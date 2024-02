La Fiscalía Regional de Valparaíso y unidades especializadas de la PDI se encuentran desarrollando pesquisas sobre el origen del megaincendio que afectó al Gran Valparaíso, y que dejó 131 personas fallecidas y más de 18 mil familias afectadas.

En concreto, las diligencias se centran en determinar el tipo de hidrocarburo encontrado en una muestra de cenizas en el sector de Peñuelas de Valparaíso, puesto que el hallazgo podría ser una de las pruebas de una eventual intencionalidad en los incendios.

Según consigna El Mercurio, conocedores de la investigación sostienen que las pruebas deben ser revisadas ahora por el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI, para verificar si los hidrocarburos son compatibles con algún acelerante o combustible, como la parafina o bencina.

En conversación con Emol, parlamentarios de la Región de Valparaíso sostienen que la intencionalidad en los incendios «es clara», y apuntan a que estos nuevos antecedentes impulsan con más fuerza la Comisión Investigadora que se está levantando en la Cámara de Diputados, con el fin de recopilar más información sobre el origen de los siniestros y las responsabilidades asociadas.

El diputado de Republicanos, Luis Sánchez, comentó que «la intencionalidad en esto es clara. Basta conversar con Bomberos y los expertos en incendios para saber que la mayoría de los incendios son intencionales. La pregunta es que ha hecho la Municipalidad y el Gobierno para garantizar que esos incendios no avancen hacia las ciudades, y la respuesta es que no hicieron nada».

El diputado Teao (IND- Evópoli) comentó que «la detección de cenizas de hidrocarburos en el incendio nos hace impulsar con aún más fuerza la Comisión investigadora que estamos levantando en la Cámara de Diputados».

«Si bien la justicia es quien debe hacer la investigación nuestro rol de fiscalización nos obliga a indagar todo lo relacionado a este tremendo siniestro y las responsabilidades de las autoridades en ello. Por ejemplo, que abordenos por qué en varias cuadras no había agua en los grifos para apagar el incendio y tanto más», comentó.

Desde RN, el parlamentario Andrés Celis, expresó que «la intencionalidad está clara y confirmada, y ahora hay que encontrar a cada uno de los responsables, determinar quienes están detrás, que sean enjuiciados, que todo el rigor de la ley caiga sobre ellos y las autoridades actúen en consecuencia ante estos graves delitos».

Añadió en esa línea que «hay personas fallecidas, desaparecidas, lesionadas, viviendas arrasadas, animales heridos, sueños rotos, caos y destrucción y todo este daño no puede quedar en la impunidad, porque estamos hablando de verdaderos atentados en contra de la vida, y aquí si bien la mayor responsabilidad es de quién originaron los incendios también se debe indagar la responsabilidad de las autoridades por ejemplo en el caso de Viña del Mar, por no tener plan de emergencias comunal vigente ni plan de evacuación».

En esa línea, el parlamentario reiteró que está recurriendo tanto a Contraloría, como al Ministerio Público e incluso a organismos internacionales, como la Corte Penal Internacional y la Comisión Internacional de Derechos Humanos.

Oficialismo

El diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, comentó a este medio que «la mayoría de los incendios son intencionales, pese a que la probabilidad de encontrar responsables muchas veces es baja, es menos de un 5%».

En esa línea, acotó que «el Estado va a poner todas sus herramientas para que se pague con la pena máxima, porque son incendios con resultados de homicidios, son catástrofes. Y por eso es importante que los proyectos de ley avancen para prevenir de que no vuelvan a ocurrir estos siniestros con la magnitud que ya conocimos».

«La Ley de Incendios, que está esperando hace bastante para ser votada, es una herramienta que nos permitirá obligar a generar cortafuegos, a una nueva zonificación urbana-rural donde se establezcan ciertas obligaciones para los propietarios y también para el Estado», cerró.

La diputada Carolina Marzán (PPD), expresó que «ya las autoridades han dicho que la intencionalidad es evidente y por eso la investigación y Fiscalía debe hacer lo suyo. La manera en como surgieron estos incendios hace evidente una intencionalidad y lo importante es definir el origen y objetivo de ella».

«Hay que despejar desde varias aristas porque vecinos me manifiestan que han recibido amenazas y gritos afuera de sus casas -cuyo origen no han podido definir-, con amenazas de seguir incendiando las viviendas que no has sido alcanzadas y eso crea pánico, intranquilidad, desvelos y debe investigarse», cerró.

Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC), comentó que «han apareciendo antecedentes que ratifican la intencionalidad del incendio en el Lago Peñuelas. Espero que el Ministerio Público lo esclarezca y que se aplique todo el peso de la ley a los criminales que pudieron estar detrás de esto».

/psg