¡Tranquilo! Tu ex no te hackeó, no se te fue el internet ni pasó nada fuera del otro mundo, solo se cayeron Facebook e Instagram, dos de las redes sociales más importantes a nivel mundial (¿qué raro, no?), y esta situación ha desatado divertidos memes.

Alrededor de las 9 horas de este 5 de marzo, varios usuarios empezaron a reportar fallas en sus cuentas, y posteriormente se dio a conocer que estas ocurrieron a nivel mundial; entre ellas, se encuentran el cierre de sesión de algunas cuentas.