El contraalmirante Daniel Muñoz, quien asumió la dirección y vigilancia de la catástrofe por los incendios forestales en las provincias de Valparaíso y Marga Marga, dio a conocer su visión respecto a la intencionalidad del fuego que arrasó con cerca de 8.500 hectáreas.

En conversación con Radio ADN, Muñoz sostuvo que hasta lo que se sabe en el momento, habrían «indicios» de «un patrón de comportamiento que indica que hay una planificación (…) algo orquestado y organizado».

Asimismo relató que «durante la noche se dieron varias denuncias de posibles amagos de incendio por desconocidos. Y tenemos la obligación ante todas las denuncias, ir. Y fuimos, con carabineros y con personal militar. Sobrevolamos toda la noche (…) y yo diría que la gran mayoría, por suerte, no generaron incendio. O sea, encontramos sospechosos en lugares abiertos, en forestas, etc. Y fuimos a los lugares y no había nada, por suerte».

Toque de queda

En relación a extender el toque de queda en las zonas afectadas, el contraalmirante sostuvo que «sí, voy a mantener toques de vigilancia nocturnos, no tengo definido exactamente el horario, pero podría rondar entre las 22 horas y 05.00 de la mañana». Para comunicarlo con anticipación a la ciudadanía dijo que «voy a tratar de tomar la determinación ojalá antes del mediodía».

Sobre el toque de queda diurno indicó que «lo voy a evaluar en la medida de que logre tener el control de las grandes rutas de acceso a los lugares donde están las emergencias».

/psg