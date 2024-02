La muerte del ex Presidente Piñera ha generado un terremoto político en el gobierno y el oficialismo. Si bien desde el Ejecutivo y el propio Presidente Gabriel Boric ya habían hecho algunas concesiones al gobierno anterior -como el reconocimiento al manejo de la pandemia-, el deceso del ex Mandatario precipitó una revalorización de la figura de Piñera y sus administraciones, que no estaba en los planes ni del Ejecutivo ni de los partidos oficialistas.

De hecho, al interior del oficialismo varios han comenzado a sacar la calculadora y observar cómo queda el escenario de aquí en adelante para el sector.

Y es que las decisiones que ha debido tomar el Ejecutivo no han sido sencillas, partiendo por el rol protagónico de los ministros durante los días de velorio y la postura que ha debido tomar el propio Presidente Boric frente a lo que fue el gobierno del ex Mandatario.

«Durante su gobierno, las querellas y recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable”, dijo el Presidente en su discurso en el funeral de Estado del ex Mandatario, cerrando así una semana donde Boric reconoció en varias ocasiones la figura de su antecesor y a quien definió como un «demócrata desde la primera hora».

La postura de Boric frente a la figura del ex Mandatario le ha abierto un flanco por la izquierda, pues su discurso condescendiente ha generado ruido especialmente en Apruebo Dignidad, donde creen podría comprometerse el apoyo de ese 30% de electorado más duro que respalda al gobierno y que viene identificado con el estallido de 2019.

Desde el Partido Comunista los reproches vinieron desde el timonel de la colectividad, Lautaro Carmona. “En el marco del estallido y la rebelión popular, hubo gravísimas violaciones a los derechos humanos en Chile. Lo concluyeron todos los organismos defensores de los derechos humanos reconocidos por la ONU. El Presidente Piñera tuvo una responsabilidad indesmentible en esa situación«, Sostuvo el presidente del partido.

A esas críticas se sumaron varios diputados y diputadas de la tienda. «Presidente, lo que fue mucho más allá de ‘lo justo y razonable’ fue haber sido el responsable político institucional de las graves y generalizadas violaciones de los derechos fundamentales durante la revuelta popular, de los más de 400 traumas oculares entre ellos Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, de las lesiones que incapacitaron a muchos, como Mario Acuña. Pretender que el expresidente Piñera utilizó ‘siempre, siempre, los mecanismos institucionales y democráticos’ es una forma de negacionismo, cómo sociedad no podemos amparar la impunidad y la falta de reparación a las víctimas», escribió en su cuenta de X la diputada PC Carmen Hertz.

La diputada también del PC, Daniela Serrano aseguró en tanto que «la posición que marca el Presidente de la República no es representativa de todas las fuerzas que fuimos oposición en ese contexto».

La molestia ha venido también de la ex convención, instancia que es vista como la expresión más fuerte del «octubrismo»: «Las concesión ideológicas que está haciendo la izquierda, lo pagará caro en lo político. ¡Vamos a la bancarrota!», advirtió, el ex convencional y ex diputado Hugo Gutiérrez.

En la misma línea, el también ex convencional, Jorge Baradit, cuestionó en redes sociales lo que cree es un retroceso del Gobierno. «Que pena ver a mi gobierno retroceder frente a los miles de casos de violaciones a los derechos de las personas cometidos por el gobierno anterior», sostuvo.

La posición del Presidente Boric frente a la figura del ex Presidente ha llevado a un nuevo enfrentamiento entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático. La tensión llevó incluso, a que la vocera de Gobierno, y militante del PC, Camila Vallejo saliera a defender la postura del Gobierno y del Presidente.

Municipales en riesgo

Mientras tanto, y en medio de los funerales de Estado del ex Mandatario, el Presidente Boric puso el acelerador a los trabajos en Valparaíso azotado por el incendio. En los últimos días se vio al Presidente activamente en terreno y nombró a la vocera Camila Vallejo como enlace del gobierno con la Región de Valparaíso, para según explicó el propio Presidente, «tener una visión global de todos los problemas”.

La gestión es precisamente uno de los temas que más se le ha destacado por estos días a los gobiernos del Presidente Piñera, sobre todo por su rol en la reconstrucción tras el terremoto de 2010, el rescate a los mineros y el manejo de la pandemia.

