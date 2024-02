El presidente Javier Milei descartó la posibilidad de dolarizar la economía en el transcurso de 2024 y sostuvo que esa medida «es el paso final de todo un proceso que arranca con el saneamiento del Banco Central».

En una entrevista concedida al periodista Iván Schargrodsky, el mandatario dijo que «no dan los tiempos» para que la medida se aplique en el transcurso de este año, aunque dio a entender que las condiciones podrían darse a mediados de 2025.

«La dolarización (en rigor, la libre competencia de monedas) es el paso final de todo un proceso que arranca con el saneamiento del BCRA, para luego avanzar en la reforma del sistema financiero y luego al final se liquida. Esa reforma es crear una banca anticorridas, y una vez hecha esa reforma anticorridas, podés pasar a un sistema de banca libre», afirmó el mandatario.

Ante el planteo de si descartaba la dolarización para este año, Milei respondió que «no dan los tiempos». Y explicó: «Pensá que si mantuviéramos el actual ritmo de saneamiento del BCRA recién estaría limpio a final de junio. Adaptar el modelo de sistema financiero puede llevar de piso un año. La única ventaja es que la dimensión del sistema es tan pequeño que podría hacerse más rápido».

«Al BCRA lo podés liquidar en cualquier moneda, aunque lo más simple es hacerlo en dólares. Sin embargo, ello no quiere decir que los individuos usen al dólar como moneda. Un petrolero es probable que use el WTI; alguien del gas usará BTU; en el campo, Soja Chicago. El resultado es una canasta de moneda donde los ponderadores son determinados libremente por los individuos, lo cual te neutraliza de los efectos de la política monetaria de un país en particular», ejemplificó.

Al ser consultado sobre cuánto tiempo requerirá llegar a ese objetivo de libre competencia, fue cauteloso: «Depende de la velocidad a la que lográs mutar el tipo de modelo de sistema financiero».

Y recordó el caso de la dolarización en Ecuador, que implementó el ex presidente Jamil Mahuad en el año 2000, generó estabilidad y bajó la inflación. «Los que hicieron la dolarización en Ecuador me están pasando un informe porque ellos consideran que la podríamos hacer ahora. Los veo a mi regreso del viaje», manifestó el mandatario que por estas horas se encuentra en Israel para afrontar la primera jornada de su gira Medio Oriente.

«El caso de Ecuador ha sido muy exitoso. Que haya gente deshonesta intelectualmente o ignorante en términos monetarios no quita los logros del caso, aún cuando, desde mi punto de vista, se podía hacer mejor. Es muy berreta que los desatinos fiscales de (el ex presidente Rafael) Correa se los quieran cargar a la dolarización», apuntó en referencia al déficit fiscal, la pobreza, el desempleo de dos dígitos y el altísimo riesgo país que sufrió Ecuador el último tiempo.

Por último, el presidente aclaró que «el tema de la dolarización aún no está en la agenda» con el Fondo Monetario Internacional, que recientemente respaldó el «ambicioso» plan de ajuste de Milei y liberó un desembolso de US$ 4700 millones. Al ser consultado sobre si ese diálogo con el organismo ni siquiera existió, aclaró: «Es que no es un tema de la estabilización de corto».

Días atrás, Milei había vuelto a instalar la posibilidad de adoptar el dólar, después de mucho tiempo sin referirse al tema. Fue cuando la entrevistadora, Patricia Janiot, le preguntó si esa iniciativa impulsada durante la campaña seguía en pie.

«Prácticamente no expandimos la base (monetaria) y hemos comprado en poco más de un mes 5 mil millones de dólares», evaluó los últimos movimientos del Banco Central.

Al respecto, vaticinó: «La base monetaria en argentina es de 7.500 millones de dólares, es decir estamos a muy poco de poder dolarizar».

Sobre el Central, en tanto, había dicho que seguía «vigente la discusión» sobre el cierre del organismo que ahora encabeza Santiago Bausili. «Cuando el Banco Central emite dinero para financiar al fisco eso es equivalente a una falsificacón y cuando ingresa el dinero al sistema se convierte en una estafa», enfatizó.

Y concluyó: «La discusión del Central sigue estando vigente lo que sucede es que, dentro del desastre macro que recibimos, tuvimos que empezar a hacer un saneamiento del Banco Central».

El viaje de Milei a Israel

Acompañado por una comitiva acotada, integrada por la canciller Diana Mondino, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; y el embajador designado en Israel, el rabino Shimon Axel Wahnish; el jefe de Estado llegó este martes a Tel Aviv y se dirigió de inmediato al icónico Hotel King David de Jerusalén, donde se alojará en su estadía hasta el próximo viernes, cuando continuará su gira por Italia y El Vaticano.

Con poco tiempo para descansar, Milei iba a ser recibido por el rabino Shmuel Rabinowitz en el Muro de los Lamentos (Muro Occidental). Además de la firma del libro en camino al Muro, el presidente irá allí también para cumplir con la promesa de visitarlo si era electo. Se trata de un juramento que hizo hace casi dos años, cuando todavía su ambición presidencial era resistida incluso dentro de La Libertad Avanza, donde un sector quería que se presentara como candidato a jefe de Gobierno.

Más tarde, Milei iba a ser recibido por su par israelí, Isaac Herzog, a quien le confirmará su decisión de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, en cuanto la situación geopolítica lo permita; y también le planteará que ya tiene listo el decreto para declarar a Hamas como una organización terrorista. Se trata de dos gestos muy importantes para Israel.

Mañana, miércoles, se reunirá con el primer ministro Benjamin Netanyahu y visitará el Museo del Holocausto, en memoria de los seis millones de judíos que fueron asesinados por el nazismo. Luego, se dirigirá al árbol en el Bosque de las Naciones, donde los mandatarios que visitan Israel son invitados a plantar un árbol como gesto de hermandad entre los pueblos. Y a continuación hará una recorrida por la Ciudad Antigua de Jerusalén.

El jueves, Milei tiene previsto llegar hasta el Kibutz Nir Oz, una de las aldeas al sur de Israel -a metros de Gaza- que fue brutalmente atacadas por los extremistas de Hamas. Se espera que brinde un discurso en homenaje a las víctimas del terrorismo.

