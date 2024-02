El opositor ruso y principal adversario del Kremlin Alexei Navalny murió este viernes en la cárcel del Ártico donde purgaba una pena de 19 años, informaron los servicios penitenciarios.

La Unión Europea considera que el “régimen ruso es el único responsable” por la muerte de Navalny, afirmó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Navalny “luchó por los valores de la libertad y la democracia. Por sus ideales, hizo el máximo sacrificio”, señaló Michel en la red X. “Los luchadores mueren, pero la lucha por la libertad no termina nunca”, añadió.

Por su parte, el presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, fue tajante y no dejó lugar a dudas sobre lo que cree que sucedió: “Fue brutalmente asesinado por el Kremlin”, indicó en su cuenta en X. “Eso es un hecho y es algo que uno debería saber acerca de la verdadera naturaleza del actual régimen de Rusia. Mis condolencias a la familia y amigos”, agregó.

En tanto, el ministro francés de Exteriores, Stéphane Séjourné, afirmó que Navalny “ha pagado con su vida su resistencia a un sistema de opresión”, el del “régimen” de Vladimir Putin.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Séjourné ha señalado, refiriéndose al fallecimiento anunciado hoy por los servicios carcelarios rusos, que la muerte de Navalny, de 47 años, en una colonia penitenciaria “nos recuerda la realidad del régimen de Vladimir Putin”.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que Rusia tiene “preguntas muy serias que responder” por la muerte de Navalny y también exigió a Moscú establecer todos los hechos sobre lo sucedido.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo que la muerte del opositor ruso es una “terrible noticia” y una “enorme tragedia” para el pueblo de ese país. “Como el más feroz defensor de la democracia rusa, Alexei Navalny demostró un coraje increíble a lo largo de su vida”, escribió Sunak en X; y agregó que sus “pensamientos están con su esposa y el pueblo de Rusia”.

El jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, exigió que se aclaren “las circunstancias” de la muerte del opositor ruso, quien falleció “durante su injusto encarcelamiento por motivos políticos”.

El premio Nobel de la Paz Dmitry Muratov manifestó a la agencia de noticias Reuters que la muerte de Navalny fue un “asesinato” y acotó que creía que las condiciones carcelarias habían provocado su fallecimiento.

Otra personalidad que se manifestó fue el canciller alemán, Olaf Scholz, quien calificó de “terrible” la información sobre la muerte del líder opositor ruso y dijo que éste pagó su valentía con la vida cuando regresó a Rusia tras recuperarse en Berlín de un envenenamiento. “Es algo muy desconcertante. Conocí a Navalny en Berlín cuando intentaba recuperarse” en una clínica de la capital alemana del envenenamiento que sufrió con un agente tóxico en 2020, señaló al inicio de una rueda de prensa con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, quien está de visita en Alemania.

El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, se mostró “muy consternado” por la noticia, que ilustra la “brutalidad sin precedentes” del régimen del presidente ruso, Vladimir Putin. “Muy consternado por la noticia de la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny. Ilustra la brutalidad sin precedentes del régimen ruso”, dijo en un mensaje en su cuenta oficial en X.

Según el político neerlandés, cuyo nombre suena con fuerza como principal candidato a ser el próximo secretario general de la OTAN, “Navalny luchó por los valores democráticos y contra la corrupción”.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, país que sufre la invasión rusa, dijo que es “obvio” que Navalny fue asesinado por el régimen de Vladimir Putin, quien debe rendir cuentas por su muerte.

“Obviamente fue asesinado por el régimen de Putin. Como miles de otros que han sido torturados”, dijo Zelensky, añadiendo que esto demuestra por qué Putin debe “perderlo todo y responsabilizarse por sus acciones”.

En tanto, la Casa Blanca subrayó que, de confirmarse, la muerte de Navalny es una “terrible tragedia”. En declaraciones a NPR, el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, añadió que la “larga y sórdida” historia del Kremlin de dañar a sus oponentes “plantea preguntas reales y obvias sobre lo que pasó aquí”.

Minutos más tarde, se expresó el secretario de Estado, Antony Blinken, quien dijo que Rusia “es responsable” del fallecimiento del opositor.

“Su muerte en una prisión rusa y la fijación y el miedo de un hombre sólo subrayan la debilidad y la podredumbre en el corazón del sistema que Putin ha construido”, dijo Blinken al margen de la Conferencia de Seguridad de Munich en Alemania.

Navalny fought bravely against corruption.

Putin’s Russia fabricated charges against him, poisoned him, sent him to an arctic penal colony & now he has tragically died.

Putin should be accountable for what has happened – no one should doubt the dreadful nature of his regime.

— David Cameron (@David_Cameron) February 16, 2024