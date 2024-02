El expresidente estadounidense Donald Trump rechazó la idea de que la cantante Taylor Swift apoye a Joe Biden en la próxima contienda presidencial, en medio de las crecientes especulaciones de que el equipo de campaña del mandatario está tras la estrella del pop.

«Firmé y fui responsable de la Ley de Modernización de la Música para Taylor Swift y todos los demás artistas musicales. Joe Biden no hizo nada por Taylor, y nunca lo hará», escribió Trump en una publicación en Truth Social este domingo. «No hay manera de que ella pueda respaldar al ‘retorcido’ Joe Biden, el peor y más corrupto presidente en la historia de nuestro país, y ser desleal con el hombre que le hizo ganar tanto dinero», añadió.

Trump hacía referencia a un proyecto de ley que firmó en 2018 que abordaba cuestiones de derechos de autor y que fue considerado un hito para la industria musical.

«Además de eso, me gusta su novio, Travis, ¡aunque puede que sea liberal y probablemente no me soporta!», agregó Trump.

Swift expresó su apoyo a Biden en 2020 cuando fue elegido por primera vez, pero desde entonces no ha anunciado su respaldo a nadie que busque la nominación presidencial. Como informó anteriormente The New York Times, los asesores de Biden están pidiendo a Swift su respaldo, lo que podría ayudar, entre otras cosas, a asegurar fondos adicionales para la campaña.

La artista de 34 años cuenta con 280 millones de seguidores en todo el mundo solamente en Instagram*, cuyo alcance sería importante para la candidatura de Biden, que ve como su nivel de desaprobación entre los electores es cada vez más alto. El pasado mes de septiembre, apenas una publicación de Swift en esa red social provocó que más de 35.000 nuevos votantes se registraran en un solo día.

/psg