Feliz día internacional de la mujer a todas las que fueron violadas y/o asesinadas por Hamas y no que no serán recordadas por la izquierda mundial.

Dice uno de los tantos llamados que se han hecho tendencia en el mundo entero.

He aquí algunos ejemplos:

Podría ser tu hija, tu hermana

NO a la violencia sexual contra las mujeres, no al uso de las mujeres como botín de guerra.

Liberen a las mujeres israelíes rehenes de Hamas.

No hay #8M si no es para TODAS.

5 meses de ignominia.#BringThemHomeNow pic.twitter.com/Mk3Z4eqzcR

— Lourdes Melgar (@LourdesMelgar) March 8, 2024