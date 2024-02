El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió esta mañana al la caída de un 1% que tuvo la economía en diciembre, lo que, preliminarmente, significaría una contracción de 0,2% del PIB para 2023.

«Es importante recordar que hace no tanto tiempo, el Imacec de agosto, que también trajo una sorpresa negativa, generó todo tipo de especulaciones. Hubo un ex ministro de Hacienda que dijo que había que prepararse por que iban a venir varios meses de cifras negativas y, en realidad, tuvimos tres meses de cifras positivas después de eso. Entonces, las cifras mensuales de cualquier indicador hay que tomárselas con un poquito de calma, no condicionar las expectativas futuras al último dato», explicó el titular de la cartera en radio Cooperativa.

Asimismo, el otrora presidente del Banco Central recalcó que 2023 «terminó siendo un año bastante positivo desde el punto de vista del ajuste que se logró en la inflación; cerramos el año con una inflación de 3,9%, después de haber llegado a 14% en agosto de 2022».

«Y eso -apuntó también- lo logramos sin generar una recesión, porque las recesiones los economistas las definen como dos trimestres seguidos de variaciones negativas, y en realidad en 2023 tuvimos solo un trimestres con variación negativa».

«Sesgo empresarial En relación al «sesgo empresarial» que habría en el Gobierno, y del que habló otro ex presidente del Banco Central, José de Gregorio, también en el medio citado, el jefe de Teatinos 120 sostuvo que «al menos de mi parte, cuando planteamos temas como los de cumplimiento tributario no lo hacemos porque estemos estigmatizando al sector privado. En el sector privado la mayoría de los contribuyentes cumple con sus obligaciones tributarias».

Agregó, en esa línea, que «no por eso podemos obviar que Chile tiene brechas de recaudación que son importantes. Y que cuando alguien se aprovecha y evade impuesto o estructura formas societarias solo con el fin de pagar menos impuestos, está siendo una competencia desleal con quienes cumplen sus obligaciones tributarias».

Subrayó, así, que «nivelar la cancha, en materia tributaria, es en realidad un apoyo a los empresarios que cumplen con sus obligaciones y con todas sus responsabilidades».

Por último, y tras insistir en que no hay un «sesgo empresarial», Marcel indicó que «me he pasado una parte importante de mi vida profesional dedicado a temas de cómo estimular la evaluación de programas públicos, cómo generar más transparencia en el sector público y nunca he sentido que involucre un sesgo anti Estado o anti funcionarios».

/psg