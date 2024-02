Un grupo de diputados de Renovación Nacional (RN) buscará reponer, mediante un proyecto de ley, la figura de la Primera Dama, que fue disuelta durante el Gobierno de Gabriel Boric.

La idea se gestó después de los funerales del expresidente Sebastián Piñera, donde su viuda Cecilia Morel, ex Primera Dama, recibió el cariño de las personas y autoridades que llegaron a despedir al exmandatario.

El diputado Diego Schalper contó, mediante redes sociales, que junto a los parlamentarios y parlamentarias Ximena Ossandón, Sofía Cid y Andrés Longton, trabajarán en un proyecto de ley para organizar y delimitar el cargo.

“Hay varias tareas que surgen. Pero una que es urgente es reponer y organizar la figura de la Primera Dama. Cuanto cariño despierta y que importante es en el corazón de Chile. Haremos un proyecto de ley”, dijo Schalper mediante sus redes sociales.

En la misma línea, la diputada Ossandón recordó a las anteriores mujeres que ocuparon el cargo durante el retorno a la democracia.

“Una persona sin vínculo legal alguno llega a La Moneda y termina con una institucionalidad querida y apreciada por la ciudadanía, me produce frustración. Cecilia Morel, Marta Larraechea, Luisa Durán y Leonor Oyarzún han hecho por el país más que muchos”, planteó.

En conversación con La Tercera la propia diputada anticipó que la idea es que el proyecto entre la “libertad para hacerlo o no, que no sea una obligación, pero que exista, que no se destruya”.

“Por lo menos, exigir que tengan algún vínculo legal con la pareja, para que de alguna forma sí se le pueda transmitir el poder para hacer estos cambios profundos”, explicó.

Irina Karamanos, la última Primera Dama

Con la llegada de Gabriel Boric al poder, su pareja de ese entonces Irina Karamanos asumió el rol que habitualmente tenía la Primera Dama, que se centraba principalmente en administrar actividades sociales de la presidencia, y por eso recibía el nombre de Coordinación Sociocultural de la Presidencia.

Sin embargo, y tal como habían anticipado en la campaña presidencial, la institución fue siendo modificada y, en diciembre de 2022 se oficializó su cierre con la salida de Karamanos.

En concreto, las coordinaciones que estaban a cargo de aquella área fueron derivadas a otros ministerios competentes que asumirían esa tarea.

«El que este gobierno contribuya a la modernización institucional tiene que ver con dejar un Estado más liviano y funcional a las necesidades contemporáneas», dijo Karamanos a su salida del cargo.

“Se trata del cumplimiento de un compromiso que tomamos como gobierno cuando asumimos y desde mi perspectiva esto es un avance importante», añadió.

