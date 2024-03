Un análisis a la percepción de seguridad e higiene en Santiago centro fue parte de los temas que abordó esta semana la encuesta Black & White. Esto, a raíz de las críticas que ha recibido la administración de la alcaldesa PC, Irací Hassler, además de la carrera por las elecciones municipales que se desarrollarán este 2024.

Hasta ahora, la postura de la jefa comunal respecto al estado de la comuna, ha sido contra las gestiones anteriores. Esta semana, dijo a Radio Cooperativa que «yo creo que la ex administración del ex alcalde Alessandri lamentablemente abandonó el centro de Santiago, pero también el Gobierno anterior del expresidente Sebastián Piñera, que en paz descanse, me parece que hubo un abandono muy profundo del centro».

La semana anterior, en el marco de la celebración del aniversario 483 de la comuna, la alcaldesa Hassler pronunció un discurso donde afirmó que la seguridad «ha sido una prioridad para nuestra administración», aunque reconoció que existen desafíos significativos en el país respecto al trabajo informal, «y ahí hay un elemento clave donde necesitamos la labor de las distintas instituciones, porque no puede ser que continuemos con una situación de avance de comercio informal en distintos lugares».

A la luz de los resultados de esta semana, Paola Assael, de Black & White, comentó a Emol que «respecto a Santiago centro, hay una evidente percepción de deterioro de la comuna, donde un 64% considera que en los últimos 6 meses han empeorado las condiciones de seguridad e higiene de la comuna. Además, el deterioro ha implicado que la mayoría de la gente evite ir al centro por temor».

Percepción en seguridad e higiene

De acuerdo a la encuesta, la mayoría (73%) sí ha visitado o circulado por la comuna de Santiago en los últimos seis meses, proporción que aumenta entre hombres y a medida que aumenta el GSE.

Además, la mayoría (64%) considera que, en los últimos seis meses, las condiciones de seguridad e higiene en la comuna de Santiago han ido empeorando. Esto ocurre en todos los segmentos.

En tanto, la mayoría relativa (48%) declara que sí ha evitado visitar la comuna de Santiago por temor, mientras que la mayoría (70%) evita el centro: un 48% declara que ha evitado ir, o que no ha tenido necesidad de ir pero lo evitaría (22%).

Aprobación del Gobierno

Como es habitual, la encuesta exploró en el nivel de aprobación al Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Los resultados muestran un 31% aprueba la forma en que el Mandatario lo está conduciendo.

Así, la proporción de los que aprueban la forma en que el Presidente Boric está conduciendo su Gobierno, disminuyó 1 punto porcentual respecto a la semana pasada.

Por otra parte, un 73% menciona la inseguridad, delincuencia y narcotráfico en primer o segundo lugar al ser consultados por el «principal problema que enfrenta Chile».

En esa línea, la encuesta muestra que un 21% aprueba la forma en que el Gobierno del Presidente Boric está enfrentando la delincuencia. Asimismo, la proporción de los que aprueban la forma en que el Presidente Boric está enfrentando la delincuencia disminuyó en 4 puntos porcentuales respecto a la semana anterior, cuando llegaba al 25%.

Revisa la encuesta aquí

/psg