-Tu postulación como alcalde de Santiago respaldado por figuras del PS, generó resistencia y crítica en el Partido Comunista, donde son de la tesis de que “el que tiene mantiene” y deberían dejarle ese cupo despejado a la alcaldesa Irací Hassler ¿Qué opinas?

-Yo creo que el Partido Comunista ha sobrerreaccionado en distintos ámbitos. Sobrerreaccionó a esta posibilidad de una alternativa en Santiago, así como sobrerreaccionó en el funeral de Estado del expresidente Piñera. Esta elección municipal que viene es la primera con voto obligatorio y si extrapolamos lo que la alcaldesa Irací Hassler obtuvo en votación en 2021 al padrón actual, hoy día la representatividad de ella llega a un 20%. Por lo tanto, creo que es relevante hacer este proceso de primarias para revitalizar los liderazgos. Y no tener miedo a preguntar a los vecinos y vecinas.

-Mencionas el funeral de Piñera, ahí el PC, salvó los ministros, no asistió. Pero también hubo crítica a que la alcaldesa Hassler no fuera a la Catedral ni al velorio ni autorizara poner un libro de condolencias en la municipalidad ¿Cómo alcalde hubieras actuado de otra forma?

-Claro, hay formas distintas. Bueno, entiendo que ella estaba de vacaciones y participó de las exequias el alcalde subrogante, que es el administrador municipal. Estábamos en presencia de una muerte trágica, de un ex Presidente elegido dos veces democráticamente, yo hubiera dado la posibilidad de poner ese libro de condolencias. Son estilos distintos. Porque a la larga era un funeral de Estado. El alcalde de Santiago le entrega las llaves de la comuna a las autoridades cuando vienen a Chile. Cumple un rol protocolar. Faltó haber puesto este libro de condolencias.

-Y respecto a las críticas del PC al discurso de Boric en el funeral. ¿Qué te pareció la frase cuando dijo que la oposición a Piñera en ocasiones “fue más allá de lo justo y razonable”?

-Yo creo que el comportamiento del Presidente Boric estuvo a la altura de un gran estadista. No solamente en el discurso, sino que en todo el proceso de las exequias del expresidente Piñera. Yo me quedo con las palabras del Presidente que tienen que ver con que no se le reconocieron las políticas públicas que fueron creadas bajo el gobierno de Piñera, el posnatal de seis meses, la reconstrucción tras el terremoto del 2010, el tema de los mineros, la PGU, el rol del Estado en la pandemia.

-La crítica del PC apunta a que se estaban relativizado -algunos hablaron de negacionismo- los casos de violación de los derechos humanos que hubo tras el estallido. ¿Cómo ves eso?

-No, yo creo las palabras del presidente Boric no apuntaban a esas circunstancias. La historia lo tiene claro y los informes de Derechos Humanos están ahí. El propio presidente Piñera pidió a la ONU que viniera a hacer el informe. Aquí hubo violación de los derechos humanos, más de 300 personas mutiladas y ahí hay responsabilidades políticas, por cierto. Lamentablemente los tribunales no avanzaron en responsabilidades penales.

-El PS y la presidenta del partido, Paulina Vodanovic, dicen que el PC está tomando una postura demasiado crítica al gobierno en muchos temas.

-A los compañeros comunistas no sé qué les está pasando, pero en un tiempo se han puesto bastante críticos, cuando se discuten las prórrogas de los estados de excepción, estaban en contra de citar al Cosena. Falta un poco más de ponerse detrás de la figura del presidente. Yo creo que llegó el momento de sentarse a la mesa y llegar a acuerdos. Por eso hacemos un llamado a los compañeros comunistas a tomar más en consideración esos tópicos.

-Respecto a la comuna de Santiago, que ayer estuvo de aniversario cumplió 483 años, el ex alcalde Jaime Ravinet dijo que es un aniversario triste por la mala gestión de la alcaldesa y el abandono…

-Ravinet es uno de los grandes alcaldes que ha tenido Santiago. Fue un buen período. Así lo definiría.

-Él dijo que había cierto clima de abandono en la comuna, pero la alcaldesa Hassler señala que Santiago está mejor que hace dos años. ¿Dónde te posicionas tú entre esas dos visiones?

-El decaimiento de Santiago viene desde la gestión de Felipe Alessandri de todas maneras. Ahí tiene un punto la alcaldesa Irací. Cuando asume la gestión encuentra a Santiago hacia abajo en todos los ámbitos, le tocó asumir saliendo el estallido y entrando la pandemia. Ahora, si vemos los números Santiago tiene la mayor tasa de homicidios, de hecho el barrio Yungay es el que tiene más homicidios a nivel nacional. Es preocupante lo que está pasando en el casco histórico donde empresas, oficinas, tiendas, se están yendo.

-¿Qué se requiere hacer?

-Necesitamos ahí remecer, necesitamos hacer acciones concretas, instalar una mesa con la Cámara de Comercio, hablar con la Asociación de Bancos, tener políticas públicas, a lo mejor estudiar una moratoria para que los grandes estudios de abogados y las grandes tiendas vuelvan a Santiago, pensar en el impuesto capital que Santiago pueda recibir algún retorno económico por recibir un millón y medio de personas diarias. Si a eso se refiere el exalcalde Ravinet, está en lo cierto. Hay abandono, no hay que ser ciego.

-¿Y respecto al discurso de Irací Hassler?

-Yo creo que le faltó hacer una autocrítica a la alcaldesa. Ha faltado en la gestión. Por ejemplo, instalar una mesa para reimpulsar Santiago, desde Jaime Ravinet a Irací Hassler.

-En materia de seguridad ¿cuáles son tus propuestas?

-Lo que estamos planteando es que cada barrio de la comuna tenga sala de espejo. O sea, salas donde está el control de cámaras y darle atribuciones a los comités de seguridad vecinales, que sean los ojos y los oídos de la autoridad de nuestros barrios en coordinación con Carabineros, con nuevos retenes en Yungay y Matta Sur. E incorporar nueva tecnología, tener drones con parlante, particularmente en los parques y barrios.

-Para el aniversario de Santiago propusiste un proyecto para la autopista Norte-Sur ¿En qué consiste?

-Queremos recuperar un proyecto del Bicentenario para Santiago que es techar la Norte-Sur, que hoy día te quiebra Santiago. Este proyecto fue presentado en la época del alcalde Raúl Alcaíno y después también lo planteó la alcaldesa Carolina Tohá. Es techar parte de la Norte-Sur para tener ciclovías, áreas verdes. Hacer un paseo peatonal elevado como existe algunas ciudades del mundo. Hay un anteproyecto, hay que ponerle los números y ponerse a trabajar. Yo creo que Santiago hace mucho tiempo que no piensa en grande.

Entrevista de Juan Pablo Sallaberry para Ex Ante