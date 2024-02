De una tragedia se pueden sacar lecciones, de ahí a que además se quiera utilizar para fines políticos, mejor dicho designar quien aparecerá en la foto para las próximas elecciones, y peor aún tomar palabras del ex Presidente Piñera, y utilizarlas a destiempo, o en otro momento en que vivimos, por parte de la “niñita bonita,” simplemente es de una miseria inconmensurable.

Se insiste, por parte del gobierno, tener algo que mostrar, después de casi 2 años, en que solo se han dedicado a hablar y no generar empleo, ni concretar condiciones básicas de seguridad, por lo mismo, hoy quieren, y a cualquier precio, aprobar una reforma previsional, que cuando eran oposición negaron la sal y el agua y mucho más. Hacen caso omiso a lo que las personas manifiestan que es que el 6% adicional, de cargo del empleador, sea del trabajador y este aumente los ahorros en cada cuenta individual de cotización obligatoria.

El manoseado concepto de “solidaridad”, que consiste en dar algo a alguien, ya sea en lo material o emocional, sin esperar nada a cambio, es algo que todos en algún momento hemos recibido ya sea de parte de particulares, también del estado, que lo componemos todos los que pagamos nuestros impuestos, y es loable, sin embargo, algunos gobiernos y sus políticos, abusan de esta palabra y es fácil decir tengan “empatía” como dijo la ministra Jara, pero agreguemos con la plata ajena.

Por otra parte, cuando vemos como se despilfarra los recursos de nuestros impuestos, cuando se contratan más de 94.000 nuevos funcionarios, y no por ello es más eficiente o atienden mejor, ni que decir que cuando un gobierno no es capaz de cuidar edificios de sus ministros y se roban los computadores, hoy nos piden “solidaridad”, y administración de nuestros ahorros previsionales, hay que preguntarse, quien nos asegurará que ese dinero no se perderá, o irá a otras fundaciones truchas o al bolsillo de que personaje que no sabe cuidar la casa, tal vez sería como dejarle al ladrón las llaves en la puerta.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com