El rey Carlos III, quien por estos días está alejado de las actividades públicas luego de que fuera diagnosticado con un cáncer por el que está recibiendo tratamiento, se sumó a los mensajes de condolencias enviados a Chile por líderes mundiales tras el repentino fallecimiento del ex Mandatario Sebastián Piñera.

En una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric y hecha pública a través de la embajada del Reino Unido en Chile, el monarca británico señaló que «con gran tristeza me he enterado del fallecimiento del ex Presidente Piñera. Él fue un verdadero amigo del Reino Unido, y dedicó su vida y su carrera a promover la democracia».

Carlos III también recordó la visita que el ex jefe de Estado realizó a Londres en 2010, «cuando tuvo una audiencia con mi madre, su difunta Majestad la Reina Isabel II, poco después del exitoso rescate de los 33 mineros en el incidente minero en Copiapó».

El mensaje del monarca finaliza señalando que «mis pensamientos, oraciones y más profundas condolencias están con la familia del ex Presidente Piñera y con el pueblo chileno en este momento».

De esta manera, Carlos III se sumó a diversas figuras internacionales que manifestaron su pesar por el deceso del ex Mandatario. El Presidente argentino, Javier Milei; su antecesora, Cristina Fernández; el jefe de Estado brasileño, Lula da Silva; el ex Mandatario boliviano, Evo Morales; y el ex Presidente ecuatoriano, Rafael Correa, fueron algunos de los líderes sudamericanos que enviaron sus condolencias.

En tanto, desde Europa, se recibieron mensajes del Presidente ruso, Vladimir Putin; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el Mandatario de Ucrania, Volodimir Zelensky; y el portavoz del Ministerio de RR.EE. de China, Wang Wenbin. El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también envió sus condolencias.

/psg