De ahí, que en el Ejecutivo saben que es clave dar muestras de esa capacidad ahora en Valparaíso, si no, puede transformarse en un elemento que reviva las críticas al gobierno, y lo que es más grave, ad portas de una elección municipal.

En los partidos dicen que si esta ya era une elección cuesta arriba, con un gobierno con bajos índices de popularidad y una crisis de seguridad a cuestas, con el fallecimiento del ex Presidente el escenario se complicó definitivamente, ya que hay un reposicionamiento de ese sector y sus figuras.

Junto con el rol que jugará la figura del ex Presidente, advierten, la revalorización de su gobierno también podría terminar catapultando definitivamente a Evelyn Matthei en las encuestas, lo que dejará al sector con un nuevo liderazgo encumbrado para las presidenciales, y haciendo de pieza clave para los candidatos a alcalde y gobernadores de la centro derecha.

Además, recuerdan varios, la tendencia siempre ha sido que quien gana las municipales, gana la elección presidencial.

Recuperar protagonismo y reposicionar figuras

En el oficialismo reconocen en privado que ante este escenario es clave recuperar protagonismo en los próximos meses y también que lo hagan las principales figuras del sector.

De ahí que el rol de Vallejo en la catástrofe de Valparaíso podría ser fundamental, ya que será el rostro del gobierno en la emergencia. Su nombramiento además, generó sorpresa, principalmente en el PS, ya que ese cargo lo asumiría la ministra de Defensa, Maya Fernández.

Al nombramiento de Vallejo, se suma además al papel que asumirá la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, quien fue designada como la encargada de liderar el Comité de Reconstrucción de la Región de Valparaíso.

Si bien los ministros no pueden hacer campaña, su imagen o buena valorización ayuda a darle fuerza a los candidatos del sector. Pero no solo eso, en el oficialismo y el Ejecutivo no es un misterio que Vallejo es una de las cartas presidenciales del sector, por lo que es un liderazgo que no solo hay que cuidarlo, sino también potenciarlo.

En ese vereda aparece también la ministra del Interior, Carolina Thoá, quien acompañó al Presidente Boric a recibir los restos del ex Mandatario. Sin embargo, en los partidos oficialistas también son consciente de que la titular de Interior ha debido pagar los costos de ser el rostro de la crisis de seguridad.

En el bloque, algunos sectores esperan, además, que la ex Presidenta Michelle Bachelet siga ganando protagonismo y que llegue, al menos a la municipal, como una posible carta presidencial.

En el oficialismo apuntan a no escatimar en esfuerzos y que todos los rostros deben estar disponibles para ayudar en la campaña. Por eso varios lamentan la decisión del ex Presidente Ricardo Lagos de retirarse de la vida pública.

Reforma de pensiones y el «clima de acuerdos»

Donde sí el gobierno estaría viendo una oportunidad, es en el aparente clima de acuerdos que se ha generado en el país tras la muerte del ex Presidente Piñera.

El Ejecutivo, de hecho, ha destacado ese como uno de los rasgos del ex Mandatario y en el oficialismo apuestan a que este ambiente pueda ayudar a destrabar la reforma de pensiones que se comenzará a discutir en marzo en el Senado y que se ha transformado en el último bastión del gobierno para intentar dejar un legado o alguna reforma importante.

Esa sería una de las razones por las que el Presidente Boric habría optado por jugar un rol importante en los funerales de Estado, y que también lo hicieran sus ministros.

De hecho, la ministra del Trabajo, Jeannete Jara, encabezó el jueves una de las guardias de honor que realizaron los secretarios de Estado al ex Mandatario.

A su llegada, y pese a las críticas que han surgido desde Apruebo Dignidad al rol que ha jugado el gobierno en la última semana, la ministra Jara aseguró que «nuestras convicciones no se mueven un ápice por entregar respeto a quienes se lo merecen».

Jara valoró, además, el clima de acuerdo que se ha ido generando. Consultada por los dichos del diputado jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, quien aseguró que el cambio de tono y la valoración que ha tenido el Presidente Boric con Piñera puede marcar «un antes y un después» en la relación de Chile Vamos con el Ejecutivo, la secretaria de Estado dijo que «ojalá así sea, pero creo que eso también se verá en los días posteriores».

Original de El Líbero

