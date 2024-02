La muerte del ex Presidente Sebastián Piñera sigue generando impacto en la política nacional. La suerte de autocrítica que realizó el Presidente Gabriel Boric en el funeral de su antecesor, cuando dijo que “las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones, más allá de lo justo y razonable”, causó recriminaciones desde el Partido Comunista, generando un duro cruce entre esa colectividad y el Partido Socialista.

Mientras, desde Chile Vamos piden retirar las querellas que se le hicieron a ex autoridades de gobierno durante el estallido de octubre de 2019 en Chile. Y, además, preparan un homenaje al ex Mandatario el próximo 6 de marzo.

En un nuevo «Mirada Líbero» la ex ministra y ex constituyente Marcela Cubillos se refirió a estos hechos y a los efectos políticos para su sector tras la muerte del ex Presidente Piñera.

«¿Qué mea culpa? Lo que hay ahí no es un mea culpa»

«Fui al funeral del Presidente Piñera y cuando estábamos en el acto en el ex Congreso, escuchaba el discurso del Presidente Boric y lo encontré un discurso bastante pequeño. Entonces, cuando a la salida, a uno le preguntan por el ‘mea culpa’, la primera sorpresa de uno es ¿qué ‘mea culpa’? Lo que hay ahí no es un ‘mea culpa’. Él simplemente dice que las querellas y las discriminaciones han ido más allá», dijo Cubillos sobre las palabras del actual Mandatario durante el velorio.

«Lo que ellos hicieron no fue una oposición dura. La oposición dura fue la que pudimos haber hecho nosotros durante los gobiernos de la Concertación. Lo que ellos hicieron fue tratar de sacar por la fuerza a un Presidente democrático. Ya sea validando la violencia o con dos acusaciones constitucionales en contra del Presidente, que ellos votaron a favor», sostuvo.

«O sea, si de ellos hubiera dependido, el Presidente Piñera no terminaba su período. Eso no es una oposición dura, es una oposición antidemocrática. Y por lo tanto, acá lo que se requiere son hechos», agregó la ex ministra en relación a la «autocrítica» de Boric.

«Uno, que hubieran condenado y abandonado su promoción o validación de la violencia. Cuando vemos hoy día a un gobierno que ha indultado y sigue financiando a los violentistas de esa época. Y en segundo lugar, si las querellas fueron más allá de lo razonable. Bueno, lo lógico es que él pida y ejerza liderazgo para que se retiren las querellas que aún están abiertas en contra de los ministros y subsecretarios», dijo.

«Ya están recurriendo a la Real Academia Española para tratar de interpretar lo que dijo el Presidente Boric«

Cubillos se refirió a las explicaciones que han dado las ministras Tohá y Vallejo sobre las palabras del Presidente Boric, asegurando que no se refería a las acciones legales contra la administración Piñera cuando utilizó la palabra «querellas», sino más bien a otras acepciones de la palabra.

Ante ello, dijo: «Las explicaciones que yo he visto son increíbles. Ya están recurriendo a la Real Academia Española para tratar de interpretar lo que dijo el Presidente Boric«.

«Leía a Camila Vallejo decir que ellos siempre habían actuado por la vía democrática como oposición. Lo que es definitivamente una mentira. Ellos validaron, promovieron la violencia en contra del Presidente. Y, cuando llegan al poder indultan a violentistas. Hoy los siguen financiando. Esa no es una oposición democrática».

«A ratos parece más bien un ruego a la oposición para que le dé votos para sus malas reformas»

En la misma línea, la ex ministra advirtió que «la gente está súper aburrida de los discursos grandilocuentes. Y ellos son campeones para eso. De hecho, creo que no es la primera vez que el Presidente Boric intenta un ‘mea culpa’. A ratos parece más bien un ruego a la oposición para que le dé votos para sus malas reformas, más que una acción concreta, sincera, de reparar el daño que se causó a un gobierno democrático».

Sobre las propias filas del Gobierno, que se han enfrentado tras estas declaraciones, Cubillos sostuvo que «llama la atención que hoy día el socialismo pretenda desmarcarse o diferenciarse, cuando gobiernan abrazados. El socialismo se incorpora al gobierno del Presidente Boric sin pedir ni un milímetro de cambio ni de la agenda ni del programa del Presidente Boric».

«Y el Partido Comunista hace rato que está en una posición de gobierno y oposición al mismo tiempo. Lo lógico, en vez de seguir este juego de máscaras, es o el Partido Comunista quiere seguir en el gobierno o se va a retirar, pero el Presidente Boric deja bastante que desear en su liderazgo», agregó.

«Para enfrentar a este gobierno y poderlo reemplazar, se requiere una unidad de las oposiciones»

Respecto a los efectos políticos y electorales que deja la muerte del ex Presidente Piñera, y el escenario para la centroderecha, la ex ministra afirmó que «la unidad de las oposiciones para enfrentar las próximas elecciones y poder reemplazar a este gobierno y a esta coalición que tanto daño está haciendo, esa es la agenda que debiera marcar hacia adelante el futuro».

«Ojalá pudiéramos llegar con un solo candidato a la primera vuelta, en que hubiera una gran primaria, no del sector, sino de las oposiciones, en que pudieran participar Evelyn Matthei, Ximena Rincón, candidatos de Renovación Nacional, Rodolfo Carter, etc. Que exista una gran primaria de oposiciones y que pudiéramos llegar unidos a la primera vuelta«, dijo.

A su juicio, «si hay algo que hay que aprender de todo esto es que la derecha no puede estar siempre buscando una persona o girando en torno a un liderazgo», y que «las oposiciones no vamos a llegar al gobierno si no se ganan las municipales, y no vamos a poder gobernar si no se ganan las parlamentarias«.

«Chile merece mucho más que este gobierno. Y por lo tanto, yo siempre he estado por la posibilidad de la unión más amplia posible», agregó Cubillos.

Por último, en cuanto al proceso de reconstrucción tras los incendios de Valparaíso, criticó: «Claramente en un gobierno en que el líder hubiera sido el Presidente Piñera, a ningún ministro le hubiera aceptado decir que va a tener un plan de reconstrucción para la tercera semana de marzo. Estarían trabajando 24/7 para darle solución a las familias que hoy día no tienen nada y lo perdieron todo. Entonces creo que el contraste es lo que más daño les hace. Es un contraste muy fuerte frente a un gobierno que ha demostrado ser completamente ineficaz«.

