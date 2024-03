María Branyas está de celebración y España con ella: la conocida como ‘super àvia catalana’ celebra este lunes su 117 cumpleaños y se consolida, un año más, como la persona viva más longeva del mundo. Branyas ostenta este récord Guinness desde enero de 2023 tras la muerte de Lucile Randon.

María nació fuera de España, en San Francisco (Estados Unidos) el 4 de marzo de 1907. Volvió a Cataluña con su familia a la corta edad de ocho años y ha vivido en esta región desde entonces. Actualmente, se encuentra en una residencia para la tercera edad, la misma desde hace ya 23 años

La mujer se hizo tuitera en el año 2019. Los usuarios de esta red social la reconocen como la Super Àvia Catalana (superabuela catalana). como ella misma se denomina. Alrededor de 13.600 personas siguen las publicaciones de Branyas, donde escribe sobre su familia (tiene tres hijos, once nietos y trece bisnietos) y sus vivencias. María ha compartido con el mundo lo importante de la fecha: “Buenos días, mundo. Hoy cumplo 117 años. Hasta aquí he llegado”, escribía en su cuenta de Twitter (@MariaBranyas112). La catalana ha añadido una cita del escritor y poeta Pere Casaldàliga para completar su autofelicitción: “La vejez es una especie de sacramento. Pierdes oído, pero sientes más, porque escuchas la vida, no los ruidos… A la luz de la muerte, la vida adquiere un peso específico, más definitivo”.

María Branyas pos frente a su tarta de cumpleaños este lunes (Residencia María del Tura de Olot/Reuters).

Las respuestas de la publicación se han llenado con múltiples felicitaciones de sus seguidores y admiradores, que esperan que esté pasando un feliz cumpleaños. Desde su residencia, la directora Eva Carrera Boix ha contado a Guinnes World Records que María “está muy agradecida por las felicitaciones recibidas y el interés que tanta gente ha mostrado en su estado de salud”. “Está feliz de celebrar este día especial e íntimo con su familia y compañeros”, ha asegurado Carrera. A pesar de una ligera pérdida auditiva y ciertos problemas de movilidad, Branyas se mantiene con buena salud, sin afecciones mentales o físicas.

La larga y complicada vida de la “superabuela”

María Branyas nació en San Francisco el 4 de marzo de 1907, pero a sus ocho años regresó con su familia a España. Este viaje de vuelta acabaría con la vida de uno de sus seres queridos, su padre. El hombre falleció durante el trayecto a causa de una tuberculosis pulmonar. Branyas también resultaría herida en esta navegación, tras caerse mientras jugaba con sus hermanos, lo que hizo que perdiera la audición en un oído de forma permanente, según relata Guinness World Records.

La familia se instaló en Barcelona en 1915 y desde entonces Branyas permanece en la región de Cataluña. Desde hace 23 años, vive en la misma residencia, la Santa María del Tura de Olot (Girona). Durante su vida, Branyas ha pasado las dos Guerras Mundiales, la Guerra Civil española y la pandemia de la gripe española. En el 2020, la mujer también tuvo que luchar contra la pandemia del covid-19, del que se contagió poco después de su 113 cumpleaños.

