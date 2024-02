En una declaración emitida este miércoles, el equipo médico de la Casa Blanca aseguró que el presidente Joe Biden, se encuentra “apto para sus funciones” tras el examen físico anual realizado al mandatario demócrata.

El estudio concluyó que no existen inquietudes recientes respecto a su condición médica, anticipándose a que este informe será el definitivo previo a las elecciones presidenciales de noviembre.

“El Presidente se siente bien y el examen físico de este año no identificó nuevas preocupaciones. Continúa estando en condiciones de desempeñar su deber y ejecuta plenamente todas sus responsabilidades sin ninguna exención ni adaptación”, indicó el doctor Kevin O’Connor.

El médico señaló que Biden “es un hombre de 81 años sano, activo y fuerte, que sigue en condiciones de ejecutar con éxito las funciones de la Presidencia, incluidas las de jefe de Gobierno, jefe de Estado y Comandante en Jefe”. El mandatario se mantiene estable, incluida su fibrilación auricular asintomática, su marcha rígida y sus alergias estacionales.

“El presidente se está adaptando bien a un nuevo dispositivo que le ayuda a controlar su apnea del sueño y ha experimentado algunas molestias en la cadera, pero que también hace ejercicio cinco veces por semana”, afirmó.

Desde la apnea del sueño hasta la artritis, el informe de salud de Biden “parece bastante común y corriente para una persona de 81 años”, dijo el Dr. Jeffrey A. Linder, jefe de medicina interna general de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

Tras la revisión, Biden, en declaraciones a los periodistas, bromeó diciendo que los médicos piensan que parece “demasiado joven”. Aseguró que “todo está en orden” y que no hay diferencias significativas respecto al año pasado.

Aunque O’Connor afirmó que “no hay nuevas preocupaciones”, no se realizó ninguna prueba cognitiva en esta ocasión, ya que no se consideró necesaria. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, explicó en una rueda de prensa que el presidente no necesita dicha prueba, ya que realiza evaluaciones cognitivas diarias al abordar diferentes temas.

“Esta no es mi evaluación. Es la evaluación del doctor del presidente. También es la opinión del neurólogo que ha hecho esa evaluación. Voy a reiterar esto, el presidente pasa una prueba cognitiva todos los días, a medida que pasa de un tema a otro, tratando de entender el nivel de cada tema”, afirmó Jean-Pierre.

La portavoz estadounidense insistió en que Biden ha sido capaz de ejercer su labor en los últimos tres años y subrayó que “no hay que olvidar que está liderando una Presidencia histórica”.

A principios de mes, el fiscal especial Robert Hur descartó presentar cargos contra Biden en el caso de los documentos clasificados, citando limitaciones significativas debido a la avanzada edad del presidente y su cooperación durante el proceso.

Biden, al comentar sobre el informe, reiteró que su “memoria está bien” y defendió su historial desde que asumió la presidencia.

“Echa un vistazo a lo que he hecho desde que soy presidente. Ninguno de ustedes pensó que podría superar ninguna de las cosas que conseguí sacar adelante”, dijo Biden.

El informe médico tras el chequeo anual del año pasado concluyó que Biden gozaba de buena salud y era “apto” para seguir ejerciendo el cargo.

”Es un hombre de 80 años sano, vigoroso y apto para ejercer con éxito las labores de la Presidencia, incluidas las tareas de jefe del Ejecutivo, jefe de Estado y comandante en jefe”, afirmó entonces el médico de la Casa Blanca.

Muchos estadounidenses, incluidos los demócratas, han expresado sus reservas acerca de que Biden busque un segundo mandato durante las elecciones de noviembre. Sólo el 37% de los demócratas dice que Biden debería buscar la reelección, frente al 52% antes de las elecciones de mitad de período de 2022, según una encuesta de The Associated Press.

(Con información de EFE, Europa Press y The Associated Press)

