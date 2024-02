“Nos vamos igual o más preocupados”, dijo el presidente de la UDI Javier Macaya al abandonar un encuentro de casi dos horas que sostuvieron este miércoles los máximos representantes de la oposición con un grupo de ministros liderados por Carolina Tohá para abordar el secuestro del ex teniente Ronald Ojeda, un disidente del régimen de Maduro que fue secuestrado hace una semana en Independencia. En la reunión, el Ejecutivo les explicó los alcances del acuerdo firmado con Venezuela contra el crimen organizado e indicaron que no se ha hecho traspaso de información al régimen de Maduro. En este contexto saltó la situación de Juan Andrés Lagos, un histórico del PC e integrante de la Comisión Política que asesora a la Subsecretaría del Interior desde que arrancó la administración Boric y que hace unos días defendió la tesis de no prejuzgar al régimen de Maduro.

Qué observar. Hasta La Moneda llegaron la tarde de este miércoles los presidentes de Chile Vamos, el Partido Republicano y Demócratas para reunirse con un grupo de ministros liderados por Carolina Tohá. La reunión tenía por objetivo abordar los posibles antecedentes que manejaría el Ejecutivo respecto del secuestro del ex teniente Ronald Ojeda, ocurrido hace una semana.

Horas antes, la oposición había criticado el convenio firmado en enero por el subsecretario Manuel Monsalve con el régimen de Maduro para enfrentar el crimen organizado.

Parlamentarios de la UDI recurrieron a la Contraloría para que se pronuncie respecto de si el acuerdo debió haber sido autorizado por el Congreso y desde Demócratas plantearon que el convenio no cumplía estándares mínimos.

La oposición se encuentra analizando el séptimo punto del convenio, que incluye la posibilidad de requerir antecedentes penales de blancos investigativos de “delitos violentos”.

La Moneda descartó que Caracas haya solicitado información sobre Ojeda, pero para algunos la redacción conocida del texto abre el riesgo potencial de recibir peticiones sobre disidentes con antecedentes en Venezuela.

Si bien el subsecretario Monsalve había dicho durante la mañana que el acuerdo aún no estaba operativo, el tema cruzó la conversación en La Moneda.

“Nos vamos igual o más preocupados”. A la salida de la reunión, en un punto de prensa realizado en los patios de La Moneda, el presidente de la UDI Javier Macaya marcó el tono de lo que había sido el encuentro: “Llegamos preocupados y lamentablemente, nos hubiese encantado que la situación fuese distinta, nos vamos igual o más preocupados”.

El punto era compartido por todos los representantes de la oposición.

Lo primero que molestó fue que, como era esperable, el gobierno no entregó antecedentes de la investigación que lleva el Ministerio Público, de carácter secreta.

Pero, quizás más importante aún, fue otro punto que marcó parte de la conversación: Quiénes del Ejecutivo tienen acceso a la información que entrega la fiscalía y la PDI.

“Si es que hay quienes, dirigentes del Partido Comunista, simpatizantes y cercanos, estrechos colaboradores, como sean ellos mismos denominados del Gobierno de Nicolás Maduro, están teniendo acceso a la información, lo encontramos grave y por lo mismo no se nos dio mucha respuesta”, señaló Arturo Squella, presidente del Partido Republicano.

El asunto fue reforzado por Macaya y también por el presidente de RN, el senador Rodrigo Galilea, quien incluso dijo lo siguiente: “Que hayan asesores de la Subsecretaría del Interior, que hagan declaraciones defendiendo al Gobierno de Maduro, sin tener mayores antecedentes, y deslizando otras teorías, nos parece un sin sentido que perjudica la causa. El subsecretario Monsalve creemos que entendió este punto”.

Un histórico del PC y defensor de Maduro. A quien se refirieron los tres presidentes de los partidos de oposición fue a Juan Andrés Lagos, histórico militante del Partido Comunista, integrante del Comisión Política de dicha colectividad y que se desempeña como asesor del subsecretario Monsalve desde abril de 2022, vale decir, un mes después de que el Presidente Gabriel Boric llegó a La Moneda.

Según transparencia activa, su rol es “asesorar al gabinete del sr. subsecretario del Interior en materias programáticas, de contingencia social y política, elaboración de informes, documento e insumos sobre contingencia política y gubernamental”, además de “elaborar recomendaciones, sugerencias y propuestas de acciones de carácter gubernamental” y realizar el “monitoreo y seguimiento de la agenda pública y parlamentaria”.

El domingo, en entrevista con El Mercurio, Lagos planteó sobre el secuestro a Ojeda que se estaban haciendo “especulaciones terribles” que “apuntan principalmente a tratar de debilitar, romper, todo tipo de interacción entre Chile y Venezuela respecto de temas tan importantes como el narcotráfico, el lavado de dinero, crimen organizado”.

“Desde Venezuela han planteado que no tienen ninguna relación con este acontecimiento. Me refiero particularmente a la representación en el Parlamento de Diosdado Cabello. Creo que eso es un dato importante a considerar”.

Lagos, un hombre del aparato comunista, es reconocido al interior del PC como un dirigente que respalda al régimen de Maduro, un asunto que no es compartido por la generación de recambio, que tienen una visión más desprendida de los regímenes totalitarios.

Para los representantes de la oposición que estuvieron este miércoles en La Moneda es inviable que Lagos siga trabajando en la Subsecretaría del Interior, ya que sostienen que no puede tener acceso a información de los avances de la investigación.

La directiva del PC, por lo demás, se inclinó por una tesis funcional al régimen de Maduro, levantando incluso la sospecha de que la CIA está detrás del secuestro del ex teniente Ojeda.

Al menos una parte de la oposición espera que Lagos de un paso al costado en la Subsecretaría, aunque aquello no fue planteado directamente en el encuentro.

Lo que sí se dijo fue que otro riesgo de la presencia del dirigente del PC en Interior apunta a que podría levantar teorías sin asidero sobre el secuestro dentro del gobierno.

El convenio que firmó Monsalve. La reunión con la oposición duró casi dos horas. A la salida del encuentro, los representantes de partidos conversaron respecto del tono en el que saldrían a dar declaraciones por alrededor de dos minutos.

De ahí que luego de la cita las declaraciones de los 5 presidentes de las colectividades de oposición fueron en la misma línea.

La primera en hablar fue la timonel de Evópoli, Gloria Hutt, quien postuló que luego del encuentro quedaron preocupados “por las implicancias de seguridad que tiene para todas las personas en nuestro territorio”.

Respecto a la firma del convenio, la presidenta de Demócratas, la senadora Ximena Rincón, planteó: “Toda la información que nos han entregado hace concluir que el convenio ni siquiera es necesario porque las policías trabajan coordinadamente, las fiscalías trabajan coordinadamente y no necesitaban este convenio”.

Según quienes estuvieron presentes en la reunión en La Moneda, el Ejecutivo les explicó que el convenio sólo busca poder realizar intercambio de información relativa al crimen organizado, le reiteraron a la oposición lo mismo que dijo Monsalve la mañana del miércoles en entrevista con Radio Duna respecto de que el acuerdo no estaba operativo, y que no se ha realizado ningún traspaso de información a Venezuela.

Pero lo planteado por Rincón en el punto de prensa también fue expuesto en la reunión en privado con los ministros, explicitándoles que consideraban que era innecesario y que el Ejecutivo no debió firmar un acuerdo con un régimen dictatorial.

