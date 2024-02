A un día de abrir las sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente argentino, Javier Milei, concedió una entrevista al diario económico inglés Financial Times y aseguró que no necesita al Legislativo para avanzar con las reformas que no pudo sacar todavía, sobre todo después de 2025. «Estoy haciendo lo que los libros dicen que debo hacer», afirmó para defender su programa, además de indicar que si logra sacar el cepo al dólar a mitad de año se podría dar un «punto de despegue» para Argentina. Asimismo el Mandatario descartó un levantamiento social en medio de su gestión, aunque marcó una excepción en caso de que haya «infiltrados extranjeros» en el país.

«Hay cero posibilidades de que se produzca un levantamiento social, a menos que haya un evento motivado desde la política o (uno que involucre) a infiltrados extranjeros», indicó este jueves, a la vez que remarcó que de la pobreza -que en el país llegó a más de 57% en enero, según la Universidad Católica Argentina (UCA)- no se sale «por arte de magia» sino con «capitalismo, ahorro y trabajo duro».

Al respecto de los supuestos infiltrados, el líder libertario marcó que activistas de Venezuela y Cuba participaron de las últimas protestas contra su administración «disfrazados de fotógrafos» y acotó: «Los gobiernos de izquierda trabajan juntos para intentar sabotear a aquellos que no son como ellos».

Convencido de que con sus medidas evitó la hiperinflación en el país, como ya hizo otras veces Milei dijo que el objetivo es continuar con la baja en el indicador y terminar de limpiar el balance del Banco Central. «Una vez que esté limpio, planeamos levantar los controles cambiarios. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que podríamos hacerlo a mitad de este año», insistió después también de la reunión con la número dos del organismo, Gita Gopinath, la semana pasada, y de que el miércoles el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, se encontrara con la líder de la entidad que supervisa el acuerdo con Argentina, Kristalina Georgieva.

Con la ley ómnibus caída y mientras crece la expectativa sobre el discurso que dará el viernes por la noche en la apertura del año legislativo, ya que giró duras críticas sobre todo a los diputados en las últimas semanas, el Presidente trasandino aclaró que hay cambios que podrá implementar por decreto sin necesidad del Congreso, a través de modificaciones en la aplicación de ciertas leyes. «Todo eso lo haremos», adelantó.

Aclaró además que un tercio de las mil medidas que quería aplicar a través de la ley ómnibus están incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 que comenzará a tratar la comisión bicameral dispuesta para revisar este instrumento del Ejecutivo y admitió que es «difícil» con esta composición del Congreso avanzar con determinadas reformas por las trabas de los «políticos» que defienden sus privilegios. De momento, ya tildó con el mote de «enemigos del cambio» a quienes se opongan de ahora en adelante a las iniciativas que, según dijo, seguirá girando al Palacio Legislativo, pues aseguró que «a largo plazo necesitas el Congreso».

«Estamos listos para devolver todas las reformas después del 11 de diciembre de 2025. Enviamos mil, pero todavía nos quedan 3.000 más por presentar», indicó, seguro de que la quita del cepo podría acelerar una recuperación económica a través de la inversión, lo que favorecería las chances electorales de su partido en las elecciones de medio término. “Ese podría ser el punto de despegue para que el próximo año la Argentina esté creciendo de manera fuerte, sólida, sustentable y con baja inflación”, marcó sobre lo que generaría la salida de los controles cambiarios e incluso señaló que si el país mantiene el déficit cero que alcanzó en enero estará en condiciones de refinanciar la deuda y regresar a los mercados internacionales de capital en 2024.

«La palabra que mejor representa a este gobierno es esperanza», aseguró Milei, que defendió ante el diario inglés su política de shock. «¿Por qué sería arriesgado, cuando estoy haciendo exactamente lo que los libros de texto dicen que debo hacer?», sentenció.

Mientras, en el plano internacional reafirmó sus vinculaciones con Estados Unidos, Israel y Ucrania. «Mi alineación es con Estados Unidos, más allá de si los demócratas o los republicanos están en el poder, independientemente de mis preferencias», indicó tras su encuentro con el expresidente republicano Donald Trump, con quien tiene una fuerte sintonía. «No fue una reunión bilateral o una situación premeditada, fue como el encuentro de dos amigos», indicó sobre ese cara a cara con el antes mandatario que pretende regresar a la Casa Blanca, en el tercer día de la Conferencia de Acción Política Conservadora de la que ambos participaron.

Asimismo, Milei insistió con su idea de armar una cumbre que nuclee a países de América Latina en apoyo a Ucrania, en medio de la guerra con Rusia, aunque no dio más detalles.

/psg