde va, en qué equipos confía. La verdad es que me pasa que le he ido perdiendo el respeto. Creo que lo ha hecho extraordinariamente mal”, sostuvo en diálogo con Tele13 Radio.

Al ser consultada por las razones que la han llevado a tener una mirada negativa de la labor del gobierno, señaló: “Primero, porque son una tropa de jovencitos arrogantes, nacidos en familias bien, que han ido a los mejores colegios pagados, que nunca les ha faltado nada en sus casas, que nunca han hecho nada. Que les ha salido todo fácil en la vida y que de repente sintieron que eran revolucionarios, que se dieron cuenta que había desigualdades en Chile y se sintieron entonces revolucionarios y ellos los indicados a decirle a la gente de escasos recursos qué es lo que era bueno para ellos”.

Y luego agregó: “Mire usted esa superioridad moral como se les cayó por todos los lados, con todo este tema de las fundaciones (caso líos de platas). Mire cómo la arrogancia de haber criticado al Socialismo Democrático en forma brutal, y hoy día son los principales ministros. Y sin ellos este gobierno se caería a pedazos. Mire usted la cantidad de volteretas. O sea, desde que Carabineros eran lo peor que había, ahora de repente hay que ayudarlos y hay que respaldarlos”.

Entre todas las críticas, la alcaldesa rescató el trabajo del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en materia de seguridad, sobre todo en la Macrozona Sur.

“El único que que ha hecho un trabajo serio es Monsalve. Él se ha hecho cargo en forma súper responsable del tema del sur. Y usted ve que hoy día efectivamente hay menos atentados en el sur y eso es obra de Monsalve. Y cuando hay alguien que lo está haciendo mejor que los demás, yo creo que es súper importante decirlo. Creo que Monsalve es de lo más serio que tiene este gobierno”, expresó.

Elecciones municipales

Como ya lo había hecho el fin de semana, la jefa comunal mantuvo el suspenso respecto a si se presentará a la reelección en Providencia en las próximas elecciones municipales.

“Si voy a ir o no a elección, es una decisión que tendré que tomar en un par de meses más”, señaló el sábado tras una reunión con RN y que recalcó este lunes.

A lo que si se refirió fue a los temas que se tomarán la agenda en las campañas: “Seguridad y economía van a ser los temas más importantes. Sin embargo, tenemos que meter conceptos como la dignidad de las personas, es un tema poco abordado en la derecha”.

Así mismo, apuntó que “el tema del aborto en tres causales está cerrado. No puedo creer el gustito que se dieron algunas personas tratando de reabrir un tema donde el 75%, 80% de los chilenos estamos de acuerdo. Es no entender lo que están sintiendo las mujeres”.

