Siguen los coletazos tras las recientes confesiones de la diputada Maite Orsini.

En una íntima entrevista con Revista Velvet, la legisladora confirmó su romance con el exfutbolista Jorge Valdivia. De hecho, dio a conocer que llevan un par de meses de relación “exclusiva”.

En el mencionado medio, la abogada dio algunos detalles como las cualidades que le gustan de Valdivia y cómo logró conquistar su corazón. “Es super romántico, super cariñoso. Se preocupa por mis cosas, como si almorcé”, contó.

“Cuando llego a la casa y a pesar de que no cocina muy bien, hace el esfuerzo y me pica el tomate como me gusta. Todos los días busca alguna manera de hacerme feliz”, agregó.

Además, aseguró que el ex de Daniela Aránguiz es “muy simpático. Es divertido, es rápido, es amoroso. Se reía mucho, me molestaba, me metía goles. Y era así de simpático con toda la gente”.

DRA. CORDERO RECORDÓ EL TELEFONAZO

Sin embargo, no todos celebran el surgimiento del amor.

En su estilo, la diputada María Luisa Cordero recordó el caso “telefonazo” y planteó una polémica teoría: al confirmarse el romance, también se corroborarían las sospechas de una intervención por parte de Orsini ante Carabineros.

“Asumiendo está relación queda claro que en el ‘telefonazo’ a generales de carabineros de Chile si hubo tráfico de influencias. ¡Una vergüenza!”, disparó la legisladora.

Cabe recordar que, tras la detención de Mago, en enero de 2023, la diputada se contactó con una generala para conocer mayores detalles del procedimiento. Esto dio origen a un reproche ético por parte de Fiscalía (luego de investigarse los hechos). “Utilizó su cargo”, apuntaron.

Asumiendo está relación queda claro que en el “telefonazo” a generales de carabineros de Chile si hubo tráfico de influencias.

¡Una vergüenza! pic.twitter.com/Qi05xPHKNC — Dra. Maria Luisa Cordero (@DraMLCordero) January 31, 2024

/psg