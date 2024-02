Un equipo femenino de la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana representa a Chile y a la PDI en la versión 2024 de los SWAT Challenge en los Emiratos Árabes Unidos (UAE).

Se trata de un evento que organiza la Policía de Dubai y que se prolongará hasta este miércoles 7 de febrero.

La delegación chilena es una de las cinco compuestas exclusivamente por mujeres, junto a los de la Policía de Abu Dhabi, del Ministerio del Interior de Bielorrusia, del Reino de Tailandia y de la Policía de Dubai.

Su llegada a los UAE fue destacada por los organizadores del evento: “La PDI de Chile fue pionera en promover la participación de las mujeres en el UAE SWAT Challenge. Introdujeron a su primera participante femenina en 2020 dentro de la selección masculina de Chile, allanando el camino para una participación más sustancial en los años siguientes y formando el actual equipo exclusivamente femenino”.

“PAPELÓN MUNDIAL”

Sin embargo, pese a los elogios, la participación de la policía chilena fue objeto de burlas en redes sociales. Incluso se habló de un “papelón mundial”.

Chile 🇨🇱 fielded an all-women team at the UAE SWAT Challenge of 2024. Worth a watch. 😂👇 pic.twitter.com/HsJ6FRRayF

— k9_reaper (@k9_reaper) February 5, 2024