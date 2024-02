Pese a que el fútbol ha sido tan solo el cuarto deporte en número en el top-100, cuatro de los seis primeros –Cristiano, Messi, Mbappé y Neymar– son futbolistas. Es precisamente el jugador portugués, que ahora milita en Arabia Saudí, el que lidera la lista con unas ganancias de 275 millones anuales, más del doble de Messi -130- que se sitúa en tercera posición.

Jon Rahm, tras el millonario traspaso que le ha llevado al circuito LIV Golf, se sitúa en segunda posición y lleva el nombre de España a lo alto de la lista. Carlos Alcaraz, en el puesto 56, es el otro español presente en el ranking.

Los 100 deportistas mejor pagados:

1- Cristiano Ronaldo (fútbol, Al-Nassr): 275 millones

2- Jon Rahm (golf): 203 millones

3- Lionel Messi (fútbol, Inter Miami): 130 millones

4- LeBron James (básquet, Los Angeles Lakers): 125,7 millones

5- Kylian Mbappé (fútbol, Paris Saint-Germain): 125 millones

6- Neymar (fútbol, Al-Hilal): 121 millones

7- Stephen Curry (básquet, Golden State Warriors): 98,9 millones

8- Giannis Antetokounmpo (básquet, Milwaukee Bucks): 88,4 millones

9- Kevin Durant (básquet, Phoenix Suns): 86,9 millones

10- Patrick Mahomes (fútbol americano, Kansas City Chiefs): 84,3 millones

11- Lamar Jackson (fútbol americano, Baltimore Ravens): 82,5 millones

12- Karim Benzema (fútbol, Al-Ittihad): 78 millones

13- Rory McIlrou (golf): 77,4 millones

14- Tiger Woods (golf): 77,2 millones

15- Max Verstappen (Fórmula 1, Red Bull): 75 millones

16- Shohei Ohtani (béisbol, Los Angeles Dodgers): 70 millones

17- Canelo Álvarez (boxeo): 66 millones

18- Erling Haaland (fútbol, Manchester City): 63 millones

19- Lewis Hamilton (Fórmula 1, Mercedes): 62 millones

20- Max Scherzer (béisbol, Texas Rangers): 60,8 millones

21- Damian Lillard (básquet, Milwaukee Bucks): 60,3 millones

22- Klay Thompson (básquet, Golden State Warriors): 60,1 millones

23- Mohamed Salah (fútbol, Liverpool): 56 millones

24- Anthony Joshua (boxeo): 55 millones

25- Russell Westbrook (básquet, Los Angeles Clippers): 54 millones

26- Nick Bosa (fútbol americano, San Francisco 49ers): 53,6 millones

27- Victor Hovland (golf): 52,3 millones

28- Scottie Scheffler (golf): 52,3 millones

29- James Harden (básquet, Los Angeles Clippers): 51, 6 millones

30- Joe Burrow (fútbol americano, Cincinnati Bengals): 51,5 millones

31- Paul George (básquet, Los Angeles Clippers): 51,1 millones

32- Bradley Beal (básquet, Phoenix Suns): 50,5 millones

33- Kawhi Leonard (básquet, Los Angeles Clippers): 50,1 millones

34- Luka Dončić (básquet, Dallas Mavericks): 49,7 millones

35- Jimmy Butler (básquet, Miami Heat): 47.9 millones

36- Daniel Jones (fútbol americano, New York Giants): 47,5 millones

37- Jake Paul (boxeo): 47 millones

38- Joel Embiid (Philadelphia 76ers): 46,8 millones

39- Brooks Koepka (golf): 46,7 millones

40- Deshaun Watson (fútbol americano, Cleveland Browns): 46,5 millones

41- Devin Booker (básquet, Phoenix Suns): 46,3 millones

42- Aaron Rodgers (fútbol americano, New York Jets): 45,9 millones

43- Nikola Jokic (básquet, Denver Nuggets): 45,7 millones

44- Anthony Davis (básquet, Los Angeles Lakers): 45,5 millones

45- Dak Prescott (fútbol americano, Dallas Cowboys): 45 millones

