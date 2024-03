Esta tarde las comisiones de Seguridad y Constitución de la Cámara de Diputados retomarán la tramitación del proyecto que presentó el Gobierno sobre reglas del uso de la fuerza por parte de las policías y las Fuerzas Armadas tras siete meses congelado.

Entre las nuevas indicaciones que presentó el Ejecutivo el lunes, se propone aplicar las reglas de manera diferenciada en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores.

Esta diferenciación no fue bien recibida por la oposición. El presidente de la comisión de Seguridad, Andrés Longton (RN) planteó que esta es «una señal del Gobierno que piensa primero en lo identitario, en lo ideológico, afectando un principio básico en nuestro país que es la igualdad ante la ley. Además, poniendo en riesgo a las policías, a las Fuerzas Armadas y a toda la población, dándole una señal además al Tren de Aragua, diciéndole que vengan tranquilamente a nuestro país, que los migrantes los van a tratar de forma más bondadosa, a pesar de que están cometiendo delitos».

A su juicio estos es que «una aberración y habla derechamente de que estas reglas del uso de fuerza, como están planteadas (…) no da la confianza legal y política para poder actuar».

Por su parte, el diputado Jorge Alessandri (UDI) dijo que de aprobarse este reglamento «el carabinero tendría que entrar y decir, arriba las manos, abajo las armas, excepto si eres de pueblo originario, excepto si eres de minoría sexual, excepto si eres menor de edad, excepto si eres adulto mayor. Todos los que cumplan con alguna de esas cuatro, mantengan la metralleta, les vamos a dar una segunda oportunidad».

«El Frente Amplio tiene demasiado conocimiento de salón y de texto, le pedimos un poquito de conocimiento práctico. Conversen con un carabinero que ha estado en un tiroteo en la población La Legua, conversen con un vecino de esa población para ver si cuando uno está en un enfrentamiento, uno puede dilucidar si el que te está disparando es menor de edad, si el que te está disparando pertenece a una etnia o pueblo originario. Basta de hacer políticas públicas de laboratorio, políticas públicas ideológicas», agregó.

También, el diputado Eric Aedo (DC) catalogó como un «error profundo» la controversial indicación presentada por el Ejecutivo. «Me parecen francamente una estupidez (…) en el fondo le está diciendo al crimen organizado que hoy día opera en Chile que entonces comienza a reclutar a personas con esas características. Es absurdo lo que está haciendo el Gobierno».

Visión del oficialismo

No solo la oposición criticó la controversial indicación del Ejecutivo. El diputado Raúl Soto (PPD) apuntó a que «me parece irrisorio, me parece absurdo, que cuando estamos buscando regular cómo las policías y las Fuerzas Armadas pueden actuar para enfrentar el crimen organizado en nuestro país, se plantea que hay que tener una especial consideración por las diversidades sexuales, por las minorías, por los migrantes. Por favor, el principal problema de crimen organizado que tenemos en Chile se trata justamente de migrantes irregulares».

«No podemos hacer esa diferencia cuando estamos hablando de crimen organizado. Acá lo que hay que hacer es atacar el crimen organizado con toda la fuerza del Estado de Derecho y facultar a nuestras policías y a nuestras Fuerzas Armadas para que puedan actuar en ese contexto sin poner el freno de mano, como acá se está intentando hacer», añadió.

Finalmente, planteó llamó al Ejecutivo a que se “reconsidere” la propuesta. «Si esta es la batalla cultural o ideológica que algunos plantean desde el Frente Amplio, se equivocan. Están mezclando peras con manzanas».

Desde el Partido Socialista sostuvieron que van a revisar el contenido del proyecto y posteriormente tomar una postura al respecto. «Me parece que las reglas de uso de la fuerza tiene que estar actualizada a los modelos que hoy día existen en la idea internacional», señaló el diputado Leonardo Soto (PS).

Por su parte, el diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista) señaló que «hay sectores en nuestro país que no viven bajo igualdad ante la ley. Son discriminados permanentemente los pueblos originarios, los adultos mayores, las mujeres, la diversidad sexual, los jóvenes, bueno, la verdad es que desde la mirada del humanismo una gran mayoría de las personas no tienen igualdad ante la ley. Por lo tanto me parece bueno, adecuado y necesario que hayan medidas compensatorias de la discriminación que sufren determinados sectores de la sociedad. Así que sí creo que tienen que haber medidas diferentes para esos sectores».

/psg