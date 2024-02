La mañana de este lunes el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya, anunció que el próximo miércoles 6 de marzo, cuando se cumpla un mes del deceso del expresidente Sebastián Piñera -quien murió en un accidente de helicóptero el pasado martes- Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) planea ejecutar una junta donde participarían los familiares del exmandatario, sus colaboradores y militantes de la coalición. El objetivo, según señaló el timonel del gremialismo, es “iniciar un trabajo de revisión y compendio de todas las medidas y políticas públicas que constituyen el legado del presidente Piñera”.

En conversación con radio Infinita, Macaya valoró el legado de Piñera y señaló que, a su parecer, su “figura es bien irreemplazable”.

En ese sentido, y con miras a las futuras elecciones municipales y presidenciales, el senador señaló que el objetivo “es tener la capacidad de aglutinarnos en torno a una unidad de propósito de la oposición”. A raíz de ello, anunció que su coalición está preparando un encuentro para analizar el trabajo del expresidente.

“Por eso el mejor legado que le podemos hacer, nosotros estamos preparando para el próximo 6 de marzo, cuando se cumpla un mes del deceso del presidente Piñera, un encuentro con personeros, con profesionales que trabajaron en los dos periodos de gobierno del presidente Piñera con el objetivo de iniciar un trabajo de revisión y compendio de todas las medidas y políticas públicas que constituyen el legado del presidente Piñera. En cada una de las áreas sectoriales y territoriales que le correspondió al presidente gestionar en sus administraciones”, destacó el timonel de la UDI.

En esa línea, anunció que se hará “un acto público donde vamos a invitar, por cierto, no solamente a colaboradores, a personas de la familia, a gente que quiere proyectar el trabajo en unidad de propósito de la oposición hacia adelante”.

“Nosotros creemos que la unidad de propósito de la oposición es mucho más que una coalición, es mucho más que una estructura política de un pacto. Y para eso pensar que este año vienen las municipales, entender de que más allá de no tener pacto, por ejemplo, con el Partido Republicano, o no tener una alianza formal con ellos, si es importante tener una unidad de propósito para no llevar candidatos a alcaldes, desde la oposición, más de uno”, explicó el senador.

/psg