46- Novak Djokovic (tenis): 44,9 millones

47- Trae Young (básquet, Atlanta Hawks): 44,7 millones

48- Justin Verlander (béisbol, Houston Astros): 44,5 millones

49- Aaron Judge (béisbol, New York Yankees): 44 millones

50- Zach LaVine (básquet, Chicago Bulls): 43,7 millones

51- Cameron Smith (golf): 43,3 millones

52- Kyrie Irving (básquet, Dallas Mavericks): 43,3 millones

53- Jordan Spieth (golf): 42,9 millones

54- Gervonta Davis (boxeo): 42,5 millones

55- Kyler Murray (fútbol americano, Arizona Cardinals): 42, 5 millones

56- Carlos Alcaraz (tenis): 42,2 millones

57- Jamal Murray (básquet, Denver Nuggets): 41 millones

58- Ryan Garcia (boxeo): 40,5 millones

59- Mike Trout (béisbol, Los Angeles Angels): 40,5 millones

60- Donovan Mitchell (básquet, Cleveland Cavaliers): 40,4 millones

61- Rudy Gobert (básquet, Minnesota Timberwolves): 40,2 millones

62- Talor Gooch (golf): 40,2 millones

63- Jayson Tatum (básquet, Boston Celtics): 40,1 millones

64- Tyson Fury (boxeo): 40 millones

65- Rashan Gary (fútbol americano, Green Bay Packers): 39,9 millones

66- Tobias Harris (básquet, Philadelphia 76ers): 39,3 millones

67- Chris Paul (básquet, Golden State Warriors): 38,5 millones

68- Ben Simmons (básquet, Brooklyn Nets): 38,4 millones

69- Anthony Rendon (béisbol, Los Angeles Angels): 38,3 millones

70- Pascal Siakam (básquet, Indiana Pacers): 38 millones

71- Russell Wilson (fútbol americano, Denver Broncos): 38 millones

72- Sadio Mané (fútbol, Al-Nassr): 38 millones

73- CJ McCollum (básquet, New Orleans Pelicans): 37,9 millones

74- Jrue Holiday (básquet, Boston Celtics): 37,8 millones

75- Zion Williamson (básquet, New Orleans Pelicans): 37,6 millones

76- Gerrit Cole (béisbol, New York Yankees): 37,5 millones

77- Corey Seager (béisbol, Texas Rangers): 37,5 millones

78- Karl-Anthony Towns (básquet, Minnesota Timberwolves): 37,2 millones

79- Carlos Correa (béisbol, Minnesota Twins): 37 millones

80- Josh Allen (fútbol americano, Buffalo Bills): 37 millones

81- Kristaps Porziņģis (básquet, Boston Celtics): 36,7 millones

82- Brandon Ingram (básquet, New Orleans Pelicans): 36,1 millones

83- Riyad Mahrez (fútbol, Al-Ahli): 36 millones

84- Robert Lewandowski (fútbol, Barcelona): 36 millones

85- Chris Lindstrom (fútbol americano, Atlanta Falcons): 35,8 millones

86- Dustin Johnson (golf): 35,7 millones

87- Khris Middleton (básquet, Milwaukee Bucks): 35,3 millones

88- Kevin De Bruyne (fútbol, Manchester City): 35 millones

89- Michael Porter Jr. (básquet, Denver Nuggets): 33,9 millones

90- Orlando Brown Jr. (fútbol americano, Cincinatti Bengals): 33,8 millones

91- Gordon Hayward (básquet, Oklahoma City Thunder): 33,7 millones

92- Stephen Strasburg (béisbol, Washington Nationals): 33,6 millones

93- Shai Gilgeous-Alexander (básquet, Oklahoma City Thunder): 33,5 millones

94- Bryce Harper (béisbol, Philadelphia Phillies): 33,3 millones

95- Kirk Cousins (fútbol americano, Minnesota Vikings) 33 millones

96- De’Aaron Fox (básquet, Sacramento Kings): 32,9 millones

97- Miguel Cabrera (béisbol, Detroit Tigers): 32,8 millones

98- Bam Adebayo (básquet, Miami Heat): 32,7 millones

99- Giancarlo Stanton (béisbol, New York Yankees): 32,6 millones

100- Derek Carr (fútbol americano, New Orleans Saints): 32,5 millones